Bạch Lộc rơi vào đường cùng

Những ngày qua, cái tên Bạch Lộc liên tục phủ sóng mạng xã hội Trung Quốc bởi hàng loạt lùm xùm nối tiếp nhau. Từ tranh cãi về học vấn, nghi vấn liên quan đến danh hiệu Diễn viên hạng Ba cấp quốc gia cho đến những ồn ào về thái độ ứng xử và đời tư, nữ diễn viên sinh năm 1994 đang đối mặt với giai đoạn khó khăn bậc nhất kể từ khi nổi tiếng. Dù phía Bạch Lộc đã lên tiếng bác bỏ toàn bộ cáo buộc và tiến hành các biện pháp pháp lý, làn sóng tranh luận từ công chúng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Nguồn cơn của vụ việc xuất phát từ những nghi vấn liên quan đến trình độ học vấn của Bạch Lộc. Trên mạng xã hội, nhiều tài khoản đặt câu hỏi về thông tin học tập của nữ diễn viên, thậm chí xuất hiện các cáo buộc cho rằng cô "làm giả học vấn". Tuy nhiên, theo các thông tin được công khai, Bạch Lộc tốt nghiệp Phân viện Du lịch và Thương mại Thường Châu thuộc Jiangsu Union Technical Institute, chuyên ngành Tiếng Anh Du lịch. Đây là chương trình cao đẳng chính quy 5 năm được nhà nước Trung Quốc công nhận. Trước đó, nữ diễn viên cũng nhiều lần công khai chia sẻ về quá trình học tập của mình trong các chương trình giải trí và phỏng vấn.

Dù vậy, tranh cãi không dừng lại ở bằng cấp mà nhanh chóng chuyển sang một vấn đề nhạy cảm hơn liên quan đến sự nghiệp của cô, đó là danh hiệu Diễn viên hạng Ba cấp quốc gia. Điểm nóng lớn nhất hiện nay là việc Bạch Lộc được công nhận danh hiệu Diễn viên hạng Ba cấp quốc gia vào cuối năm 2024.

Dư luận xoay quanh Bạch Lộc hiện chủ yếu tập trung vào quy trình xét duyệt chức danh nghề nghiệp của cô, thay vì tranh cãi về tính xác thực của bằng cấp. Theo quy định cải cách chế độ chức danh chuyên môn trong lĩnh vực nghệ thuật tại Trung Quốc, người có bằng tiến sĩ có thể được xét trực tiếp danh hiệu Diễn viên hạng Ba. Trong khi đó, người có bằng thạc sĩ phải sở hữu danh hiệu Diễn viên hạng Tư và có ít nhất 2 năm công tác mới đủ điều kiện xét duyệt. Đối với những trường hợp còn lại, bao gồm người tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học, điều kiện bắt buộc là phải được công nhận Diễn viên hạng Tư trước, sau đó có thêm 4 năm làm việc mới có thể tham gia xét duyệt lên Diễn viên hạng Ba.

Chính vì vậy, một số cư dân mạng đã đặt nghi vấn về trường hợp của Bạch Lộc. Họ cho rằng không tìm thấy hồ sơ công khai cho thấy nữ diễn viên từng được xét duyệt hoặc công nhận danh hiệu Diễn viên hạng Tư. Bên cạnh đó, trình độ cao đẳng của cô không thuộc nhóm được xét thẳng lên Diễn viên hạng Ba. Chuyên ngành mà Bạch Lộc theo học là Tiếng Anh Du lịch, không liên quan trực tiếp đến biểu diễn nghệ thuật, nên cũng bị cho là chưa đáp ứng yêu cầu về nền tảng lý luận và đào tạo chuyên môn trong lĩnh vực diễn xuất.

