Bản sao Song Hye Kyo từng là nạn nhân của giáo phái xứ Hàn: Sự nghiệp nhạt nhòa, bị công kích chỉ vì một bức ảnh

Bộ phim tài liệu In the name of God: A holy betrayal (Nhân danh Thần Linh: Sự phản bội thiêng liêng) đang là một hiện tượng nổi tiếng trên mạng xã hội, khiến khán giả rùng mình khi bóc trần những sự thật tăm tối về các tà giáo tại Hàn. Trong số đó vụ việc của Jung Myung Seok - thủ lĩnh tà đạo JMS khiến người xem phẫn nộ nhất khi giáo phái này có những hành vi quá man rợ hướng tới nạn nhân là nữ giới.



Sau khi những tập phim về giáo phái này lên sóng, khán giả Hàn phát hiện ra những điểm trùng hợp liên quan tới cuộc phỏng vấn trong quá khứ của nữ diễn viên xinh đẹp Jeong Ga Eun. Khán giả cho rằng mỹ nhân họ Jeong chính là nhân chứng sống, đại diện cho những nạn nhân của JMS. Điều đáng mừng là cô đã kịp quay đầu trước khi câu chuyện đi quá xa.

Jeong Ga Eun chia sẻ về việc mình bị một giáo phái lừa đảo (Ảnh: Koreaboo))

Cụ thể hồi năm 2010, Jeong Ga Eun đã xuất hiện trong một tập của chương trình Strong Heart và chia sẻ về những khó khăn trong quá trình làm nghề. Cô gây bất ngờ khi nhắc tới việc trong quá khứ, mình từng tham gia một “học viện” nơi họ hứa hẹn sẽ đào tạo cô tành người mẫu chuyên nghiệp. Sau 2 tháng theo học, “học viện” nói rằng đã đến lúc gặp giáo viên. Ngay sau đó, Ga Eun được đưa đi gặp “giáo viên” là một người đàn ông chỉ mặc đồ tắm, xung quanh anh ta có rất nhiều cô gái cũng chỉ mặc đồ tắm. Lúc này, Ga Eun đã nghi ngờ nhưng cô vẫn muốn được học để trở thành người mẫu. Trong quá trình học, cô bắt đầu bị chấn thương cổ và hông, “học viện” khuyên cô nên đi gặp “giáo viên” bởi anh ta chỉ cần chạm vào người là sẽ lập tức khỏi bệnh. Cô đã tin lời và đi tìm gặp “thầy”, may mắn là cô không gặp được. Jeong Ga Eun sau đó đã biết được bản chất thật của “học viện” thông qua một chương trình điều tra tội phạm và cảm thấy mình thật may mắn khi không gặp được “thầy giáo”.

Xem In the name Of God: A holy betrayal và nhớ lại câu chuyện của Jeong Ga Eun, khán giả thở phào nhẹ nhõm khi mỹ nhân họ Jeong đã sớm thoát được khỏi giáo phái này. Cùng lúc này, những thông tin về Jeong Ga Eun cũng được khán giả tìm kiếm nhiều hơn bao giờ hết. Nhìn lại sự nghiệp của cô, điều mà khán giả nhớ tới Ga Eun chính là danh xưng “bản sao Song Hye Kyo” bởi ngoại hình của cô khá giống với mỹ nhân họ Song. Khi nhắc về danh xưng này, Jeong Ga Eun từng chia sẻ: “Nhắc đến danh xưng này, tôi toát mồ hôi hột luôn. Tôi rất biết ơn nhưng cũng thấy tủi thân vì cảm giác như mình đang mượn danh nghĩa của cô ấy để làm nên chuyện".

Jeong Ga Eun được cho là khá giống Song Hye Kyo (Ảnh: Naver)

Trong sự nghiệp của mình, Ga Eun không có tác phẩm nổi bật. Thậm chí nếu không có danh xưng bản sao Song Hye Kyo thì có lẽ Ga Eun cũng khó lòng được các nhà làm phim để mắt tới. Thời điểm hiện tại, khi đã là mẹ đơn thân sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi chỉ kéo dài 2 năm (lại khá giống với Song Hye Kyo), Jeong Ga Eun tích cực đóng phim hơn để có tài chính lo cho con gái. Tuy nhiên các kịch bản không tìm tới với cô. Gần đây nhất cô có cơ hội tham gia bộ phim A Pointless Life, sau tác phẩm này, Jeong Ga Eun từng than phiền rằng mình gặp khó khăn về tài chính vì không thể kiếm được việc làm khác sau khi quay phim.

Những hình ảnh gần đây của Ga Eun (Ảnh: Koreaboo)

Bên cạnh danh xưng bản sao Song Hye Kyo, Jeong Ga Eun còn một lần nữa trở thành “hiện tượng” trên mạng xã hội nhưng lại theo hướng không mấy tích cực. Cụ thể đó là khi cô khoe bức ảnh cho con bú lên trang cá nhân. Dù bức ảnh này không hề hở hang, chưa kể việc cho con bú cũng là chuyện rất bình thường nhưng Ga Eun vẫn bị chỉ trích là phản cảm. Nhiều cư dân mạng tràn vào trang cá nhân để công kích cô, cho rằng cô đang cố gắng để được chú ý.

Bức ảnh khiến Ga Eun chỉ công kích suốt một thời gian dài (Ảnh: Instagram)

