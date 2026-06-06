Dưới đây là những loại cây có giá trị thẩm mỹ và kinh tế, trở thành tài sản được nhiều gia đình gìn giữ như một "báu vật xanh" truyền từ đời này sang đời khác.

Cây si - tuổi đời càng cao, giá trị càng lớn

Nhắc đến những loại cây có khả năng đồng hành cùng nhiều thế hệ trong một gia đình, cây si là cái tên không thể bỏ qua. Đây là loài cây có sức sống bền bỉ, tuổi thọ rất cao, có thể tồn tại hàng chục đến hàng trăm năm nếu được chăm sóc đúng cách.

Theo thời gian, thân cây ngày càng to, lớp vỏ trở nên xù xì và cổ kính. Đặc biệt, hệ thống rễ phụ phát triển mạnh tạo nên những đường nét uốn lượn độc đáo, mang lại vẻ đẹp riêng mà không loại cây nào có được. Chính yếu tố này khiến những cây si lâu năm luôn được giới chơi cây cảnh săn đón.

Trong phong thủy, cây si tượng trưng cho sự trường tồn, sức sống mạnh mẽ và khả năng bảo vệ, che chở cho các thành viên trong gia đình. Nhiều người tin rằng việc trồng cây si trong khuôn viên nhà hoặc tạo dáng bonsai đặt tại phòng khách giúp mang lại sự vững vàng, ổn định và thịnh vượng.

Không ít cây si cổ thụ, đặc biệt là những cây được tạo tác công phu, hiện có giá trị lên tới hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng.

Cây si bonsai.

Tùng la hán - biểu tượng của phú quý và trường thọ

Tùng la hán từ lâu đã được xem là một trong những loại cây cảnh cao cấp, thường xuất hiện trong biệt thự, sân vườn hoặc phòng khách của những gia đình yêu thích nghệ thuật cây cảnh.

Loài cây này gây ấn tượng bởi dáng vẻ thanh thoát, tán lá xanh quanh năm và khả năng sống rất lâu. Nhiều cây tùng la hán có tuổi đời lên tới hàng chục năm, thậm chí cả trăm năm vẫn sinh trưởng tốt.

Theo quan niệm phương Đông, tùng la hán là biểu tượng của sự trường thọ, phú quý và may mắn. Hình ảnh cây luôn xanh tốt bất chấp thời tiết khắc nghiệt còn đại diện cho ý chí kiên cường và sức sống bền bỉ.

Giới chơi cây cảnh thường đánh giá rất cao những cây tùng la hán lâu năm có dáng đẹp, thân cổ kính và tán lá cân đối. Càng được chăm sóc lâu, cây càng tăng giá trị. Nhiều gia đình xem cây như một phần tài sản, gìn giữ qua nhiều thế hệ giống như những món đồ cổ có giá trị tinh thần đặc biệt.

Ngoài ý nghĩa phong thủy, tùng la hán còn giúp không gian sống trở nên sang trọng và đẳng cấp hơn, phù hợp với cả kiến trúc truyền thống lẫn hiện đại.

Ngọc bích - cây nhỏ nhưng tuổi thọ đáng kinh ngạc

So với cây si hay tùng la hán, ngọc bích có kích thước khiêm tốn hơn nhưng lại sở hữu tuổi thọ khiến nhiều người bất ngờ. Trong điều kiện chăm sóc phù hợp, cây có thể sống từ vài chục năm đến hơn nửa thế kỷ.

Ngọc bích thuộc nhóm cây mọng nước với đặc trưng là những chiếc lá dày, xanh bóng quanh năm. Hình dáng lá tròn đầy khiến nhiều người liên tưởng đến đồng tiền cổ, vì vậy cây thường được gọi là "cây tiền" và được xem là biểu tượng của tài lộc, thịnh vượng.

Khi còn nhỏ, ngọc bích có vẻ ngoài đơn giản. Tuy nhiên, càng lớn tuổi, thân cây càng hóa gỗ, phát triển chắc khỏe và mang vẻ đẹp cổ kính. Những cây ngọc bích lâu năm được tạo dáng bonsai có thể trở thành tác phẩm nghệ thuật độc đáo với giá trị không hề nhỏ.

Một ưu điểm khác là cây khá dễ chăm sóc, phù hợp với điều kiện khí hậu Việt Nam. Chỉ cần đặt ở nơi có ánh sáng nhẹ và tránh tưới quá nhiều nước, cây có thể sinh trưởng ổn định trong thời gian dài.

Không phải ngẫu nhiên mà cây si, tùng la hán hay ngọc bích được nhiều người xem là những loại cây đáng đầu tư và chăm sóc lâu dài. Bên cạnh giá trị phong thủy, chúng còn mang ý nghĩa về sự bền vững, trường tồn và kết nối giữa các thế hệ.