Tuy nhiên, phía ủng hộ Bạch Lộc đưa ra quan điểm rằng nữ diễn viên không được xét duyệt theo con đường thông thường mà thuộc diện "Văn nghệ hai mới”, nhóm nghệ sĩ hoạt động ngoài các đơn vị nghệ thuật truyền thống. Theo quy định áp dụng cho diện này, người có trình độ cao đẳng chỉ cần có từ 7 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đăng ký là đủ điều kiện tham gia xét duyệt chức danh. Bạch Lộc bắt đầu hoạt động diễn xuất từ năm 2016, vì vậy đến thời điểm công khai kết quả vào năm 2024, cô đã đáp ứng yêu cầu về số năm công tác. Ngày 12/12/2024, nữ diễn viên được Hội đồng đánh giá chức danh chuyên môn thuộc Trung tâm Giao lưu Nhân tài Phát thanh - Truyền hình Quốc gia Trung Quốc xét duyệt và công nhận danh hiệu Diễn viên hạng Ba. Dẫu vậy, những nghi ngờ xoay quanh quy trình công nhận danh hiệu vẫn tiếp tục là chủ đề gây tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội Trung Quốc.

Bên cạnh những nghi vấn về học vấn và chức danh nghề nghiệp, Bạch Lộc cũng nhiều lần trở thành tâm điểm tranh luận vì cách thể hiện trong các chương trình giải trí. Một trong những chủ đề thường xuyên bị nhắc lại là phong cách tương tác bị cho là quá phô trương và thiếu tinh tế trước ống kính. Không ít khán giả cho rằng nữ diễn viên thường cố tạo hiệu ứng hài hước bằng những phản ứng cường điệu, dẫn tới cảm giác gượng gạo. Trong nhiều cuộc tranh luận trên mạng xã hội, cụm từ "cười đùa vô duyên" cũng thường xuyên được nhắc đến khi nói về Bạch Lộc. Những người không có thiện cảm với nữ diễn viên cho rằng việc liên tục thể hiện những biểu cảm quá mức đôi khi khiến cô trở thành tâm điểm thay vì tập trung vào nội dung chương trình.

Bạch Lộc khiến khán giả ngán ngẩm khi luôn cố tình cười to, hành động thiếu ý tứ

Một trong những nguyên nhân khiến sự việc leo thang là phát ngôn của biên kịch Mông Kỳ Kỳ, người từng công khai cáo buộc Bạch Lộc yêu cầu thay đổi đội ngũ biên kịch. Sáng 10/6/2026, biên kịch Mông Kỳ Kỳ liên tục đăng tải nhiều bài viết trên mạng xã hội, tố cáo việc đội ngũ của cô bị loại khỏi dự án phim Mạc Ly dù đã dành suốt một năm để xây dựng kịch bản. Theo Mông Kỳ Kỳ, chính bản thảo này đã giúp dự án được nâng lên cấp độ S, đồng thời thu hút đạo diễn Lâm Ngọc Phân và nữ diễn viên Bạch Lộc tham gia. Tuy nhiên, ngay trước thời điểm khai máy, toàn bộ nhóm biên kịch ban đầu bất ngờ bị thay thế. Kết quả, ê-kíp của cô chỉ được ghi nhận là "đội ngũ bản thảo ban đầu" ở phần chữ nhỏ cuối phim thay vì được công nhận là đồng biên kịch trong phần mở đầu.

Không dừng lại ở đó, Mông Kỳ Kỳ còn công khai chất vấn Bạch Lộc trong phần bình luận: "Dựa vào đâu mà cô có thể đưa biên kịch mới vào dự án ngay trước khi khai máy?". Nữ biên kịch thậm chí gọi Bạch Lộc là "Thiên Long Nhân" - cụm từ thường dùng để chỉ những người có đặc quyền và quyền lực vượt trội - nhằm ám chỉ nữ diễn viên có ảnh hưởng rất lớn đối với quá trình sản xuất. Theo Mông Kỳ Kỳ, toàn bộ dự án được phát triển xoay quanh Bạch Lộc, thậm chí đạo diễn từng yêu cầu ê-kíp xây dựng kịch bản dựa trên hình tượng của cô, nên nữ diễn viên hoàn toàn có khả năng tác động đến quyết định thay đổi đội ngũ biên kịch.

