Nghiên cứu được GS.TS Trần Trung Dũng, Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec, đề cập bên lề Hội nghị Khoa học Thường niên về Sáng tạo trong Y học và Mô hình Chăm sóc Sức khỏe 2026, ngày 28/11 tại Hà Nội.

Theo GS Dũng, từ dữ liệu của hơn 500 bệnh nhân ung thư xương, phần lớn mắc các khối u xương ác tính, nhóm nghiên cứu bước đầu nhận diện hai gene có đặc điểm đáng chú ý. Kết quả hiện chưa được công bố chính thức. Các nhà khoa học đang tiếp tục tìm hiểu sự biểu hiện của hai gene này trong máu người bệnh, nhằm xác định những dấu ấn sinh học có thể sử dụng cho xét nghiệm.

Nếu thành công, phương pháp này có thể mở ra hướng phát hiện ung thư xương thông qua mẫu máu, giảm sự phụ thuộc vào các kỹ thuật phân tích gene có chi phí cao. Tuy nhiên, nghiên cứu vẫn ở giai đoạn đầu, cần thêm thời gian để đánh giá dấu ấn sinh học, hoàn thiện kỹ thuật và kiểm chứng độ chính xác. Hiện chưa thể đưa ra thời điểm cụ thể để ứng dụng.

GS.TS Trần Trung Dũng chia sẻ tại hội nghị. (Ảnh: Loan Trần)

Ung thư xương là bệnh tương đối hiếm, có thể gặp ở nhiều lứa tuổi nhưng thường xuất hiện ở trẻ em và thanh thiếu niên, nhất là giai đoạn xương phát triển. Bệnh khó nhận biết sớm do triệu chứng ban đầu khá mơ hồ, dễ bị nhầm với đau do vận động, va chạm hoặc đau tăng trưởng.

Nhiều phụ huynh khi thấy con đau tay, chân thường nghĩ trẻ chạy nhảy nhiều, chỉ cần nghỉ ngơi sẽ khỏi. Một số trường hợp đi khám cũng có thể được đánh giá ban đầu theo hướng đau xương thông thường. Trong khi đó, nếu khối u tiếp tục phát triển, người bệnh có thể đau tăng dần, khó vận động, đi tập tễnh, thậm chí gãy xương bệnh lý.

GS Dũng lưu ý không phải mọi trường hợp đau xương đều là ung thư. Tuy nhiên, trẻ có biểu hiện đau kéo dài, tái diễn hoặc ngày càng tăng, không cải thiện dù đã nghỉ ngơi và điều trị thông thường, cần được thăm khám kỹ hơn.

Thông thường, bác sĩ sẽ chỉ định chụp X-quang để đánh giá ban đầu. Khi nghi ngờ có tổn thương, người bệnh có thể cần chụp cộng hưởng từ (MRI) để xác định phạm vi khối u và mức độ ảnh hưởng đến các mô xung quanh. Chụp cắt lớp vi tính (CT) hỗ trợ đánh giá cấu trúc xương, đặc biệt những tổn thương phá hủy vỏ xương.

Phát hiện bệnh khi khối u còn khu trú giúp tăng cơ hội điều trị triệt căn và bảo tồn chi. Ngược lại, khi ung thư đã tiến triển hoặc di căn, việc điều trị thường phức tạp hơn, ảnh hưởng đến khả năng vận động và chất lượng sống. Có những bệnh nhân sau phẫu thuật tưởng chừng ổn định nhưng chỉ 3-4 tháng sau phát hiện tổn thương di căn. Vì vậy, theo dõi lâu dài sau điều trị có vai trò không kém việc phát hiện bệnh ban đầu.

Tại hội nghị, GS Dũng nhận định y học đang thay đổi nhanh chóng nhờ trí tuệ nhân tạo, y học chính xác, robot phẫu thuật, công nghệ sinh học và dữ liệu lớn. Tuy nhiên, giá trị của đổi mới không chỉ nằm ở những công nghệ hiện đại mà phải được chứng minh bằng hiệu quả thực tế trong chăm sóc người bệnh.

Theo ông, ngành y tế cần chuyển từ cách tiếp cận chủ yếu tập trung điều trị khi bệnh xuất hiện sang quản lý sức khỏe liên tục, từ phòng ngừa, nhận diện nguy cơ, phát hiện sớm đến điều trị và theo dõi lâu dài. Nghiên cứu tìm dấu ấn ung thư xương trong máu là một trong những hướng đi nhằm hiện thực hóa mục tiêu này.

GS Catherine Alix-Panabières, chuyên gia Ung thư học tại Đại học Montpellier (Pháp), Trưởng Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Tế bào Lưu hành Hiếm ở Người và Sinh thiết lỏng (LCCRH), chia sẻ về tiềm năng của sinh thiết lỏng trong phát hiện và theo dõi ung thư.

Khác với sinh thiết mô truyền thống, phương pháp này phân tích các thành phần liên quan đến khối u trong mẫu máu, như tế bào ung thư lưu hành và vật liệu di truyền của tế bào ung thư. Nhờ đó, bác sĩ có thêm thông tin về đặc điểm khối u mà không phải lấy mẫu trực tiếp từ tổn thương trong mọi lần đánh giá.

Sinh thiết lỏng có tiềm năng hỗ trợ theo dõi tiến triển bệnh, phát hiện nguy cơ tái phát và đánh giá khả năng đáp ứng điều trị. Khi kết hợp với việc phân tích các dấu ấn miễn dịch, kết quả còn có thể giúp bác sĩ lựa chọn, điều chỉnh phác đồ phù hợp hơn với từng người bệnh.