Bạn không nghèo vì thiếu cơ hội, mà có thể vì đang tiêu hết thời gian vào những việc không tạo ra giá trị

Có một câu hỏi khá thú vị: Nếu mỗi ngày bạn được phát đúng 24 triệu đồng và buộc phải tiêu hết trước nửa đêm, bạn sẽ cân nhắc từng khoản chi đến mức nào? Chắc hẳn ai cũng sẽ suy nghĩ rất kỹ trước khi bỏ tiền vào một món đồ không cần thiết. Thế nhưng với 24 giờ mỗi ngày, thứ tài sản không thể kiếm lại bằng bất cứ giá nào, chúng ta lại tiêu khá dễ dãi. Mở điện thoại chỉ định xem vài phút rồi trôi mất cả tiếng, lướt mạng xã hội từ video này sang video khác mà chẳng nhớ mình vừa xem gì, tham gia những cuộc trò chuyện không đem lại giá trị, hay dành quá nhiều năng lượng để lo lắng về chuyện của người khác. Đến cuối ngày, cảm giác bận rộn vẫn còn nguyên nhưng điều thực sự tạo ra giá trị cho bản thân lại rất ít.

Đó cũng là lý do có những người làm việc không quá nhiều giờ nhưng thu nhập và cuộc sống vẫn tiến lên đều đặn, trong khi có người lúc nào cũng tất bật mà nhiều năm sau vẫn đứng yên. Sự khác biệt không chỉ nằm ở năng lực mà còn ở cách họ phân bổ thời gian.

Không phải việc nào cũng đáng để dành thời gian

Nhiều người có một chiếc lịch kín mít và luôn cảm thấy mình rất bận. Nhưng bận không đồng nghĩa với hiệu quả. Có những việc khiến bạn cảm thấy mình đang làm gì đó nhưng thực chất lại không tạo ra bất kỳ giá trị dài hạn nào.

Ví dụ, dành hai giờ để tranh cãi trên mạng sẽ không giúp bạn kiếm thêm tiền, không khiến kỹ năng tốt hơn và cũng hiếm khi làm ai thay đổi quan điểm. Một buổi tối dành để xem hết video giải trí có thể giúp thư giãn, nhưng nếu điều đó lặp lại mỗi ngày thì cái giá phải trả là hàng trăm giờ mỗi năm. Chỉ cần tính đơn giản, mỗi ngày mất ba giờ cho những việc không thực sự cần thiết thì một năm bạn đã tiêu hơn một nghìn giờ, tương đương hơn 40 ngày liên tục.

Trong khi đó, một giờ học ngoại ngữ, đọc sách chuyên môn, xây dựng thương hiệu cá nhân, tập luyện sức khỏe hay học thêm một kỹ năng mới có thể chưa tạo ra kết quả ngay lập tức nhưng sẽ tích lũy thành lợi thế rất lớn sau vài năm.

Điều đáng nói là những việc tạo ra giá trị thường không đem lại cảm giác hưng phấn tức thì. Chúng đòi hỏi sự kiên trì và lặp lại đều đặn. Ngược lại, những việc khiến chúng ta dễ "nghiện" lại thường cho cảm giác vui ngay lập tức nhưng giá trị lâu dài gần như bằng không.

Người giàu thường không chỉ quản lý tiền mà còn quản lý sự chú ý

Có một điểm chung khá thú vị ở nhiều người thành công là họ rất khắt khe với sự chú ý của mình. Họ không để điện thoại liên tục kéo mình khỏi công việc, không phản hồi mọi tin nhắn ngay lập tức và cũng không cố gắng biết tất cả những gì đang diễn ra trên mạng xã hội.

Họ hiểu rằng thời gian chỉ là một phần của bài toán. Thứ quý giá hơn là khả năng tập trung. Một giờ làm việc với sự tập trung tuyệt đối đôi khi hiệu quả bằng ba hoặc bốn giờ làm việc trong trạng thái vừa làm vừa kiểm tra thông báo.

Đó cũng là lý do nhiều người sau khi tắt bớt thông báo điện thoại, giới hạn thời gian dùng mạng xã hội hoặc dành một khoảng thời gian cố định để làm việc sâu lại bất ngờ thấy mình hoàn thành được nhiều việc hơn mà không cần tăng số giờ làm.

Chúng ta thường nghĩ mình thiếu thời gian, nhưng đôi khi điều thực sự thiếu là khả năng bảo vệ thời gian khỏi những thứ liên tục kéo sự chú ý đi nơi khác.





Mỗi ngày chỉ cần thêm một việc tạo ra giá trị

Không phải ai cũng có thể thay đổi cuộc sống chỉ sau một đêm. Nhưng gần như ai cũng có thể thay đổi cách mình sử dụng một giờ mỗi ngày. Một giờ đó có thể là học thêm một kỹ năng giúp tăng thu nhập, đọc một cuốn sách thay vì lướt điện thoại, viết vài trăm chữ để xây dựng một kênh cá nhân, tập thể dục để có sức khỏe tốt hơn hoặc dành thời gian lên kế hoạch tài chính thay vì chỉ tiêu tiền theo cảm hứng.

Ban đầu, những thay đổi này có vẻ rất nhỏ và thậm chí không tạo ra kết quả rõ rệt. Nhưng sau một năm, bạn sẽ có hơn 365 giờ đầu tư cho chính mình. Sau ba năm, con số ấy vượt quá một nghìn giờ. Khoảng cách giữa hai người cùng xuất phát điểm thường không đến từ một quyết định lớn mà đến từ hàng nghìn quyết định nhỏ như vậy.

Điều này cũng giúp giải thích vì sao có những người sau vài năm gặp lại khiến ai cũng bất ngờ. Không phải họ may mắn hơn, mà vì mỗi ngày họ đều dành một phần thời gian cho những việc có khả năng sinh lời trong tương lai, dù là tiền bạc, kiến thức, sức khỏe hay các mối quan hệ chất lượng.

Cuối cùng, không phải ai sinh ra cũng có nhiều cơ hội như nhau và điều đó là sự thật. Nhưng sau khi chấp nhận thực tế ấy, điều mỗi người vẫn có thể chủ động là cách sử dụng quỹ thời gian của mình. Tiền có thể mất rồi kiếm lại, cơ hội có thể trôi qua rồi xuất hiện lần nữa, nhưng một ngày đã qua thì không có cách nào lấy lại. Vì thế, thay vì chỉ hỏi "Hôm nay mình bận thế nào?", có lẽ một câu hỏi đáng giá hơn là: "Hôm nay mình đã dành bao nhiêu thời gian cho những việc giúp cuộc sống của mình tốt hơn trong tương lai?". Chỉ cần câu trả lời cho câu hỏi ấy ngày một tích cực hơn, rất có thể bạn sẽ nhận ra điều mình đang tích lũy không chỉ là kỹ năng hay thu nhập, mà còn là một cuộc sống chủ động và bền vững hơn theo thời gian.