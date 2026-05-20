Bạch Lộc vướng tin đồn tình cảm với đàn em kém 6 tuổi

Vừa qua, đoạn phim quay cảnh Bạch Lộc và Chu Dực Nhiên xuất hiện cùng ngày tại sân bay rồi sau đó đi ăn tối cùng nhau. Sau buổi tụ họp, tài xế đã đưa Bạch Lộc về nơi ở trước, rồi quay lại đón Chu Dực Nhiên và chở nam diễn viên về cùng khu chung cư với nữ diễn viên. Điều này lập tức làm dấy lên nghi vấn cả hai đang bí mật hẹn hò. Từ khóa liên quan nhanh chóng leo top tìm kiếm trên Weibo, thu hút lượng lớn bình luận từ cư dân mạng.

Trước làn sóng đồn đoán, phía Bạch Lộc nhanh chóng lên tiếng khẳng định thông tin lan truyền có tính chất suy diễn. Đại diện nữ diễn viên cho biết đây chỉ là buổi gặp mặt giữa bạn bè, đồng thời nhấn mạnh cô hiện vẫn độc thân.

Không lâu sau đó, công ty quản lý của nam diễn viên sinh năm 2000 cũng đưa ra phản hồi tương tự, cho biết anh chỉ tham gia buổi gặp gỡ bạn bè bình thường, không có chuyện tình cảm như đồn đoán.

Theo truyền thông Trung Quốc, Bạch Lộc và Chu Dực Nhiên quen biết từ lần hợp tác âm nhạc năm 2024. Đến năm 2025, nữ diễn viên tiếp tục góp mặt trong MV của đàn em. Ngoài công việc, cả hai được cho là có mối quan hệ khá thân thiết và thường xuyên ủng hộ các dự án của nhau.

Một số khán giả cũng lên tiếng bênh vực hai nghệ sĩ, cho rằng khu dân cư nơi xảy ra vụ việc vốn là nơi sinh sống của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng tại Bắc Kinh, vì vậy việc xuất hiện cùng địa điểm không đồng nghĩa với quan hệ tình cảm. Trong khi đó, nhiều ý kiến khác cho rằng công chúng nên nhìn nhận sự việc thận trọng hơn, tránh suy diễn đời tư nghệ sĩ chỉ từ những khoảnh khắc bị ghi hình ngoài đời thường.

Bạch Lộc sinh năm 1994, là gương mặt nổi bật của màn ảnh Hoa ngữ qua các phim như Châu sinh như cố, Ninh An như mộng, Dĩ ái vi doanh,... Với tính cách phóng khoáng, cô có mối quan hệ thân thiết với nhiều bạn bè khác giới trong ngành giải trí. Nữ diễn viên từng vướng tin đồn tình cảm với các nam nghệ sĩ từng hợp tác với mình như Trương Lăng Hách, Vương Hạc Đệ, Tăng Thuấn Hy...

Chu Dực Nhiên sinh năm 2000, được chú ý nhờ ngoại hình sáng và loạt phim thanh xuân như Nhà Tiểu Mẫn, Con gái nhà họ Kiều, Khi em chạy về phía anh,...