Người đàn ông liệt toàn thân ở Nghệ An lấy vợ, sinh 3 con mới hết bị gièm pha, xây dựng cơ ngơi chục tỷ

Dân làng kéo nhau tới xem "bạn gái Kỳ về chơi"

Với cơ thể “cứng như khúc gỗ”, nằm trên chiếc xe lăn ngả như giường, chỉ cử động được 3 ngón tay, mọi sinh hoạt phải phụ thuộc vào người khác nhưng anh Nguyễn Bá Kỳ (SN 1990, phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An) khiến nhiều người trầm trồ khi cưới vợ, sinh con mạnh khỏe, làm trụ cột kinh tế gia đình, lo cho vợ con cuộc sống đủ đầy.

Sinh ra với một cơ thể bình thường, nhưng đế năm 12 tuổi, anh Kỳ bất ngờ bị đau nhức ở khớp và tay chân. Khi đi khám, anh được chẩn đoán mắc bệnh viêm đa khớp. Dù được gia đình đưa đi chữa trị nhiều nơi song cuối cùng, cuộc đời anh phải gắn liền với chiếc xe lăn.

Anh Kỳ và chị Nga.

Trong lúc anh Kỳ đang nằm viện thì bố qua đời. Những cú sốc đến liên tục khiến anh suy sụp, nhiều lần nghĩ đến việc kết liễu cuộc đời vì không muốn làm gánh nặng cho gia đình. Biết chuyện, mẹ của anh Kỳ đã khuyên nhủ con, nói rằng: “Nếu con chết mẹ cũng sẽ chết”. Những lời của mẹ khiến anh thức tỉnh. Sau nhiều đêm nằm suy nghĩ, anh Kỳ nghĩ rằng nếu mình đã sống thì phải quyết tâm làm cái gì đó có ích cho bản thân, cho mẹ đỡ khổ.

Năm 2009, anh Kỳ bắt đầu học công nghệ thông tin. Sau đó, anh có lập một diễn đàn để tất cả những người khuyết tật trên mọi miền tổ quốc có thể giao lưu với nhau. Chính diễn đàn này đã chắp mối duyên cho anh quen chị Phan Thị Nga (SN 1990, quê ở Hà Tĩnh). Chị Nga bị khuyết tật bẩm sinh, teo tay trái, chân phải yếu. Mặc dù vậy, chị vẫn vận động tốt và có cuộc sống bình thường.

Chuyện tình của anh Kỳ, chị Nga gặp không ít khó khăn.

Đến nay, họ đã sống hạnh phúc bên nhau 15 năm.

Ban đầu, cả anh Kỳ, chị Nga chỉ nghĩ họ cùng hoàn cảnh nên kết bạn nói chuyện cho vui. Dần dần, anh Kỳ cảm mến chị Nga và chủ động theo đuổi. Chị Nga cũng lặn lội tìm về tận quê thăm anh Kỳ. Lần gặp đầu tiên, chị bất ngờ vì anh nằm một chỗ nhưng nói chuyện lưu loát, cách nói chuyện cũng rất thiện cảm nên có cảm tình. Bản thân anh Kỳ thì vô cùng xúc động khi chị Nga đến tận nhà chơi, thăm mình.

Trong lần đầu chị Nga về quê thăm anh Kỳ cũng xảy ra một câu chuyện vô cùng thú vị. “ Trước khi quen Nga thì có một số bạn gái cũng thích mình nhưng anh không có tình cảm. Vào ngày Nga đến nhà mình chơi thì có một người bạn gái khác cũng đến chơi. Hôm đó, rất đông hàng xóm đến nhà mình để xem vì nghe tin “bạn gái Kỳ về chơi”.

Đến trưa, Nga lấy cơm rồi xúc cho mình ăn thì cô gái kia dỗi và nói với mẹ mình rằng: “Mẹ trả anh Kỳ lại cho con, bắt đền mẹ”. Câu nói của bạn ấy khiến tất cả mọi người cười “đau ruột ”, anh Kỳ kể, đồng thời cho biết bản thân anh chỉ có tình cảm với chị Nga.

Anh Kỳ là kinh tế chính trong nhà.

Còn chị Nga trở thành hậu phương vững chắc của anh.

Sinh con thứ 3 mới hết bị gièm pha

Chuyện tình cảm giữa anh Kỳ vấp phải sự phản đối kịch liệt từ phía gia đình chị Nga. Về phía gia đình anh Kỳ cũng có vài người ngăn cản, cho rằng: “Cưới vợ làm gì, liệu có con hay không? Lấy vợ làm sao lo được hạnh phúc, làm sao gánh vác được gia đình rồi ít bữa lại bỏ nhau”. Nhưng anh Kỳ nghĩ khác, anh cũng mong ước một mái ấm riêng. Mỗi người sống trên đời có một lựa chọn, một lý tưởng để mình phấn đấu.

Với anh Kỳ: “Ai phản đối thì người ta cũng không sống được thay cho mình, sướng khổ tự chịu, tự bản thân mình lo”.Bố và người thân của chị Nga cũng ra gặp anh Kỳ nói chuyện. Qua hỏi han về bệnh tình, sức khỏe của anh, biết vấn đề sinh lý của con rể tương lai bình thường, ông đồng ý gả con gái.

Đến ngày cưới, họ hàng nhà chị Nga mới biết chú rể. Nhìn anh Kỳ như vậy, mọi cũng khóc rất nhiều vì thương chị Nga. Sau khi kết hôn, vợ chồng anh Kỳ sinh con gái đầu lòng. Lúc này, họ phải đối diện với không ít lời bàn tán xôn xao, nghi ngờ. Bé thứ 2 ra đời, những lời xì xào cũng bớt đi. Đến khi anh chị sinh con thứ 3, lúc này không còn ai gièm pha nữa.

Anh Kỳ lo cho vợ con cuộc sống đầy đủ.

Đến nay, anh Kỳ và chị Nga đã kết hôn được 15 năm. Trong 15 năm qua, anh Kỳ là trụ cột kinh tế, làm nhiều ngành nghề từ buôn bán đến môi giới bất động sản, cho thuê loa đài để kiếm tiền. Chị Nga chủ yếu ở nhà làm nội trợ, chăm sóc gia đình, làm hậu phương vững chắc cho chồng. Giờ đây, vợ chồng anh chị có kinh tế vững vàng, sở hữu căn nhà khang trang, đầy đủ tiện nghi, giá trị hiện lên tới chục tỷ đồng. Ngoài ra, vợ chồng anh còn mua được 2 lô đất. Anh Kỳ cũng cho biết đã chuẩn bị đủ kinh phí để lo cho 2 con gái đầu đi du học.

Cuộc sống hạnh phúc, đủ đầy hiện tại của anh Kỳ và chị Nga là câu trả lời rõ ràng nhất cho những người từng e ngại, dèm pha về chuyện tình của anh chị. Tặng vợ một chiếc nhẫn vàng, anh Kỳ bày tỏ, mong vợ luôn là chỗ dựa vững chắc cho 3 bố con và mong gia đình mãi hạnh phúc như bây giờ.

