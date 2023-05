Baifern Pimchanok - Nine Naphat ngọt ngào trong lần đầu chung sự kiện hậu công khai, hé lộ quà sinh nhật đặc biệt

Tối qua (8/5), Baifern Pimchanok và Nine Naphat đã cùng nhau xuất hiện lần đầu trong một sự kiện kể từ sau khi công khai bên nhau. Đây là sự kiện cả hai xuất hiện với tư cách người mẫu đại diện cho cùng một nhãn hàng.

Ngay khi xuất hiện tại trung tâm thương mại, Baifern và Nine đã khiến khán giả và cộng đồng người hâm mộ vỡ òa.

Nine Naphat chăm sóc Baifern tại sự kiện

Trong suốt sự kiện, Baifern và Nine đều dành cho nhau những cử chỉ thân mật cùng sự chăm sóc vô cùng ngọt ngào khiến người hâm mộ "xỉu up xỉu down". Cả hai liên tục vén tóc che chắn cho đối phương.

Ngay sau sự kiện, cặp đôi đã trở thành tiêu điểm được giới truyền thông săn đón. Phóng viên đã hỏi cặp đôi rằng, liệu bây giờ đã chính thức gọi nhau là người yêu chưa. Đối với câu hỏi này, cả Baifern và Nine đều mạnh dạn thừa nhận là đã gọi nhau là người yêu.

Bên cạnh đó, phóng viên cũng không quên hỏi cặp đôi về tiệc sinh nhật sớm vừa rồi của Nine Naphat. Theo nam diễn viên, trong bữa tiệc đó, bạn gái đã khiến anh bất ngờ khi tự mình làm một chiếc bánh kem vị cà rốt. Nine Naphat cũng cho biết, vị bánh rất tuyệt vời. Nam diễn viên tiết lộ về món quà sinh nhật "có 1 không 2" mà Baifern dành tặng anh. Đó chính là một cây đàn guitar. Đặc biệt hơn cả chính là mặt sau của chiếc guitar có khắc chữ. Về phần dòng chữ đặc biệt đó có nội dung gì, cặp đôi xin giữ bí mật.