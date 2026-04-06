Nếu dạo gần đây bạn lướt mạng xã hội và thấy hội chị em bàn tán sôi nổi về... tã dán em bé dùng làm băng vệ sinh cho những ngày "đến tháng" thì bạn cũng đừng lấy làm lạ nhé. Đây không phải là mua nhầm, mà là một "chiến thuật" mới vừa được gọi tên trong làng đối phó ngày dâu rụng: Tã dán em bé!

Câu chuyện bắt đầu từ những chia sẻ thật thà trên mạng, và nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận rôm rả khắp các hội nhóm.

Không ai biết chuyện bắt đầu từ đâu

Chẳng ai biết chính xác vị "tiên phong" nào đã nghĩ ra chiêu này. Có lẽ trong một đêm mưa gió, túi băng vệ sinh (BVS) cạn kiệt mà tủ đồ của con lại sẵn tã, một quyết định liều lĩnh đã được đưa ra. Từ một tình huống chữa cháy, kết quả mang lại có vẻ khá ổn khiến chị em phải chia sẻ ngay: "Ơ kìa, hóa ra dùng cũng được nhỉ?".

Câu chuyện nhanh chóng lan từ hội mẹ bỉm sữa sang các diễn đàn phái đẹp. Thậm chí, đến các ông chồng cũng bị cuốn vào câu chuyện dở khóc dở cười này. Có anh còn kể lại trải nghiệm "hết hồn" khi thấy vợ dùng tã dán để thấm nước máy lạnh bị rò rỉ, và sau khi chứng kiến khả năng thấm hút của nó, anh đã tự giải đáp được thắc mắc bấy lâu về sự xuất hiện của món đồ này trong tủ đồ của vợ.

Từ chia sẻ của hội chị em mới biết vì sao tã dán lại được "chọn mặt gửi vàng"

Không phải ngẫu nhiên mà một món đồ vốn dành cho trẻ sơ sinh lại "lấn sân" sang tủ đồ của người lớn. Qua những cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng, có thể thấy hội chị em quyết định chọn tã dán thay cho BVS truyền thống vì những lý do rất thực tế, từ thấm hút đến giá cả.

Nhiều chị em cho rằng tã dán vốn được thiết kế để "chống đỡ" lượng chất lỏng lớn từ em bé, nên khả năng thấm hút của nó vượt trội hơn hẳn. Với những ai thường xuyên lo lắng về việc "tràn bờ" trong những đêm đầu chu kỳ, đây được xem là một phương án dự phòng giúp họ có giấc ngủ yên tâm hơn.

Bên cạnh đó, nhiều người tin rằng, vì là sản phẩm dành cho làn da nhạy cảm nhất thế giới của trẻ mới sinh, nên về mặt chất liệu, tã dán sẽ dịu nhẹ và ít gây kích ứng hơn. Đặc biệt với những nàng có cơ địa nhạy cảm, việc tìm kiếm một bề mặt êm ái, không gây bí bách là ưu tiên hàng đầu.

Một lý do khá thú vị khác được nhiều người nhắc đến khi chọn tã dán thay cho băng vệ sinh là chi phí. Khi mua những bịch tã lớn (loại 108 miếng chẳng hạn), giá chia đều cho mỗi miếng có khi lại "mềm" hơn đáng kể so với các dòng BVS ban đêm cao cấp. Với nhiều người, đây chỉ là một yếu tố nhỏ nhưng cũng giúp tối ưu được phần nào chi phí sinh hoạt mà vẫn đảm bảo được nhu cầu cá nhân qua nhiều kỳ kinh nguyệt.

Mỗi người một "gu", miễn là mình thấy ổn!

Tuy nhiên, "chiến thuật" này không phải được tất cả chị em lựa chọn. Nhiều chị em vẫn giữ quan điểm "đồ của ai người nấy dùng". Tã dán dù sao cũng khá cồng kềnh, khó thay khi đi làm nơi công sở và không được thiết kế cho cấu trúc cơ thể hay dáng vận động của người lớn. Việc chưa có những kiểm định hay khuyến nghị y tế chính thức cho cách dùng "lấn sân" này cũng là điều khiến nhiều chị em phải cân nhắc.

Hơn nữa, với họ, ngày nay có rất nhiều loại băng vệ sinh có thể khắc phục những "rắc rối" mà nhiều chị em gặp phải trong ngày "rụng dâu" như là tràn viền, quá dày... Thực tế, chị em có thể lựa chọn theo đúng nhu cầu của mình.

Thực tế, câu chuyện này phản ánh một điều rất đời thường: Phụ nữ ngày càng chủ động tìm kiếm những giải pháp mang lại sự thoải mái cho bản thân, dù đó là cách "mượn tạm" công năng của một sản phẩm khác. Chúng ta từng dùng dầu dừa dưỡng da, dùng khăn ướt em bé tẩy trang, thì nay dùng tã dán cũng chỉ là một lựa chọn cá nhân dựa trên trải nghiệm thực tế.

Kết luận lại, tủ đồ cá nhân là lãnh thổ riêng. Có người thích sự chuyên nghiệp của BVS, người mê sự tự do của cốc nguyệt san, và có người lại chọn sự an tâm của tã em bé. Miễn là bạn thấy sạch sẽ, thoải mái và thấy "đúng" với mình, thì lựa chọn nào cũng đều đáng được tôn trọng!

Phụ nữ ngày càng chủ động hơn trong việc chăm sóc bản thân

Câu chuyện tã dán, nếu thoát ra khỏi những tranh luận về sản phẩm cụ thể, thực ra phản ánh một điều thú vị hơn nhiều: phụ nữ ngày càng chủ động hơn trong việc tìm kiếm giải pháp phù hợp với nhu cầu thực tế của mình, đôi khi bằng cách "hack" một sản phẩm không dành cho mình.

Không phải lần đầu tiên điều này xảy ra. Hội chị em từng đưa dầu dừa lên bàn trang điểm làm kem dưỡng, từng biến khăn ướt em bé thành bộ tẩy trang đa năng, từng dùng kem hăm trẻ em để trị mụn. Tã dán chỉ là chương tiếp theo trong câu chuyện dài về sự linh hoạt và sáng tạo của phụ nữ trong cuộc sống hằng ngày.

Điều đó không có nghĩa là mọi thứ đều phù hợp với mọi người. Cơ địa khác nhau, nhu cầu khác nhau, quan điểm khác nhau, không có một đáp án đúng duy nhất cho tất cả.