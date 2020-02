Dở khóc dở cười vì mua hàng online: Cô dâu tự tin đặt mua váy cưới trên mạng để rồi khóc thét khi nhận được hàng

Nếu bạn đã từng mua hàng online sẽ biết cảm giác khi nhận được hàng nhưng lại khác xa so với mong đợi của mình nhỉ? Tuy nhiên, nếu chỉ là một chiếc quần jean quá cỡ hay màu sắc không được trung thực cho lắm thì có thể sẽ buồn cười, nhưng nếu là váy cưới thì sao nhỉ?

Vậy mà điều không may mắn này lại xảy đến đối với một cô dâu khi cô nàng phải méo mặt khi nhận được hàng mình đã mua chuyển về từ Trung Quốc. Mới đây, tờ The Sun có đưa tin về một vụ việc được chia sẻ lên trang mạng xã hội Facebook. Câu chuyện đã được đăng tải trong một group có tên là "That's It, I'm Wedding Shaming", được biết khi cô dâu chọn váy trên website, hình ảnh cô gái nhìn thấy là một chiến đầm theo họa tiết ren ở phần trên và bên dưới là lớp váy bằng lụa mềm mại.

Thế nhưng khi hàng được chuyển tới, cô nàng này đã hoàn toàn sốc khi chiếc váy cưới mà cô đặt chẳng khác gì một tấm áo lót kèm theo 2 miếng hình tròn màu trắng che đi phần ngực, chưa kể đến việc chất liệu thì bị nhàu.

Mua hàng trên mạng và thực tế, chưa kể đây còn là váy cưới

"Bên trái là hình ảnh mà cô ấy đã đặt và bên phải là những gì cô ấy nhận được. Thật là một chuyến đi chợ online thất bại, may mắn là cô ấy đã tìm được chiếc váy khác." - một người bạn của cô dâu đã đăng tải bức ảnh và cho biết.

Nhiều thành viên trong nhóm đã khuyên người phụ nữ không nên tin tưởng hàng hóa trên mạng khi chưa mua hàng ở đó bao giờ.

"Hẳn là phải có lý do thì người ta mới sẵn sàng chi cả đống tiền cho một chiếc váy cưới. Nhưng nếu có thể mua được một chiếc váy tốt với giá 20 đô la thì chắc hẳn ai cũng sẽ chấp nhận."

"Mua váy cưới trên mạng thực sự không phải là một ý hay, kể cả khi nó rẻ. Tiền nào của nấy mà."

(Nguồn: The Sun)