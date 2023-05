Bạn gái nhí bị tán tỉnh, thiếu niên huy động chiến hữu xử lý "tình địch"

Sáng 29/5, đại diện Công an TP Dĩ An (Bình Dương) cho biết, đơn vị này đang điều tra, làm rõ vụ một người dân bị chặn đường đánh, cướp tài sản xảy ra tại phường Tân Đông Hiệp.

Theo thông tin từ cơ quan công an, rạng sáng cùng ngày, Công an phường Tân Đông Hiệp (TP Dĩ An) tiếp nhận tố giác tội phạm của em T (14 tuổi) về việc bị một nhóm đối tượng chặn đường, dùng cây đuổi đánh rồi chiếm đoạt 1 xe máy, 1 điện thoại di động Iphone tại nghĩa trang Triều Châu thuộc khu phố Tân An.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Tân Đông Hiệp đã báo cáo lãnh đạo Công an TP Dĩ An và phối hợp cùng Đội Cảnh sát hình sự khẩn trương xác minh, truy bắt nhóm đối tượng gây án.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Nhóm đối tượng đang ăn nhậu trong thùng container thì bị công an phát hiện bắt giữ

Quá trình tiến hành các hoạt động điều tra ban đầu, các trinh sát nhanh chóng xác định được lai lịch nhóm đối tượng gây án đều là trẻ vị thành niên bỏ nhà sống lang thang.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã xác định được nơi các đối tượng lẩn trốn nên báo cáo lãnh đạo, tổ chức lực lượng bất ngờ áp sát, vây bắt khi nhóm đối tượng đang tổ chức “ăn mừng chiến tích” trong ...một thùng container thuộc khu phố Tân An (phường Tân Đông Hiệp).

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận: Nguyễn Bỉnh Ngọc Anh (17 tuổi) bực tức vì bạn gái là em Nguyễn Thị Tuyết T (14 tuổi) thường xuyên bị T nhắn tin tán tỉnh nên đã rủ các đối tượng: Lê Hoàng Thanh Nhớ (14 tuổi), Nguyễn Ngọc Nghĩa (17 tuổi), Nguyễn Khánh Nhuận (16 tuổi), Lê Đức Anh (17 tuổi) đều bỏ nhà sống lang thang dùng tài khoản Facebook của bạn gái Ngọc Anh nhắn tin dụ hẹn gặp để đánh T và cướp tài sản.

Về phía nạn nhân T, sau khi được rủ thì đồng ý hẹn gặp ở nghĩa trang Triều Châu. Khi em T vừa đến nghĩa trang theo định vị thì bất ngờ bị nhóm của Ngọc Anh đang núp sẵn trong nghĩa trang lao ra, dùng cây đuổi đánh, chiếm đoạt 1 xe mô tô và 1 điện thoại nhãn hiệu Iphone rồi tẩu thoát khỏi hiện trường. Tài sản sau đó được các đối tượng bán lấy tiền tiêu xài.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Dĩ An tiếp tục điều tra, làm rõ.