Biên kịch Mông Kỳ Kỳ đăng đàn tố Bạch Lộc sửa kịch bản

Đến ngày 12/6/2026, phía Bạch Lộc chính thức có động thái pháp lý khi ủy quyền cho Beijing Xingquan Law Firm khởi kiện Mông Kỳ Kỳ cùng 9 tài khoản mạng xã hội khác. Nữ diễn viên cho rằng các cáo buộc liên quan đến việc can thiệp thay đổi đội ngũ biên kịch, giả mạo học vấn và nhiều thông tin đang lan truyền trên mạng đều là hành vi vu khống, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự và hình ảnh của cô.

Về phía Mông Kỳ Kỳ, sau khi thông tin khởi kiện được công bố ngày 12/6, cô cho biết bản thân vẫn chưa nhận được bất kỳ thông báo chính thức nào từ tòa án hay luật sư. Đồng thời, cô dẫn lại các điều khoản liên quan đến tội vu khống và tuyên bố: "Nếu tôi thực sự sai, tôi sẵn sàng chịu mọi hậu quả”.

Không chỉ vướng vào những tranh cãi ngoài lề, Bạch Lộc còn nhiều lần bị đặt dấu hỏi về năng lực diễn xuất. Trong bộ phim mới nhất Mạc Ly, nữ diễn viên tiếp tục trở thành tâm điểm bàn luận khi một bộ phận khán giả cho rằng cô chưa tạo được sự khác biệt rõ rệt so với các vai diễn trước đây. Cách thể hiện cảm xúc, biểu cảm và phong cách diễn xuất của Bạch Lộc bị nhận xét vẫn mang màu sắc quen thuộc, thiếu đột phá. Bên cạnh đó, phần tạo hình của dàn diễn viên nữ cũng gây tranh cãi vì lớp trang điểm quá trắng, khiến gương mặt trở nên thiếu tự nhiên trên màn ảnh.

Diễn xuất của Bạch Lộc cũng bị nhận xét là cường điệu, thiếu tiết chế

Trước Mạc Ly, Bạch Lộc cũng từng hứng chịu làn sóng chỉ trích khi đóng chính trong Dĩ Ái Vi Doanh. Thời điểm bộ phim phát sóng, bài viết phê bình của tờ Nhân Dân Nhật Báo thậm chí đã leo lên vị trí số 1 trên bảng tìm kiếm nóng của Weibo. Tờ báo cho rằng bộ phim xây dựng hình tượng nữ phóng viên tài chính Trịnh Thư Ý một cách thiếu thực tế và xa rời chuẩn mực nghề nghiệp. Nhiều tình tiết liên quan đến công việc của nhân vật do Bạch Lộc đảm nhận bị đánh giá là phi lý, khiến không ít người làm báo cảm thấy khó chấp nhận. Thông qua trường hợp của Dĩ Ái Vi Doanh, Nhân Dân Nhật Báo cũng phê phán xu hướng xây dựng kịch bản xa rời thực tế trong một số phim thần tượng, cho rằng việc hy sinh tính chân thực để phục vụ những tình tiết ngọt ngào đã làm giảm chất lượng tác phẩm và thiếu tôn trọng các ngành nghề được đưa lên màn ảnh.

Giữa lúc các tranh cãi cũ chưa lắng xuống, đời tư của Bạch Lộc tiếp tục bị kéo vào vòng xoáy dư luận. Thời gian gần đây, mạng xã hội lan truyền đoạn video được cho là ghi lại cảnh nữ diễn viên xuất hiện cùng một người đàn ông tại một nhà hàng riêng tư ở Bắc Kinh. Nhiều đồn đoán nhanh chóng xuất hiện khi một bộ phận cư dân mạng cho rằng người đàn ông trong video là Vương Hồng Tuấn, cựu Chủ tịch Giang Tô Văn Đầu, người đã có gia đình. Những suy đoán này càng thu hút sự chú ý bởi Giang Tô Văn Đầu từng tham gia đầu tư hoặc đồng sản xuất nhiều dự án do Bạch Lộc đóng chính trong những năm gần đây.

