Người xưa thường gọi tháng 7 Âm lịch là "tháng Cô hồn", thời điểm cõi âm mở cửa để các vong linh trở về dương thế. Chính vì vậy, không ít người cảm thấy bất an, lo sợ những điều xui xẻo bủa vây. Tuy nhiên, dưới góc nhìn tử vi - phong thủy, tháng này không chỉ mang màu sắc u tịch mà còn ẩn chứa cơ hội giúp con người chiêm nghiệm, thanh lọc, và làm mới bản thân.

Năm Ất Tỵ 2025, tháng 7 Âm càng đặc biệt khi ngũ hành Kim - Mộc tương khắc, dễ gây xáo trộn trong tâm lý lẫn công việc. Nhưng đừng lo lắng, bởi chỉ cần nắm chắc ba điều dưới đây, bạn không chỉ giữ vững bình an, mà còn mở lối đón may mắn, tài lộc và sự hanh thông trong mọi phương diện.

1. Giữ tâm an bằng việc hành thiện, tích phúc

Trong tháng 7 Âm, yếu tố tâm linh và nhân quả càng trở nên rõ nét. Tử vi cho rằng năng lượng của tháng này dễ khiến con người rơi vào vòng xoáy nóng nảy, bất an. Cách hóa giải đơn giản nhưng hiệu quả chính là làm việc thiện và gieo phúc.

Cúng dường, phóng sinh, hay đơn giản là chia sẻ bữa cơm với người khó khăn đều được xem là những hành động mở rộng phúc báu. Người xưa tin rằng "có đức mặc sức mà ăn", và trong tháng 7 Âm, phúc đức sẽ là lá chắn mạnh nhất chống lại tai ương.

Ngoài ra, chính sự bình thản khi cho đi sẽ giúp bạn giải tỏa năng lượng tiêu cực, giữ tâm trí an nhiên, ngủ ngon và làm việc hiệu quả hơn.

Theo phong thủy, cửa chính ngôi nhà cũng là nơi cần được chú ý trong tháng này. Hãy giữ cửa sạch sẽ, sáng sủa, có thể cắm thêm bình hoa tươi để không khí tươi mới. Đây cũng là một dạng hành thiện, khi bạn "mở cửa đón lành" cho cả gia đình.

2. Chú trọng chăm sóc sức khỏe và tinh thần

Ngũ hành tháng 7 Âm Ất Tỵ 2025 cho thấy sự xung khắc giữa Kim và Mộc, dễ gây ảnh hưởng tới gan, phổi và hệ tiêu hóa. Đây là lời nhắc nhở rằng chăm sóc sức khỏe không chỉ để phòng bệnh, mà còn để duy trì sự cân bằng khí – huyết.

- Ăn uống thanh đạm, tránh sát sinh nhiều, hạn chế rượu bia và thức ăn cay nóng để giữ cơ thể nhẹ nhàng.

- Bổ sung rau xanh, trái cây, các món thanh nhiệt như canh mướp đắng, nước đậu xanh hay trà hoa cúc sẽ giúp tâm – thân cùng mát.

- Ngoài ra, nên dành thời gian tập thiền, yoga hoặc đi bộ dưới ánh sáng ban mai. Đây là cách "sạc pin năng lượng dương", giúp tinh thần sáng suốt, tránh bị năng lượng âm chi phối.

Trong tử vi, sức khỏe chính là nền móng của mọi vận may. Một cơ thể khỏe mạnh sẽ hút về nhiều năng lượng tốt, mở ra cơ hội để tài lộc và sự nghiệp thuận lợi. Tháng này, nên ngủ sớm, dậy sớm, hạn chế thức khuya vì dễ tổn hao dương khí.

3. Thực hành tri ân – hòa thuận trong các mối quan hệ

Tháng Cô hồn cũng được xem là thời điểm kết nối mạnh mẽ giữa các thế hệ. Đây là cơ hội tuyệt vời để con cháu bày tỏ lòng biết ơn với tổ tiên, ông bà cha mẹ, cũng như hàn gắn những mối quan hệ đang trục trặc.

Trong gia đình, hãy dành thời gian ăn cơm chung, trò chuyện, hoặc đơn giản là gọi điện hỏi thăm. Điều này không chỉ duy trì sự gắn kết mà còn tạo ra "trường khí hòa hợp" – một yếu tố quan trọng trong phong thủy nhân sự.

Ở nơi làm việc, tránh gây mâu thuẫn, hãy giữ thái độ khiêm nhường, lắng nghe và biết ơn đồng nghiệp. Người giữ được hòa khí trong tháng 7 thường sẽ gặp quý nhân giúp đỡ trong thời gian tới.

Với bạn bè, hãy thực hành lời cảm ơn và xin lỗi kịp thời. Đây là cách để giải trừ oán khí, xua đi sự bất an vốn dễ phát sinh trong tháng này.

Các chuyên gia phong thủy cho rằng, tri ân và hòa thuận chính là chìa khóa để cân bằng năng lượng âm – dương. Khi bạn sống trong sự yêu thương, những điều xui rủi khó có cơ hội chen vào.

Tháng 7 Âm lịch năm Ất Tỵ 2025, tuy được gọi là tháng Cô hồn, nhưng không hẳn chỉ toàn vận xấu. Chìa khóa nằm ở cách mỗi người ứng xử và chuẩn bị. Ba việc quan trọng nhất – hành thiện tích phúc, chăm sóc sức khỏe tinh thần, và thực hành tri ân hòa thuận sẽ trở thành lá bùa hộ mệnh giúp bạn đi qua tháng này trong an yên, lại còn mở ra vận may tài lộc, bình an và hạnh phúc lâu dài.

Hãy nhớ, phong thủy và tử vi chỉ là kim chỉ nam. Quan trọng nhất vẫn là thái độ sống tích cực, biết trân trọng và gìn giữ những điều tốt đẹp. Khi đó, tháng 7 Âm không còn là nỗi lo, mà trở thành cơ hội để bạn tái tạo năng lượng và đón nhận phúc lành.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)