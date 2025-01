Bài viết bóc phốt nhiều nghệ sĩ Trung Quốc

Như một thông lệ, những ngày cuối năm kênh truyền thông lớn Sohu đăng danh sách các ngôi sao có thái độ tốt được lòng phóng viên và các nghệ sĩ tính cách thật gây khó chịu, khó hợp tác. Trong đó, 22 nhà sản xuất, phóng viên đã chọn Bạch Lộc, Vương Hạc Đệ, Cung Tuấn, Mạnh Tử Nghĩa và Tần Lam là những ngôi sao có tính cách tốt, luôn thân thiện với mọi người. Tiêu Chiến, Dịch Dương Thiên Tỉ, Tưởng Kỳ Minh, Trần Đô Linh và Lưu Vũ Ninh cũng nhận được nhiều lời khen ngợi từ các nhà làm phim.

Ngược lại, dàn tiểu hoa sinh sau 1995 lại bị nhắc tên trong bài bóc phốt dài. Ví dụ Vương Sở Nhiên và Châu Dã bị cho là hai ngôi sao thích tỏ ra cao ngạo, không lễ phép, thường xuyên nghỉ không lý do, chơi trò mất tích trên trường quay. Theo Sohu, hai người đẹp này trước đó đã có không ít tranh cãi. Cuối năm 2023, Vương Sở Nhiên từng bị tẩy chay khắp MXH, đến mức cô không dám xuất hiện tại sự kiện tổng kết hay lễ trao giải nào vì danh tiếng tụt dốc. Vương Sở Nhiên bị đào lại nhiều khoảnh khắc trợn mắt, tỏ thái độ với đồng nghiệp, đều là các đàn anh đàn chị lớn tuổi hơn. Sau đó, Vương Sở Nhiên phải thay đổi thái độ, thường xuyên gượng cười khi phát hiện ống kính truyền thông.

Châu Dã cũng vướng ồn ào lớn vào tháng 6/2024. Khi tham gia Đêm hội Điện ảnh Douyin, nữ diễn viên bị phóng viên tố có thái độ kênh kiệu, được chào hỏi nhưng ngoảnh mặt làm ngơ. Đáng nói, đây là phóng viên của kênh điện ảnh CCTV6, đài truyền hình Trung ương Trung Quốc. Scandal khiến Châu Dã vấp phải nhiều chỉ trích của công chúng. Sau đó, ngay trong ngày tiếp theo dự sự kiện, Châu Dã đã phải xin lỗi và nhiệt tình tương tác với phóng viên để lấy lại hình ảnh.

Bảng tổng kết của Sohu còn nhắc tới một ngôi sao trẻ chỉ nổi tiếng thời gian gần đây nhưng đòi hỏi thù lao cao ngất ngưởng dù chưa phải là ngôi sao hạng A. Sohu miêu tả tiểu hoa đán này có khuôn mặt đáng yêu dịu dàng, được yêu thích trên các trang mạng xã hội và được đánh giá là ngôi sao tiềm năng. Thế nhưng, cô có nhiều yêu sách, khi đóng phim mang theo hơn 10 nhân viên trợ lý, tính cách hai mặt. Chương Nhược Nam và Điền Hi Vi là hai người đẹp phù hợp với mô tả trên. Trong đó, Chương Nhược Nam được mệnh danh là "mối tình đầu quốc dân", được yêu thích qua các phim Bi thương ngược dòng thành sông, Hôn lễ của em, Anh cũng ngày này.

Điền Hi Vi bị nghi ngờ là tiểu hoa đán có tính cách hách dịch bởi nữ diễn viên từng vướng nhiều lùm xùm về ứng xử. Cô nhận chỉ trích khi muốn cướp vai diễn của Lý Lan Địch. Điền Hi Vi còn bị mỉa mai khi tặng món quà ít tiền trong đại hội đổi quà. Tính cách thích cạnh tranh, bộc lộ rõ tham vọng tiến bước trong nghề nghiệp làm Điền Hi Vi có hình ảnh không hiền lành. Vì vậy, khi Sohu miêu tả tiểu hoa đán thích gây khó dễ cho người khác, đòi thay đổi nhiều tạo hình, chỉ thân thiện với những người quan trọng.

Ngoài ra, theo Sohu các phóng viên, nhà sản xuất từng tiếp xúc với diễn viên nữ không quá nổi tiếng, ngoại hình bình thường nhưng được chú ý nhờ những màn tương tác ngọt ngào với các bạn diễn nam. Hai cái tên bị đặt trong vòng nghi vấn là Tôn Thiên và Từ Nhược Hàm . Trong đó, Tôn Thiên nổi tiếng thời gian gần đây với phim Pháo hoa nhân gian, cặp đôi Tôn Thiên và Trần Tĩnh Khả được khán giả yêu thích nhờ đẹp đôi ăn ý trên màn ảnh. Ngoài đời, cả hai cũng bị bắt gặp hẹn hò. Thế nhưng, trong quá trình quảng bá phim Đông chí với Hoàng Cảnh Du, Tôn Thiên lại tỏ ra đáng yêu, thân mật với đàn anh.

Năm 2023, Từ Nhược Hàm được biết tới với bộ phim Hạ Hoa đóng cùng đàn anh hơn 21 tuổi Ngôn Thừa Húc. Cả hai cách xa tuổi nhau nhưng họ diễn cảnh hôn nhiệt tình, thậm chí còn làm dấy lên tin đồn phim giả tình thật. Tới khi tham gia phim Yêu em là điều tốt nhất anh đã làm cùng Trương Lăng Hách, hay Quý ông hoàn hảo và cô nàng tạm được , đều có tin các tài tử si mê cô. Vì Từ Nhược Hàm có ngoại hình không quá nổi bật, danh tiếng bình thường nên cô phù hợp với miêu tả của Sohu .