Bản án dành cho người phụ nữ Hàn giết và phân xác chồng cũ, nghi sát hại con trai riêng nhưng động cơ gây án vẫn là bí ẩn

Cuối tháng 5/2019, vụ án người vợ giết hại và phân xác chồng cũ dã man đã gây chấn động Hàn Quốc. Xét thấy hung thủ quá tàn độc, máu lạnh và là thành phần cực kỳ nguy hiểm đối với xã hội nên cơ quan chức năng quyết định công khai nhân dạng kẻ thủ ác là một người phụ nữ 36 tuổi tên Go Yoo Jung. Vào ngày 20/2 vừa qua, tòa án quận Jeju đã phán mức án tù chung thân dành cho Go.

Lực lượng chức năng tìm kiếm các phần thi thể của nạn nhân ở các địa điểm Go từng đi qua.

Sự việc xảy ra vào ngày 22/5/2019, Go đã một mình đi tàu từ thành phố Cheongju đến đảo Jeju để gặp chồng cũ họ Kang tại một nhà nghỉ để bàn bạc về vấn đề nuôi nấng đứa con chung của 2 người. Sau 5 ngày không thấy Kang quay trở về, người nhà anh mới gọi báo cảnh sát. Nhờ vào công nghệ hiện đại, cảnh sát đã tìm thấy những vết máu đã được lau sạch ở khu vực nhà bếp, phòng khách và phòng tắm tại ngôi nhà mà cả hai người gặp nhau.

Theo điều tra của cảnh sát, Go đã cho thuốc ngủ vào thức uống của chồng trước khi giết chết và phân xác nạn nhân trên đường trở về Cheongju.

Ảnh Go chụp cùng con trai với chồng cũ.

Chưa dừng lại ở đó, Go còn bị điều tra về cái chết của con trai riêng của người chồng hiện tại. Đứa trẻ này qua đời trước khi Kang bị giết nhưng khi ấy, không ai mảy may nghi ngờ Go. Sau này, công tố viên cáo buộc Go đang giết con trai riêng 5 tuổi của chồng bằng cách làm đứa trẻ ngạt thở tại nhà riêng ở thành phố Cheongju, cách Seoul 120km, vào tháng 3/2019.

Tại phiên tòa xét xử, Go thừa nhận hành vi giết chồng cũ nhưng khẳng định không hề lên kế hoạch trước nhưng phủ nhận sát hại con trai riêng của chồng. Vào tháng trước, công tố viên đề nghị mức án tù chung thân cho 2 tội giết người nhưng tòa án Jeju đã phủ nhận các bằng chứng cho thấy Go giết con trai riêng và chỉ định tội giết chồng cũ của ả ta. Tuy nhiên, đến tận ngày hôm nay vẫn không ai biết được động cơ của Go khi quyết định ra tay đoạt mạng chồng cũ một cách tàn độc.

"Hình phạt nặng cần được thi hành bởi vì bị cáo không hề tỏ ra hối lỗi hay cảm thông đối với nạn nhân" - tòa án nói.

(Nguồn: Korea Herald)