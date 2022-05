Bạn đã hành động để cùng WHO lan tỏa thông điệp giữ tay sạch khuẩn nhân “Ngày vệ sinh tay Thế giới 5/5” chưa?

Sự quan trọng và tính cần thiết của giữ tay sạch khuẩn càng được nhận thấy rõ sau khi đại dịch COVID-19 bùng phát ở khắp các quốc gia trên thế giới. Các chuyên gia y tế liên tục khuyến cáo thói quen ấy chính là cách phòng bệnh chủ động có chi phí thấp nhất, nhưng lại mang đến hiệu quả "cách ly" mầm bệnh tốt nhất.

Chỉ với những bước giữ tay sạch khuẩn với các sản phẩm như: xà phòng, xịt diệt khuẩn tay, gel rửa tay khô…, chúng ta đã có thể cắt giảm đến 35% khả năng lây truyền vi khuẩn nói chung; giảm 35-47% nguy cơ mắc các bệnh tay chân miệng,tiêu chảy, thương hàn; giảm 44% khả năng lây truyền các bệnh về hô hấp…

Giữ tay sạch khuẩn là biện pháp hàng đầu giúp phòng COVID-19 và nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác.

Cả thế giới đang dần thích nghi và sống chung an toàn với COVID-19, nhưng những căn bệnh truyền nhiễm cũ như Rota, Tay-Chân-Miệng… lại có nguy cơ bùng phát. Chưa kể là hiện nay, chúng ta bắt đầu ghi nhận ngày càng nhiều các trường hợp trẻ mắc viêm gan cấp tính "bí ẩn". May mắn là những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm này đều có thể được phòng ngừa hiệu quả bằng cách giữ tay sạch khuẩn.



Đó là lý do WHO vẫn tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông lan tỏa thông điệp: Không phân biệt bạn đang sống ở quốc gia nào, không phân biệt bạn đang theo đuổi ngành nghề gì, chỉ cần bạn quan tâm đến sức khỏe và sự an toàn của chính mình, cũng như người thân, hãy nghiêm túc giữ tay sạch khuẩn để cắt đứt chuỗi mắc xích lây lan loạt dịch bệnh nguy hiểm.

Thông điệp tích cực này đã thu hút 184 quốc gia trên thế giới tham gia hưởng ứng, trong đó có Việt Nam. Đồng hành cùng Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) nước ta, nhãn hàng Aiken - Chuyên gia kháng khuẩn hân hạnh tiếp tục trở thành cầu nối truyền thông, thực hiện chuỗi hoạt động hưởng ứng giúp lan tỏa ý nghĩa của "Ngày Vệ sinh tay Thế giới 5/5" nói riêng, và sự cần thiết của bước giữ tay sạch khuẩn nói chung. Hoạt động chính trong chiến dịch lần này là Cuộc thi chụp ảnh, vẽ tranh "Tay sạch khuẩn - Bảo vệ cộng đồng", với tổng giá trị giải thưởng lên đến 110.000.000 đồng.

Cuộc thi sẽ chính thức được phát động từ 20h00 ngày 9/5/2022 đến 24h00 ngày 9/6/2022. Mọi người hãy nhanh chóng tham gia nhé.

Để tham gia cuộc thi, bạn cần thực hiện đủ 3 bước sau:



Bước 1: Chụp ảnh/ vẽ tranh đôi tay sạch khuẩn thể hiện thông điệp "Tay sạch khuẩn - Bảo vệ cộng đồng". Khuyến khích lồng ghép sáng tạo các nội dung dân số.

Bước 2: Đăng tải bài dự thi của bạn (*) ở chế độ công khai, bao gồm:

- Ảnh thông điệp chương trình: có thể lấy tại đây https://cutt.ly/KV-tay-sach-khuan

- Ảnh chụp/ tranh vẽ bạn sáng tạo nội dung với đôi tay ở Bước 1️

- Lời bình (không quá 80 từ) kêu gọi mọi người giữ sạch đôi tay kèm các hashtag: #AikenVietNam #TaySachKhuan #BaoVeCongDong

Bước 3: Comment link bài dự thi dưới post thể lệ trên fanpage Vụ Truyền thông - Giáo dục, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình hoặc Aiken Vietnam, theo thứ tự sau:

- Họ và tên người dự thi

- Link Facebook

- Đối tượng dự thi: CBDS + Hashtag tên tỉnh (**)/ Cá nhân

(*) Đối với cán bộ, cộng tác viên dân số, công đoàn có thể sử dụng Facebook cá nhân hoặc Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh, thành phố.

(**) Với cán bộ và cộng tác viên dân số thì cần thêm hashtag là tên tỉnh. Ví dụ: #tphochiminh (viết tắt của Chi cục DS-KHHGĐ thành phố Hồ Chí Minh); #hanam (viết tắt của Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Hà Nam); #ninhbinh (viết tắt của Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Ninh Bình).

Chi tiết thể lệ cuộc thi, vui lòng xem tại đây: https://cutt.ly/the-le-cuoc-thi-5-5

Bằng cách chụp ảnh hoặc vẽ tranh đôi tay đang thực hiện những động tác sáng tạo, bạn không chỉ góp phần lan tỏa thông điệp ý nghĩa của đôi tay sạch khuẩn, qua đó kêu gọi cộng đồng dù là trong giai đoạn nào của dịch bệnh cũng không lơ là rửa tay, mà còn tạo cho bản thân cơ hội nhận về phần quà hấp dẫn.

Nhãn hàng Aiken đồng hành cùng Bộ Y tế thực hiện các chiến dịch vì cộng đồng với nhiều sản phẩm sạch khuẩn chất lượng.

Trên da, mầm bệnh thường tồn tại không quá 28 tiếng, không có khả năng nhân lên và dễ dàng bị loại bỏ bằng thói quen giữ tay sạch khuẩn. Do đó, chỉ cần mỗi chúng ta nâng cao ý thức phòng bệnh chủ động, hiển nhiên mầm bệnh sẽ không còn đường lây lan, và đại dịch nguy hiểm có thể bị dập tắt ngay từ khi nó chưa bắt đầu!



Đồng hành cùng Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ), nhãn hàng Aiken - Chuyên gia kháng khuẩn hân hạnh tiếp tục trở thành cầu nối truyền thông, thực hiện chuỗi hoạt động hưởng ứng "Ngày Vệ sinh tay Thế giới 5/5" giúp lan tỏa thông điệp: "Tay sạch khuẩn, Bảo vệ cộng đồng", nhấn mạnh sự cần thiết của bước rửa tay sạch khuẩn, ngay cả trong bối cảnh sống chung an toàn với COVID-19 hiện nay.

Để tìm hiểu thêm về các sản phẩm sạch khuẩn từ Aiken, bạn có thể tham khảo các kênh bán hàng online chính hãng sau:

Shopee: https://shopee.vn/aiken_official_store

Lazada: https://www.lazada.vn/shop/aiken/

Tiki: https://tiki.vn/cua-hang/aiken-official-store

https://afamily.vn/ban-da-hanh-dong-de-cung-who-lan-toa-thong-diep-giu-tay-sach-khuan-nhan-ngay-ve-sinh-tay-the-gioi-5-5-chua-20220513121107189.chn