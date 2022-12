Bản sao Phạm Băng Băng tại "The Face Vietnam" bị giám khảo nghi ngờ gian lận

The Face Vietnam 2022 quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc với giới trẻ đến tham gia casting chương trình. Tất nhiên, trong số đó có cả những người đẹp nổi tiếng trên MXH. Trương Diệu Linh (sinh năm 2001) - hot girl trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội là một ví dụ điển hình.

Trương Diệu Linh được biết đến là "fan girl" chính hiệu của Phạm Băng Băng. Vì quá thích thần tượng, ở vòng casting The Face Vietnam 2022, Diệu Linh đã luôn trang điểm theo phong cách của nữ diễn viên xứ Trung.

Trương Diệu Linh - mỹ nhân thần tượng Phạm Băng Băng - Ảnh: The Face Vietnam

Đặc biệt, trong phần thi mặt mộc, vì làn da quá hoàn hảo, người đẹp còn bị các giám khảo nghi ngờ gian lận. Khi host Nam Trung đến kiểm tra trực tiếp, anh đã phải thốt lên: "Hàng thật đấy". Diệu Linh cho biết cô nàng chỉ dùng kem dưỡng ẩm chứ không hề dùng kem trộn để nâng tông da.

Diệu Linh được chính giám khảo Nam Trung kiểm tra gương mặt vì nghi ngờ cô gian lận trong phần thi make up - Ảnh: The Face Vietnam

Trước khi kết thúc phần thi của mình, Diệu Linh còn nhận được những lời nhận xét "có cánh" từ host Nam Trung. Anh ví cô như Hoa hậu Hong Kong (Trung Quốc) - Lý Gia Hân vì cả hai có nhiều nét tương đồng.

"Anh rất bất ngờ khi em bỏ make up đi, em make up rất đẹp, lần nào em xuất hiện layout make up cũng phù hợp với trang phục, cách biểu hiện của em. Anh là người làm make up và anh cảm thấy anh hoàn toàn ưng ý, anh không chê điểm nào cả. Anh nghĩ với khuôn mặt mộc em như vậy thì vẽ hươu vẽ vượn cũng đẹp chứ chưa nói gì trang điểm kỹ. Mặt mộc em cũng không có gì đáng ngại đâu", Nam Trung chia sẻ..

Gương mặt mộc quá hoàn hảo của Trương Diệu Linh - Ảnh: The Face Vietnam

Trương Diệu Linh và Hoa hậu Lý Gia Hân có nhiều nét tương đồng - Ảnh: The Face Vietnam

Trước đó, tại vòng thi phỏng vấn và tài năng, Trương Diệu Linh đã khiến các HLV trầm trồ khi thể hiện tài năng múa vô cùng ấn tượng trên nền nhạc cổ phong Trung Quốc. Duy chỉ có host Nam Trung vẫn chưa hài lòng nên tiếp tục thử thách cô nàng múa trên nền nhạc truyền thống Việt Nam. Chấp nhận "giải đề bài" của vị host khó tính, Diệu Linh đã ghi điểm mạnh mẽ cùng những giai điệu gần gũi với khán giả.

Trương Diệu Linh mở đầu bằng phần thi múa trên nền nhạc cổ trang Trung Quốc. Tuy nhiên, phần ứng biến với nhạc Việt mới là chi tiết ghi điểm của cô nàng với giám khảo

Sau đó, cô chấp nhận thử thách thay đổi phong cách Phạm Băng Băng của mình và khiến giám khảo khá hài lòng