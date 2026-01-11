Bạch Dương chưa sẵn sàng yêu, Song Ngư tâm trạng khó chịu ngày 11/1

Bạch Dương (21/3 – 19/4)

Trong ngày Chủ Nhật này nếu Bạch Dương chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ tình cảm nào đó, hãy cứ chậm lại và chờ đợi thêm. Chẳng ai có thể thúc giục bạn cả. Ngược lại, nếu bạn cảm thấy hứng khởi, hãy đến gần với người ấy và tự tin bày tỏ tình cảm của mình và lôi cuốn đối phương.

Kim Ngưu (20/4 – 20/5)

Ưu điểm của Kim Ngưu trong ngày hôm nay là nhận thức và sự thấu hiểu sâu sắc, đó được xem là "vũ khí" để bạn sử dụng tìm ra hướng đi tốt nhất cho mình. Bạn luôn tỏ ra điềm tĩnh, nhẹ nhàng nhưng cũng rất may mắn, mọi người thậm chí cảm thấy ghen tị luôn đó. Mặc dù vậy, luôn thân thiện và khiêm nhường, tính cách đó sẽ làm bạn càng thêm nổi bật và uy tín.

Song Tử (21/5 – 21/6)

Song Tử sẽ có khả năng trải qua một ngày Chủ Nhật đầy trầm ngâm và suy tư. Có nhiều chuyện xảy ra trong tình bạn, tình yêu khiến bạn phải suy nghĩ nhiều. Hoặc cho dù bạn không gặp chuyện như thế, nhưng tâm trạng của những người xung quanh sẽ làm ảnh hưởng đến bạn luôn đó, nhưng mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi.

Cự Giải (22/6 – 22/7)

Cự Giải có những khởi đầu tương đối chậm so với bạn bè nhưng nếu nỗ lực hết mình thì bạn hoàn toàn có thể kết thúc một ngày thành công như mong đợi. Nhưng quan trọng hơn là những thử thách mang lại một nguồn kiến thức tích lũy khá phong phú. Hãy dành thời gian cuối ngày quan tâm đến những người thân yêu, họ sẽ rất hạnh phúc đó.

Sư Tử (23/7 – 22/8)

Hôm nay bạn Sư Tử muốn thay đổi diện mạo của mình để làm mới bản thân và cũng để tạo ấn tượng hơn cho ai đó. Có bạn muốn đổi kiểu tóc mới, có bạn thích mua dây chuyền mới, thậm chí bạn khác lại muốn "trùng tu" từ trên xuống dưới. Nhưng cho dù bạn định làm gì đi nữa thì không cần thiết phải tiêu tốn nhiều tiền bạc đâu nghen.

Xử Nữ (23/8 – 22/9)

Có khả năng các kế hoạch trong ngày của bạn sẽ bị trì hoãn hoặc sẽ bị làm chậm lại. Tuy nhiên, nếu bạn không quá thất vọng vì những điều đó, ngược lại hãy nhìn chúng dưới góc độ khác tích cực hơn thì bạn sẽ cảm thấy vui vì những lỗi sai đó. Người ta thường nói: trong cái rủi có cái may.

Thiên Bình (23/9 – 22/10)

Thiên Bình có một ngày tương đối thành công về mặt tài chính, bạn đầy ắp những ý tưởng trong công việc nhưng lại thiếu đi sự hỗ trợ cần thiết và một nhóm làm việc ăn ý. Mọi khó khăn có thể được giải quyết dễ dàng nếu khôn ngoan và có phương pháp làm việc phù hợp. Ngoài ra, đừng vội vàng đánh giá bất kỳ ai qua vẻ bề ngoài của họ nhé.

Thần Nông - Bò Cạp (23/10 – 21/11)

Bò Cạp bắt đầu có những thái độ đổi mới và những ý tưởng rất đáng quan tâm về các khía cạnh của cuộc sống, đặc biệt là trong tình cảm. Mặc dù vậy, để có thể được người nghe tiếp nhận thành công thì bạn phải thật rõ ràng và giải thích cặn kẽ, nếu không dễ dẫn đến những căng thẳng hay xích mích không hay.

Nhân Mã (22/11 – 21/12)

Nhân Mã đang cảm thấy trong người vô cùng thoải mái, yêu đời, không lo lắng, ưu phiền gì cả, và thậm chí là rất vô tư. Điều này sẽ làm cho bạn không chút áp lực trong công việc mặc dù khối lượng việc trong ngày cuối tuần này không phải ít, nhưng như thế này sẽ rất tốt, cứ để tự nhiên nha Nhân Mã.

Ma Kết (22/12 – 19/1)

Trong mối quan hệ bạn bè, Ma Kết không nên có những phát ngôn tiêu cực nhé. Hãy cố gắng loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực, điều đó tạo nên những kết quả tốt trong công việc. Bạn sẽ nhận được vài lời đề nghị tốt trong công việc vào đầu ngày, nhưng hãy cân nhắc và lên kế hoạch thật cẩn thận.

Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Hôm nay Bảo Bình thích thú với việc trang hoàng và làm mới ngôi nhà thân yêu của mình. Bạn hãy sinh ra những ý tưởng mới để thiết kế lại nội thất trong nhà, thậm chí ngay cả khi bạn thấy có một vật dụng nào lạ mắt trong các cửa hàng mỹ nghệ, nội thất thì có thể mua về và tìm nơi thích hợp cho nó.

Song Ngư (19/2 – 20/3)

Song Ngư có cảm giác như mình đang thiếu thiếu điều gì đó, tâm trạng rất khó chịu và điều này sẽ làm bạn dễ cáu gắt và nổi giận với những người xung quanh. Để giải quyết tình trạng này, bạn có thể rủ một người bạn thân cùng làm việc gì đó cả hai cùng yêu thích, như vậy đến cuối ngày bạn sẽ thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn nhiều.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!