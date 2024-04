Bạch Dương công việc trôi chảy, Bọ Cạp tình cảm như ý ngày 14/4

Bạch Dương

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 14/4 dự báo, công việc làm ăn của Bạch Dương đang rất trôi chảy và thuận buồm xuôi gió. Tuy nhiên, làm việc gì bạn cũng nên đi trước một bước, nếu chậm trễ sẽ không có lợi, bị mất cơ hội tốt đẹp lại còn thiệt hại.

Có tài lộc, hoặc Bạch Dương có tin tức tốt đẹp về tiền bạc, hoặc có tin tức giúp đỡ của quý nhân. Mọi vấn đề liên quan đến tiền tài bạn nên giải quyết một cách nhanh nhẹn, thẳng thắn và sòng phẳng, nhưng không nên nóng nảy, dùng tình cảm sẽ có lợi hơn cho bạn.

Nếu bạn là người chưa lập gia đình, vận trình về phương diện tình cảm vào Chủ nhật này cho thấy bạn không nên thầm yêu trộm nhớ mà cần nên mở lời hoặc hẹn ước, bạn không nên e dè hoặc ngồi yên chờ đợi.

Kim Ngưu

Hôm nay khẳng định sẽ là một ngày thành công của bạn, chắc chắn sẽ nhận được những thành quả như ý.

Chỉ là chuyện tình cảm không mấy suôn sẻ, Kim Ngưu nhất định phải cân bằng thời gian để gặp gỡ và yêu thương. Nếu bạn cứ tiếp tục yêu theo cách kiểm soát, bảo thủ thì tình cảm của hai người sớm sẽ tan vỡ.

Kinh tế tốt, Kim Ngưu là người giỏi kiếm tiền nên không cần phải lo lắng bất cứ thứ gì cả. Cứ tiếp tục làm việc, chăm chỉ chịu khó là được.

Song Tử

Song Tử bắt đầu ngày mới với tâm thế hào hứng, tự tin, có lẽ một phần cũng là nhờ quý nhân xuất hiện giúp bạn giải quyết những vấn đề khó khăn đang khúc mắc trong lòng.

Về tình cảm, Song Tử luôn tin tưởng vào bản thân và chủ động theo đuổi khi gặp được đối tượng mình yêu thích chứ không để bỏ lỡ bất cứ cơ hội có được tình yêu của mình.

Có vẻ như Song Tử đang dành quá nhiều thời gian cho công việc mà không có thời gian thư giãn, vui chơi hoặc giao lưu bạn bè, hãy cân đối lại sao cho hợp lý. Làm việc phải kết hợp với nghỉ ngơi mới đạt được hiệu quả cao nhất.

Cự Giải

Hôm nay, đường công danh sự nghiệp của Cự Giải sẽ có những bước thăng tiến thần tốc.

Trong khoảng thời gian này Cự Giải và nửa kia rất dễ nảy sinh mâu thuẫn bởi những bất đồng quan điểm vốn đã có từ trước đó, đối phương không hiểu rằng bản thân bạn cũng đã hy sinh rất nhiều cho mối quan hệ này.

Vận trình tài lộc của Cự Giải cũng rất tốt nhờ công việc tiến triển thuận lợi. Nguồn thu nhập ổn định, dòng tiền vững vàng nên Cự Giải sẽ cảm thấy an tâm, không phải đắn đo quá nhiều nữa.

Sư Tử

Bạn luôn nỗ lực không ngừng nghỉ để mang về cho tập thể những thành tích tốt nhất nhưng mọi thứ chẳng được ghi nhận. Nhưng cũng đừng vì thế mà quá bi quan, tiếp tục cố gắng và hoàn thành tốt công việc của mình là điều tốt nhất mà bạn nên làm.

May mắn với Sư Tử là sẽ có quý nhân trợ giúp, bạn có thể vượt qua những chông gai thử thách trong thời điểm hiện tại một cách dễ dàng. Tinh thần trách nhiệm của bạn là điều chẳng ai có thể chối cãi được.

Tuy nhiên, trong ngày vận khí không tốt như hôm nay thì những tranh cãi mâu thuẫn giữa Sư Tử với những người thân thiết nhất trở nên gay gắt hơn.

Xử Nữ

Xử Nữ dễ trở nên bốc đồng và xốc nổi mà có những hành động thiếu tỉnh táo và đúng đắn.

