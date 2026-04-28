Bản sao Angela Phương Trinh thay đổi hoàn toàn, lột xác gợi cảm

Trước đây, Lê Tam Triều Dâng thường xuất hiện với những trang phục kín đáo, thiên về sự nữ tính và dễ thương. Hình ảnh của cô gắn liền với mái tóc dài tự nhiên, lối trang điểm nhẹ nhàng và gu thời trang an toàn.

Thế nhưng, khi bước sang giai đoạn trưởng thành, nữ diễn viên bắt đầu có những thay đổi rõ rệt. Cô không ngại thử sức với các thiết kế ôm sát, cắt xẻ táo bạo, tôn lên đường cong cơ thể. Phong cách trang điểm cũng sắc sảo hơn, kết hợp cùng thần thái tự tin giúp cô tạo dựng hình ảnh gợi cảm, hiện đại.

Sự "lột xác" này nhận được phản hồi tích cực từ công chúng. Một bộ phận khán giả cho rằng đây là bước chuyển mình cần thiết để nữ diễn viên phù hợp với độ tuổi và định hướng phát triển lâu dài trong showbiz.

Sinh năm 1998, Lê Tam Triều Dâng bước vào làng giải trí từ năm 13 tuổi với vai trò diễn viên nhí. Cô dần được nhiều khán giả biết tới qua những dự án: Tiệm bánh Hoàng Tử Bé, Hoàng Tử Và Lọ Lem, Nước mắt loài cỏ dại, Tham vọng giàu sang, Bẫy tiền…

Ở tuổi trưởng thành, sự thay đổi của Lê Tam Triều Dâng không chỉ đơn thuần là về ngoại hình mà còn phản ánh quá trình phát triển cá nhân. Từ một gương mặt gây chú ý vì có nhiều nét giống đàn chị, cô đang từng bước xây dựng con đường riêng của mình.

Suốt một thời gian dài, Lê Tam Triều Dâng được khán giả gọi bằng danh xưng "bản sao Angela Phương Trinh". Vì cô không chỉ có ngoại hình giống người đẹp thị phi này mà còn bước vào showbiz Việt với vai trò tương tự Angela Phương Trinh thuở nhỏ.

Tuy nhiên, thay vì ngụp lặn trong scandal như Angela Phương Trinh, Lê Tam Triều Dâng nghiêm túc học tập và lao động nghệ thuật để khẳng định chính mình.