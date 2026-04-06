Theo BS Nguyễn Hoàng Duy Tiến, sáng 5/4, chuyến bay của hãng hàng không Nhật Bản từ TP.HCM đi Tokyo, còn khoảng 30 phút nữa là hạ cánh sân bay Haneda, một hành khách đột ngột ngất xỉu. Lúc này, hệ thống loa trên máy bay liên tục phát đi thông báo tìm bác sĩ hỗ trợ.

Bác sĩ Tiến lập tức tiến đến thì phát hiện bệnh nhân là một phụ nữ người Nhật, vừa ngất sau khi đi vệ sinh và được đưa ra khu vực gần đó trong tình trạng còn nhợt nhạt, đáp ứng kém. Kiểm tra nhanh, bác sĩ ghi nhận huyết áp bệnh nhân ở mức 70/40 mmHg, đây là chỉ số nguy hiểm cần xử trí khẩn cấp.

Bệnh nhân người Nhật Bản ngất xỉu giữa chuyến bay. (Ảnh BS cung cấp)

Theo người nhà bệnh nhân, bà không có tiền sử đái tháo đường, không tăng huyết áp và chưa từng bị ngất trước đó.

“Khi tôi hỏi, tổ bay đã nhanh chóng cung cấp máy đo huyết áp, đồng thời mang đến vali y tế chứa đầy đủ thuốc và dụng cụ cần thiết. Trước tình huống cấp bách, tôi quyết định tiến hành truyền dịch cho bệnh nhân”, BS Tiến cho biết.

Vì chuyên ngành chính là chấn thương chỉnh hình, BS Tiến cho biết, những thao tác như đặt đường truyền tĩnh mạch thường xuyên thực hiện thời học bác sĩ nội trú song đã khá lâu anh không đụng đến.

Trong khi đó, trên máy bay không gian chật hẹp hơi rung lắc cùng ánh mắt dõi theo của nhiều hành khách xung quanh cũng có phần áp lực.

BS Tiến (bên phải) trong một ca mổ ở Thuỵ Sĩ. (Ảnh: BS cung cấp)

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, BS Tiến cho biết: " Về nguyên tắc, tất cả bác sĩ đều được đào tạo và cần có kiến thức xử trí cấp cứu cho bệnh nhân. Tuy nhiên, trong điều kiện làm việc thông thường, tôi luôn có sự hỗ trợ của điều dưỡng, còn trên máy bay thì phải tự mình đảm nhận mọi thao tác trong bối cảnh trang thiết bị và không gian hạn chế, nên không tránh khỏi cảm giác lo lắng. Bên cạnh đó, việc chưa xác định rõ nguyên nhân gây hạ huyết áp cũng khiến tôi phần nào áp lực, chỉ mong các xử trí ban đầu có thể giúp bệnh nhân ổn định".

Khoảng 10 phút sau truyền dịch, tình trạng bệnh nhân có dấu hiệu cải thiện rõ rệt, huyết áp dần ổn định, bệnh nhân tỉnh táo hơn và có thể giao tiếp trở lại. Sự phối hợp giữa bác sĩ và tổ bay giúp kiểm soát tình huống kịp thời.

Khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Haneda, đội cấp cứu mặt đất đã lên tiếp nhận bệnh nhân. BS Tiến bàn giao lại toàn bộ tình trạng, các xử trí đã thực hiện trước đó và tiếp tục hành trình bay của mình.

“Sự việc nhanh chóng khép lại, chuyến bay trở lại trạng thái bình thường. Tuy nhiên, với bác sĩ trẻ như tôi, đây là một trải nghiệm đáng nhớ trong hành trình nghề nghiệp khi lần đầu tiên thực hiện công tác cấp cứu ở trên máy bay” , BS Tiến chia sẻ.

Được biết, BS Tiến bay sang Nhật để học tập khóa học chuyên sâu về phẫu thuật cột sống, thời gian khoảng 3 tháng.