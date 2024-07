Bạch Lộc mắc sai lầm gì mà bộ ảnh mới bị chê tơi tả? Chụp cận mặt nên tạo dáng ra sao cho đẹp?

Mới đây, một số hình ảnh Bạch Lộc chụp cho thương hiệu Chopard được đoàn đội của nữ diễn viên đăng tải khiến cư dân mạng được đà chê tới tấp. Nhiều người cho rằng những cách tạo dáng lẫn tạo hình của Bạch Lộc vừa không tôn được nhan sắc nữ diễn viên sinh năm 1994 mà còn làm cho hãng trang sức trông "rẻ tiền" đi. Dưới bài đăng, fan của cô nàng mắng nhiếc đoàn đội vì không biết chọn ảnh đăng.

Thực tế, Bạch Lộc tạo dáng thế nào mà bị chê đến thế?

Từ trước đến nay, Bạch Lộc được nhiều khán giả yêu thích vì các vai diễn của mình nhưng cô nàng dường như lại có thù với thương hiệu. Nhiều người gọi cô là "kẻ hủy diệt" hàng hiệu. Mỗi lần đi sự kiện cho thương hiệu, chưa lần nào Bạch Lộc được cư dân mạng khen ngợi.

Trong những tấm ảnh được đăng tải chụp cho thương hiệu trang sức nổi tiếng Chopard, dường như Bạch Lộc lại mất điểm thêm lần nữa khi chẳng có tấm hình nào thể hiện được ý đồ.

Bạch Lộc mắc sai lầm gì khi tạo dáng?

Rất nhiều ý kiến của cư dân mạng bình luận về cách tạo dáng lẫn shot hình này của cô. Vốn dĩ ngũ quan của Bạch Lộc khá thô, khung vai to, khi diện chiếc váy cổ yếm lại càng làm lộ khung xương của mình. Như vậy, điểm đầu tiên khiến tạo dáng không đẹp là chọn trang phục không tiết chế được điểm yếu của mình.

Giống như cách tạo dáng một tay ôm mặt, một tay che ngang trán quả thực làm cô nàng "đô" lên không ít. Bắp tay và vai lộ rõ ràng. Đây là điểm thứ hai khiến bộ ảnh không "phát sáng" được khí chất nào cả, cách tạo dáng hoàn toàn để lộ hết khuyết điểm của cơ thể.

Chưa kể make up và ánh sáng không bật lên được khí chất của mẫu lẫn trang sức. Nhiều người cho rằng, thứ đọng lại duy nhất trong tầm mắt của họ là background. Đây cũng là một lỗi chí mạng khiến nhiều bức ảnh không đẹp đó là make up và ánh sáng. Mặc dù đó chỉ là những tấm ảnh phía sau hậu trường chưa qua xử lý nhưng hoàn toàn có thể thấy được lối make up mờ nhạt, không làm bật được nét đẹp của mẫu. Cách tạo dáng cũng không che lấp được điểm yếu này.

Có lẽ những tấm hình trên chưa được xử lý hậu kỳ, thế nhưng ở phiên bản được "phù phép" cũng không thể hiện được kỳ vọng của khán giả.

Dưới khu vực bình luận của cư dân mạng, tìm mỏi mắt cũng chẳng thấy một ý kiến đánh giá cao sự sang chảnh hay khí chất toát ra từ những tấm hình này.

Mẹo để chụp ảnh cận mặt đẹp

Dù không phải là người nổi tiếng chụp ảnh quảng bá sản phẩm nổi tiếng như Bạch Lộc, chị em hoàn toàn có thể rút được kinh nghiệm khi thực hiện chụp ảnh trong nhà hoặc tại studio mà chụp chân dung, cận mặt.

- Chọn background, bối cảnh chụp: Đây là điều đầu tiên để quyết định bộ ảnh của bạn có đẹp hay không. Khi chọn được nơi chụp, phần background và mức độ ánh sáng có thể giúp bạn quyết định được mức độ make up và chọn trang phục.

- Chọn trang phục che được điểm yếu của bản thân và chọn góc nghiêng đẹp của mình. Nói cách khác, mẫu phải hiểu được điểm yếu/điểm mạnh của mình. Chẳng hạn, như góc nghiêng bên trái của bạn đẹp hơn bạn nên tận dụng, không nên tạo dáng có những góc nghiêng bên phải. Nếu như bạn có đôi tay thon đẹp, trắng trẻo hãy dùng "làm phụ kiện", nếu không, hãy tập trung vào khuôn mặt - nơi bắt hình đẹp nhất.

- Điều quan trọng là đừng tạo dáng "ố dề" quá khả năng. Để có được một bức ảnh đẹp, quan trọng nhất là sự tự nhiên và hài hòa. Bạn càng gồng, bố cục bức ảnh càng lộn xộn và tổng thể càng tệ. Hãy tạo những dáng dễ và quen thuộc trước, hoặc khi xem lại nếu bị lộ khuyết điểm của bản thân thì nên tìm dáng khác.

Nếu bạn muốn chụp concept khoe trang sức như đồng hồ, vòng tay, nhẫn, khuyên tai giống như Bạch Lộc. Bạn có thể nhìn sang hai ví dụ điển hình khác là diễn viên Song Hye Kyo và Triệu Lệ Dĩnh. Nếu như Song Hye Kyo là "nàng thơ" của nhiều thương hiệu, không chỉ khoe được nhan sắc vượt thời gian của mình mà còn làm đồ trang sức đeo trên người trông đúng chất hàng hiệu thì Triệu Lệ Dĩnh cũng đã có những bước tiến đột phá khi quảng bá hàng hiệu.

Đương nhiên, sự so sánh đều là khập khiễng, nhưng hãy nhìn cách tạo dáng của Song Hye Kyo để thấy rằng không cần phải ôm mặt che trán "quằn quại" bạn mới thể hiện được vẻ đẹp của trang sức. Đôi khi chỉ cần khoanh tay ôm vai nhẹ nhàng, chụp góc nghiêng mình tự tin nhất cùng với những trang phục tôn lên vóc dáng của mình, hiệu ứng bức ảnh trông sẽ khác hẳn.

Triệu Lệ Dĩnh trước kia cũng không khá hơn Bạch Lộc là bao, cô nàng luôn bị cho là "phá" hàng hiệu. Nhưng theo thời gian, nhan sắc và cách tạo dáng lẫn chọn trang phục của nữ diễn viên càng ngày càng lên tay. Điển hình là việc cô đại diện quảng bá cho thương hiệu đồng hồ Longines. Với vóc dáng nhỏ bé, Triệu Lệ Dĩnh tập trung vào gương mặt khả ái và ánh mắt hút hồn của mình. Điều quan trọng, không phải gồng là có ảnh đẹp.