Bạch Lộc bị bắt gặp hẹn hò với người đàn ông được cho là chủ tịch tập đoàn văn hoá đầu tư tỉnh Giang Tô, đã có gia đình.

Ngày 12/6, phía Bạch Lộc thông qua đại diện pháp lý đã công khai bác bỏ toàn bộ các cáo buộc liên quan đến học vấn, quy trình xét duyệt danh hiệu Diễn viên hạng Ba, tin đồn tình cảm, nghi vấn can thiệp biên kịch và những đồn đoán về quan hệ với Giang Tô Văn Đầu. Nữ diễn viên đồng thời khởi động các thủ tục pháp lý nhằm bảo vệ danh dự trước những thông tin bị cho là sai sự thật. Dẫu vậy, khi các câu hỏi từ dư luận vẫn chưa có lời giải đáp khiến tất cả các bên cùng tâm phục khẩu phục, vụ việc của Bạch Lộc nhiều khả năng sẽ tiếp tục là một trong những tâm điểm nóng nhất của làng giải trí Trung Quốc trong thời gian tới.

Có thể nói, Bạch Lộc đang phải đối mặt với một trong những cuộc khủng hoảng hình ảnh nghiêm trọng nhất kể từ khi bước chân vào làng giải trí. Từ những tranh cãi liên quan đến tính cách, các phát ngôn và hành động bị cho là thiếu tinh tế, đến những ồn ào đời tư, nghi vấn về học vấn và quy trình xét duyệt danh hiệu Diễn viên hạng Ba, nữ diễn viên liên tục trở thành tâm điểm của dư luận. Ngay cả lĩnh vực vốn là nền tảng để một nghệ sĩ khẳng định vị thế là diễn xuất cũng không giúp cô tránh khỏi những lời chỉ trích khi nhiều khán giả cho rằng Bạch Lộc chưa tạo được sự đột phá rõ rệt qua các vai diễn. Dù phía nữ diễn viên đã lên tiếng phủ nhận nhiều cáo buộc và lựa chọn sử dụng biện pháp pháp lý để bảo vệ danh dự, loạt tranh cãi bủa vây trong cùng một thời điểm vẫn đang gây ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh và danh tiếng của cô trong mắt công chúng.

Phản hồi của netizen:

- Làm thế nào mà một người chỉ có bằng cao đẳng lại trở thành diễn viên cấp 3? Các diễn viên cấp 3 mà tôi biết đều tốt nghiệp từ các trường đại học hàng đầu như 985, 211 hoặc những trường đại học danh tiếng khác. Tôi thực sự tò mò không hiểu làm thế nào một người chỉ có bằng cao đẳng lại có thể trở thành diễn viên cấp 3.

- Mấy người cả năm còn chẳng thấy cái hot search nào, đợt này thì tha hồ lên bài.

- Trường hợp của Bạch Lộc không phải là xét duyệt vượt cấp mà theo quy định. Người đủ điều kiện về số năm hành nghề tương ứng với bằng cấp có thể được xét duyệt trực tiếp lên cấp 3.

- Bằng chứng đó là cái bằng không biết là cao đẳng hay trung chuyên, hệ 3 năm. Nó không đủ điều kiện xét duyệt, rồi chưa lên cấp 4 đã một phát nhảy thẳng lên cấp 3. Không ai nói cái bằng đó là giả, vấn đề là tại sao chưa có cấp 4 mà đã lên cấp 3?

- Tình hình là tối nay show Running Man chiếu tập mới. Đặt một vé tin tưởng Cnet tiếp tục phát huy nhé hahaha.

- Phim không hot bằng drama bên lề luôn.

- Thì hợp lý thôi, ngoại hình phổ thông, diễn xuất lẹt đẹt, EQ thấp, chuyên hành xử và phát ngôn thiếu suy nghĩ mà tài nguyên vẫn dồi dào thì người ta phải đặt dấu hỏi.