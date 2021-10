Bài kiểm tra tư duy hot nhất Nhật Bản: Chỉ cần dựa vào chiều dài của 3 ngón tay là có thể biết được bạn là người như thế nào?

Vào năm 2017, bài trắc nghiệm này được giới trẻ Nhật Bản chia sẻ rất nhiều trên Twitter. Được biết, bài kiểm tra tư duy này bắt nguồn từ nền tảng trực tuyến Vonvon, nơi cung cấp một số lượng lớn các bài kiểm tra tâm lý và bài kiểm tra bói toán.

Trước đó, một trường Đại học ở Anh đã thực hiện một cuộc khảo sát quy mô lớn với 150.000 người và thực hiện bài kiểm tra này theo một cách thức vô cùng đơn giản. Chỉ cần sử dụng bàn tay trái, đưa lên trước mặt và để tự nhiên, bạn sẽ nhìn thấu được tính cách của chính mình thông qua chiều dài của 3 ngón tay (ngón trỏ, ngón giữa và ngón đeo nhẫn). Cùng xem nó như thế nào nhé!

Nhìn vào hình vẽ, bạn có thể định vị được vị trí đo lường đó chính là phần đầu ngón của móng trong ngón đeo nhẫn, phần cuối của móng trong ngón giữa, và phần đầu móng trong ngón trỏ. Căn cứ vào từng kích thước dưới đây bạn sẽ biết được mình là người như thế nào.

Hình A - Người có lòng tự tôn

Bạn chính xác là người có lòng tự tôn và cực kỳ yêu bản thân. Đó là ưu điểm vượt trội của bạn nhưng đôi lúc cũng là khuyết điểm. Trong một vài tình huống, bạn vô tình cho mình là trung tâm của vũ trụ, muốn người khác để ý đến mình. Tuy nhiên, tính cách này dễ gây mích lòng người khác, vì vậy bạn nên chú ý lời nói và việc làm của bản thân.

Hình B - Người dĩ hòa vi quý

Bạn là người rất coi trọng không khí vui vẻ xung quanh. Trong cuộc sống, bạn luôn muốn duy trì vai trò trung lập trong mọi việc. Tuy nhiên, đôi khi quá theo đuổi dĩ hòa vi quý, không bày tỏ chính kiến hay thể hiện tiếng nói cá nhân sẽ gây ấn tượng tiêu cực cho người khác. Không những thế, tính cách này còn khiến bạn dễ mắc kẹt trong những cảm xúc tiêu cực, vì vậy bạn cần chú ý hơn.

Hình C - Người háo thắng

Bạn chính xác là người có tính hiếu thắng và luôn có tinh thần thách thức. Trong cuộc sống này, khi gặp những điều chưa biết và chưa quen thuộc, bạn không những không nhụt chí mà còn dũng cảm cố gắng tích cực theo đuổi. Tuy nhiên, bạn người chỉ quan tâm đến những thử thách trước mắt, vô tình quên mất những lỗi lầm xảy ra trong quá khứ, hãy biết rút kinh nghiệm, mỗi kinh nghiệm sẽ giúp bạn trưởng thành rất nhiều trong tương lai.

Hình D - Người thích cảm giác an toàn

Bạn rất coi trọng sự an toàn và ổn định, ngoài ra bạn cũng là người bảo thủ trong hành động, hướng đến sự an toàn và không chủ động phát triển những cách làm mới. So với những người khác, vì theo đuổi sự ổn định nên bạn sẽ chọn công việc an nhàn và xây dựng hôn nhân bền vững. Tuy nhiên, nếu bạn quá bảo thủ, cơ hội dễ trôi qua, vì vậy bạn nên cố gắng nhiều hơn nữa để tương lai tốt đẹp hơn.

Hình E - Người khiêm tốn

Bạn thuộc tuýp người khá khiêm tốn và tốt bụng nhưng tính cách hơi hướng nội, không biết cách nắm bắt và thu hút người khác. Chính vì vậy, bạn luôn dễ cảm thấy bất an và lo lắng trước những việc lớn, nếu khắc phục được những khuyết điểm này thì bạn sẽ trở nên thành công hơn.

Hình F - Người có gu thẩm mỹ

Bạn có một phong cách rất riêng, ngoài ra tính cách gần gũi, cẩn thận và có tổ chức sẽ giúp bạn thăng hoa trong sự nghiệp. Nếu bạn luôn kiên trì nhẫn nại, tiếp tục làm việc chăm chỉ để đạt được mục tiêu của mình, thì tương lai ước mơ của bạn sẽ sớm thành sự thật, bạn cũng sẽ được nhiều người ngưỡng mộ về mọi mặt.

