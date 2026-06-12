Nine Naphat lần đầu dẫn bạn gái mới dự đám cưới bạn thân, nhan sắc thế nào so với Baifern?
Thái độ mà Nine Naphat dành cho bạn gái mới cũng khiến công chúng bàn tán.
Sáng 12/6, tờ Line Today đưa tin, tài tử đình đám Nine Naphat vừa bất ngờ đưa 1 cô gái bí ẩn tới dự hôn lễ 1 người bạn thân. Truyền thông và công chúng đồng loạt nhận định, người phụ nữ này chính là bạn gái mới của Nine sau khi anh chia tay Baifern Pimchanok.
Truyền thông Thái đã dành nhiều lời khen ngợi cho nhan sắc của “bóng hồng” sánh đôi cùng Nine mới đây. Trước ống kính, cô gái này khoe trọn dáng người nhỏ nhắn cùng gương mặt thanh tú, xinh xắn, dễ chiếm được thiện cảm người đối diện ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thế nhưng, khi đặt lên bàn cân so sánh với ngọc nữ Baifern, dễ dàng nhận ra mỹ nhân được cho là bạn gái mới của Nine vẫn còn thua kém nhan sắc vài phần.
Đáng nói, trong những bức hình lưu niệm sau đám cưới, Nine lại giữ khoảng cách nhất định với “bóng hồng” đi cùng mình.
Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Thái Lan cách đây đúng 1 tháng, Nine bất ngờ công khai đang hẹn hò 1 cô gái ngoài showbiz hậu chia tay Baifern, đồng thời cho biết không muốn công bố danh tính người thương vì muốn bảo vệ quyền riêng tư của đối phương: “Tôi hiện đang hẹn hò với 1 người ngoài ngành giải trí, tôi muốn mọi chuyện diễn ra thật tự nhiên, cứ từ từ thôi. Tôi muốn giữ gìn mối quan hệ này trong không gian riêng tư, muốn dành sự riêng tư cho cô ấy và cả gia đình cô ấy nữa. Nói tóm lại tôi là ‘hoa đã có chủ’ rồi”.
Trước khi công khai yêu bạn gái mới ngoài showbiz, Nine từng có mối tình “khắc cốt ghi tâm” với ngọc nữ Baifern Pimchanok hơn anh 4 tuổi. Còn nhớ Baifern - Nine từng hợp tác cùng nhau ở 2 tác phẩm mang tên Yêu Nhầm Bạn Thân và Sợi Dây Hoàng Lan. Hồi năm 2023, họ đã công khai đang tìm hiểu nhau, khiến dư luận phát sốt. Thế nhưng tới tháng 7/2024, Nine Naphat lại chính thức xác nhận chia tay Baifern Pimchanok. Đáng nói, mẹ Nine - Á hậu kiêm diễn viên Moo Pimpaka được cho là người đã chia rẽ, khiến cặp đôi tan vỡ.
Bà Moo Pimpaka từng động viên con trai - Nine theo đuổi Baifern Pimchanok. Tuy nhiên, sau khi 2 người hẹn hò được nửa năm, Moo Pimpaka bỏ theo dõi con trai lẫn Baifern. Bà cũng liên tục đăng ảnh con trai thời nhỏ và bày tỏ sự nhớ nhung. Khi Nine Naphat cùng Baifern Pimchanok đi Thụy Sĩ vào tháng 6/2024, bà còn ẩn ý trên trang cá nhân rằng bản thân thấy “rất cô đơn”. Do đó, cư dân mạng nghi ngờ Nine bị mẹ ép chia tay Baifern. Được biết, trước Baifern, Moo Pimpaka từng làm đủ mọi cách để khiến con trai “đứt gánh” với 1 cô bạn gái ngoài ngành giải trí.
Nine Naphat sinh năm 1996, có tên thật là Naphat Siangsomboon. Sau khi bố mẹ ly hôn, anh sống với mẹ, đồng thời lấy tên theo họ mẹ. Thuở nhỏ, Nine Naphat thường bị bạn bè trêu chọc vì thân hình mập mạp, béo ú. Sau này, anh đã nỗ lực giảm cân bằng cách chạy bộ, bơi, hít đất và gập bụng... mỗi ngày, cuối cùng Nine cũng có được vóc dáng lý tưởng.
Anh ra mắt showbiz Thái Lan với vai trò người mẫu quảng cáo, sau đó ký hợp đồng độc quyền với đài CH3. Tài tử 9X hồi đầu không nhận phim ồ ạt vì muốn chuyên tâm vào việc học tập. Tới năm 2018 khi vừa tròn 22 tuổi, anh tốt nghiệp ngành Truyền thông tại Đại học quốc tế Mahidol (Bangkok, Thái Lan).
Trong suốt sự nghiệp nghệ thuật, Nine được công chúng châu Á biết đến rộng rãi nhờ hàng loạt bộ phim điện ảnh - truyền hình ăn khách bao gồm Rak Kan Panlawan, Tee Krai Tee Mun, Yêu Nhầm Bạn Thân,..
Bên cạnh diễn xuất, anh còn biết hát, chơi guitar và từng xuất hiện dày đặc trên trang bìa các tạp chí lớn ở Thái Lan.