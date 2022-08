Baidu đặt chân vào "lịch sử" ngành taxi Trung Quốc với việc đưa vào vận hành robot chở người

Baidu đã giành được sự chấp thuận của nhà chức trách để triển khai xe taxi tự lái hoàn toàn đầu tiên trên các tuyến đường của Trung Quốc. Đây là lợi thế lớn của doanh nghiệp so với các đối thủ như Pony.ai Inc. và XPeng Inc.



Cụ thể, gã khổng lồ công nghệ đã có giấy phép để vận hành robotaxi tại Vũ Hán và Trùng Khánh. Động thái này đánh dấu sự nới lỏng các quy định của Trung Quốc với hình thức giao thông này. Trước đây, nhà chức trách Trung Quốc yêu cầu một người có mặt trong xe để phản ứng trong tình huống khẩn cấp.

Baidu sẽ bắt đầu cung cấp dịch vụ taxi tự lái hoàn toàn tại các khu vực được chỉ định ở Vũ Hán từ 9h tới 17h. Tại Trùng Khánh, thời gian hoạt động là từ 9h30 đến 16h30. Mỗi thành phố có 5 phương tiện loại này. Diện tích kinh doanh rộng 13km vuông ở Khu Phát triển Kinh tế và Công nghệ Vũ Hán và 30km vuông ở quận Vĩnh Xuyên của Trùng Khánh.

Wei Dong, phó chủ tịch Baidu Intelligence Driving Group, cho biết công ty của ông sẽ làm việc với nhà chức trách tại Bắc Kinh và Quảng Châu để xin các giấy phép tương tự.

Trung Quốc không phải quốc gia đầu tiên trên thế giới cấp phép cho xe taxi tự lái hoàn toàn. Hồi tháng 6, nhà chức trách Mỹ cũng đã cho phép Cruise LLC triển khai các chuyến taxi tự hành trong một số khu vực được chọn tại San Francisco. Tuy nhiên, công ty khởi nghiệp được General Motors hậu thuẫn đang phải đối mặt với sự giám sát sau khi xảy ra 2 sự cố trên đường, bao gồm cả một vụ tai nạn khiến 2 người bị thương nhẹ.

Baidu là công ty vận hành công cụ tìm kiếm lớn nhất Trung Quốc. Nó đang dần chuyển đổi sang trí tuệ nhân tạo và ô tô tự lái sau khi doanh thu quảng cáo cốt lõi giảm trong kỷ nguyên di động. Ứng dụng lái xe thông minh của Baidu được cung cấp cho nhiều nhà sản xuất ô tô của Trung Quốc và xây dựng dòng phương tiện xe taxi tự lái của riêng mình.

Hồi tháng 7, Baidu đã tiết lộ một phiên bản taxi tự lái mới có tên Apollo RT6. Hãng quảng bá chi phí phát triển mẫu xe này thấp hơn gần 50% so với mẫu trước đó, mở ra cơ hội đi lại rẻ hơn. Công ty cho biết sẽ tăng gấp đôi lượng phương tiện này lên 600 xe vào cuối năm nay.

Cụ thể, mẫu xe tự hành mới của Baidu có vô lăng có thể tháo rời. Nhưng thay vì bán cho người dùng, công ty Trung Quốc dự định dùng chiếc xe này cho dịch vụ robotaxi của mình ra mắt vào năm 2023 – sớm hơn một năm so với kế hoạch tương tự của Tesla. Trong tuyên bố của mình, Baidu cho biết, chiếc xe này sẽ có giá khoảng 37.000 USD, gần bằng 1/2 so với mức giá 71.000 USD của phiên bản trước đã được ra mắt vào tháng Sáu năm 2021 với vô lăng thông thường.

Chiếc xe mới của Baidu vận hành với hệ thống tự lái cấp độ 4 do công ty phát triển, không cần đến sự can thiệp của tài xe trong hầu hết các điều kiện hoạt động. Có kiểu dáng thể thao đa dụng thông thường, chiếc xe này được tích hợp 8 cảm biến LIDAR – nhằm phát hiện vật thể xung quanh dựa trên các xung ánh sáng phản hồi – cùng hàng chục camera xung quanh xe.



Tham khảo: Bloomberg

https://cafef.vn/baidu-dat-chan-vao-lich-su-nganh-taxi-trung-quoc-voi-viec-dua-vao-van-hanh-robot-cho-nguoi-20220808094505621.chn

