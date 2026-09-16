Bác sĩ Việt kịp thời sơ cứu bé trai người Anh trên chuyến bay tới London

Theo thông tin từ Bệnh viện Mắt Bình Tâm (Thanh Hóa), trên chuyến bay từ Hà Nội tới London mới đây, TS.BS Nguyễn Hữu Dũng - Giám đốc Bệnh viện đã kịp thời hỗ trợ y tế cho bé trai người Anh.

Cụ thể, khi máy bay VN55 của Vietnam Airlines đang trên hành trình từ Hà Nội tới London, phi hành đoàn phát thông báo tìm hành khách có chuyên môn y tế để hỗ trợ một bé trai người Anh gặp sự cố chảy máu mũi khá nhiều và kéo dài.

TS.BS Nguyễn Hữu Dũng, Giám đốc Bệnh viện Mắt Bình Tâm, đang có mặt trên chuyến bay, lập tức tới khu vực hành khách cần trợ giúp.

TS.BS Nguyễn Hữu Dũng kịp thời sơ cứu cho bé trai quốc tịch Anh (Ảnh: BVCC)

Qua trao đổi với gia đình, bác sĩ Dũng được biết bé từng bị chảy máu cam và nhiều lần được người thân sơ cứu tại nhà. Tuy nhiên, lần này tình trạng kéo dài hơn.

Sau khi kiểm tra, bác sĩ Dũng trực tiếp sơ cứu và cầm máu cho bé, đồng thời theo dõi tình trạng sức khỏe trong thời gian còn lại của chuyến bay.

Sau xử trí, tình trạng chảy máu được kiểm soát, sức khỏe bé ổn định. Bé trai tiếp tục hành trình cùng gia đình tới London.

Theo TS.BS Nguyễn Hữu Dũng, xử trí một sự cố y tế trên máy bay có những khó khăn riêng bởi không gian hạn chế, các thiết bị y tế không đầy đủ như tại bệnh viện. Thêm vào đó, môi trường trong khoang máy bay có độ ẩm thấp, áp suất thay đổi và không gian hạn chế.

Trong khi đó, người hỗ trợ y tế không có đầy đủ phương tiện như tại cơ sở khám chữa bệnh phải dựa nhiều vào chuyên môn, khả năng đánh giá nhanh và tận dụng các dụng cụ sẵn có để kịp thời sơ cứu.