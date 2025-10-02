Bài toán khiến cả 4 thí sinh Olympia "bó tay", nhưng học sinh tiểu học chỉ mất 2 giây đã tìm ra đáp án

Mỗi mùa Đường Lên Đỉnh Olympia đều để lại những khoảnh khắc khiến người xem không thể quên, và trong số đó, các câu đố hóc búa luôn nhận được sự quan tâm của dân tình. Chỉ một câu hỏi tưởng đơn giản thôi, nhiều thí sinh đã phải dừng lại, vò đầu bứt tai suy nghĩ, còn khán giả thì hồi hộp theo từng giây. Những giây phút ấy không chỉ khiến cuộc thi thêm kịch tính mà còn biến mỗi câu đố thành một trải nghiệm thú vị, khiến người xem vừa căng thẳng vừa thích thú.

Trong một cuộc thi tháng năm thứ 22 từng xuất hiện câu hỏi Toán học làm khó cả 4 thí sinh. Cụ thể, câu hỏi như sau: "Một bãi cỏ hình vuông được bao quanh bởi hàng rào, có diện tích 100 mét vuông. Ở một góc của bãi cỏ có một gốc cây và một con bò đang đứng. Một sợi dây thừng dài 5 mét buộc vào gốc cây. Hỏi diện tích phần cỏ tối đa con bò có thể ăn được là bao nhiêu, biết rằng diện tích gốc cây không đáng kể?".

Không chỉ làm khó cả 4 thí sinh, nhiều khán giả sau khi xem chương trình cũng "vò đầu bứt tai" với bài toán này.

Câu đố làm khó cả 4 thí sinh Olympia.

Cách giải thế nào?

Mấu chốt của bài Toán này chính là ở việc đố mẹo. Nhiều thí sinh suy luận rằng diện tích tối đa con bò ăn được chính là diện tích hình tròn với bán kính là 5 mét (bằng chiều dài sợi dây thừng).

Tuy nhiên đọc kĩ đề tài, ta thấy con bò KHÔNG được cột vào dây thừng. Tức là con bò sẽ được đi tự do khắp bãi cỏ. Do đó diện tích phần cỏ tối đa mà con bò ăn được = diện tích bãi cỏ hình vuông = 100m2.

MC Khánh Vy cũng lưu ý cho các bạn thí sinh: "Đây cũng là một lưu ý cân nhắc cho các bạn thí sinh của Đường Lên Đỉnh Olympia. Đó là hãy đọc thật kĩ đề bài được đưa ra. Đôi khi một chi tiết nhỏ mà bạn bỏ qua có thể khiến bạn mất cơ hội giành điểm".

Những câu hỏi lắt léo này thường khiến thí sinh Olympia dễ mắc sai sót, bởi họ không chỉ phải hiểu và phân tích vấn đề nhanh chóng mà còn phải đưa ra đáp án trong thời gian cực ngắn, chỉ từ 15 đến 30 giây. Chỉ một khoảnh khắc do dự hay một suy luận hơi sai là có thể mất điểm, khiến áp lực càng tăng thêm và khiến người chơi phải vận dụng toàn bộ sự tập trung và khả năng phản xạ của mình.