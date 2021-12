Bạn nên mở bao nhiêu tài khoản ngân hàng thì an toàn?

Chuyên gia tài chính cá nhân Tiffany Aliche - một trong những tác giả bán chạy nhất do The New York Times bình chọn nói rằng bạn nên có bốn tài khoản ngân hàng.

- Cái đầu tiên để thanh toán các hóa đơn.

- Cái thứ hai để tiêu tiền.

- Cái thứ ba là dành cho quỹ khẩn cấp.

- Cái cuối cùng là dành cho các mục tiêu tiết kiệm khác.