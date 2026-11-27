Đáng nói, đây vốn là bãi rác tự phát, sau đó mới được đưa vào quy hoạch, ngay từ đầu không được đầu tư các công trình bảo vệ môi trường cần thiết. Bãi rác không có lớp lót đáy, thành chắn; rác được đổ trực tiếp trên nền đất tự nhiên. Sau hơn 20 năm, lượng rác tồn lưu tại đây ước khoảng 140.000 m³, tương đương 58.800 tấn. Rác cũ dồn với rác mới thành những đống cao. Vào mùa mưa, nước rỉ rác tràn ra ngoài, phát sinh mùi hôi và nguy cơ gây ô nhiễm khu vực xung quanh. Mỗi ngày, dù đã quá tải nhưng bãi rác vẫn tiếp nhận hàng chục tấn rác thải sinh hoạt từ 6 xã thuộc huyện Lâm Hà cũ khiến tình trạng quá tải ngày một nghiêm trọng.