Bạn nhắn tin hỏi: GIÃY ĐÀNH ĐẠCH viết tiếng Anh thế nào, nữ sinh trả lời bằng 3 chữ: Lên Google tra thông tin thì ĐIẾNG NGƯỜI

Có một câu chuyện hài hước thế này: Một anh chàng đi hóng gió với cô người yêu tính tình rụt rè nhưng không kín đáo. Thấy đi lòng vòng trong công viên hơn nửa tiếng đồng hồ mà người đẹp chưa mở miệng nói nửa câu, anh chàng sốt ruột liền trổ tài tiếng Anh "I love toilet you say go" (dịch theo từng chữ là: Tôi yêu cầu em nói đi).

Cô nàng cũng liền đáp lễ "You sugar you, me sugar me. No medicine cure". (Anh đường anh, tôi đường tôi. Thiệt là hết thuốc chữa).

Dù là chuyện... bịa truyền miệng nhưng thực tế, nhiều bạn trẻ hiện nay thường có thói quen sử dụng tiếng Anh theo cách "word by word", nghĩa là dịch từng từ một. Từ đây, bao nhiêu câu chuyện dở khóc dở cười cũng nảy sinh, có trường hợp người trong cuộc chỉ muốn đào ngay cái hố chui xuống đất cho đỡ ngượng. Chẳng hạn như trường hợp khó đỡ của nữ sinh sau đây.

Theo đó, khi được bạn hỏi: Giãy đành đạch tiếng Anh viết sao, cụ thể là dịch câu: Anh mà không thích em, em nằm giãy đành đạch cho anh coi. Cô bạn đáo để trả lời: If you don't like me, then I lie down jump danh dach to show you.

Cụm từ dịch kiểu "word by word" vốn dĩ đã khiến dân tình cười đau ruột, nhưng đoạn jump danh dach thì đúng là quá sức tưởng tượng. Ngay cả "cụ" Google cũng bó tay vì không biết kiểu "jump" này là "jump" gì.

Jump là nhảy, đành đạch thì là... danh dach, đơn giản thế mà không nghĩ ra. Câu chuyện hài hước này nhận về gần 20 ngàn lượt like cùng hàng ngàn bình luận, đa số là bình luận... cười ha ha vì sự sáng tạo bá đạo của nữ sinh này.

Trước đó, một đoạn hội thoại đang được nhiều bạn trẻ chia sẻ vì khá hài hước. Theo đó, một thanh niên hỏi bạn: "Riêng trong tiếng Anh là gì? Kiểu riêng tư á". Khi bạn trả lời: Chắc là dùng Private, người này ngay lập tức khoe hình ảnh đĩa sầu riêng mlem kèm caption ngã ngửa: "Sad Private, mlem...".

"Sad" là buồn, sầu; Private là riêng. Vậy nên sầu riêng thì Sad Private thì... chuẩn rồi còn gì. Dịch từ tiếng Việt theo tiếng Anh "sát nghĩa" từng chữ một. Nhưng sầu riêng trong tiếng Anh là durian bạn nhé.

Không rành tiếng Anh hay thôi mình dùng tạm... tiếng Việt, vừa thân thiện vừa có lúc đỡ bị... quê nè. Nếu vẫn muốn dịch thuật tiếng Anh để có lúc ra oai một tí, thì bạn thể tham khảo chiếc app thần thánh sau đây. Chiếc app này có tên "Tra câu", chứa hệ thống dữ liệu các cặp câu song ngữ Việt - Anh, Anh - Việt cực lớn hoàn toàn miễn phí.

Ngoài nền tảng ứng dụng điện thoại thì Tra câu còn có nền tảng trang web, giúp bạn thuận tiện tra cứu khi đang sử dụng máy tính. Ngoài ra, nếu không phải là người có 3G 24/24 thì bạn có thể dùng bản offline của app này, tuy dữ liệu ít hơn nhưng cũng có đến gần 2 triệu cặp câu.

https://afamily.vn/ban-nhan-tin-hoi-giay-danh-dach-viet-tieng-anh-the-nao-nu-sinh-tra-loi-bang-3-chu-len-google-tra-thong-tin-thi-dieng-nguoi-2022020722294424.chn