Về phương diện tài lộc, Xử Nữ có nhiều vấn đề khiến phải suy nghĩ, ngoài việc cố gắng giữ cho nguồn thu nhập chính ổn định thì bản thân còn phải tính toán rõ ràng các khoản chi tiêu.

Vận trình tình cảm của Xử Nữ ở mức bình bình. Bản thân và đối phương đang ở trong giai đoạn chùng xuống trong tình yêu. Có lẽ vì hai người yêu nhau được một thời gian dài và cũng lâu rồi tình cảm chưa được hâm nóng.

Bọ Cạp

Bọ Cạp hôm nay sự nghiệp lên như diều gặp gió, bạn năng nổ tích cực và đạt được nhiều thành tích cao. Dù vậy tử vi hôm nay vẫn khuyên bạn nên cẩn thận trong vấn đề tài chính, không nên cho người khác vay tiền, cho dù là mối quan hệ tương đối thân thiết.

Tình cảm như ý, Bọ Cạp đặt nhiều hạnh phúc trong chuyện tình cảm. Đây cũng chính là nguồn động lực lớn giúp Bọ Cạp thêm nỗ lực và hết mình trong cuộc sống.

Đây là thời điểm tốt để bạn đầu tư vào những lĩnh vực mình đã để ý từ lâu. Mọi thứ sẽ tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp, mang lại rất nhiều lợi nhuận cho bạn.

Ma Kết

Chủ nhật 14/4 là ngày Ma Kết đón nhận tin vui về mặt tài lộc. Sau một khoảng thời gian dài kinh doanh bị đình trệ, cuối cùng những khoản lợi nhuận cũng đổ về túi của Ma Kết.

Vận may trợ mệnh, sự nghiệp của Ma Kết cũng có những bước tiến khá triển vọng. Với những người đang chuẩn bị bước vào các cuộc thi cử hay tuyển chọn, có cát thần bên cạnh, bạn sẽ vững tin hoàn thành tất cả một cách tốt nhất.

Tuy sự nghiệp và tài lộc khá hanh thông, chuyện tình cảm của Ma Kết vẫn chưa đi đến hồi kết. Giữa bạn và người ấy vẫn còn những ngăn cách khó xóa bỏ. Hãy học cách lắng nghe và chia sẻ để có thể thấu hiểu về nhau nhiều hơn nữa.

Bảo Bình

Bảo Bình cần chú ý đến lời ăn tiếng nói, tránh những tình huống phát ngôn thiếu suy nghĩ, không biết kiêng nể, dễ tự rước họa vào thân. Hơn nữa, tiểu nhân luôn chực chờ sơ hở của bạn để tung tin đồn thất thiệt, ảnh hưởng đến uy tín của Bảo Bình.

Những kế hoạch của Bảo Bình đang diễn ra khá trôi chảy nhưng vẫn nên đề phòng tình huống gặp phải trở ngại bởi những tác động của thị phi, bản mệnh có thể cần nhiều thời gian và công sức hơn để mọi thứ quay trở lại quỹ đạo của nó. Vượt qua được những chướng ngại như vậy, Bảo Bình sẽ có được bài học đáng nhớ trong cách đối nhân xử thế.

Vận trình tình cảm của Bảo Bình không tốt đẹp hơn, bản thân luôn cố gắng hết sức vì đối phương, sẵn sàng hy sinh để mang lại niềm vui, hạnh phúc cho nửa kia của mình. Nhưng dường như đối phương lại không cảm nhận được mà còn nghĩ rằng bạn không thực sự quan tâm đến họ.

Song Ngư

Song Ngư cảm thấy không thoải mái khi những việc không hay từ quá khứ bỗng nhiên bị gợi lại. Việc cứ phải giữ mãi sự khó chịu trong lòng không chỉ khiến bản thân phân tâm mà còn có nhiều tác động đến tâm trạng và tinh thần làm việc.

Trong công việc, bản mệnh cũng không có cơ hội để thể hiện dù có nhiều ý tưởng sáng tạo độc đáo. Cũng vì thế mà vận trình tài lộc đi xuống trông thấy, có thể phải đi vay mượn để giải quyết rắc rối.

Bù lại chuyện tình cảm là niềm an ủi đối với Song Ngư. Mối quan hệ gia đình hay bạn bè đều khá hòa hợp. Cung hoàng đạo này có chỗ dựa tinh thần vững chắc, có được sự an ủi, chia sẻ từ mọi người xung quanh cho nên có thể đứng vững trước nhiều đợt sóng to, gió lớn trong cuộc sống.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!