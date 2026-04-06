Theo thông tin từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, mới đây, Trung tá chuyên nghiệp Lê Hữu Lự, công tác tại Ban Quản lý chất lượng của bệnh viện kịp thời sơ cứu một nạn nhân bị tai nạn giao thông trong tình trạng bất tỉnh giữa đường.

Khoảng hơn 21h ngày 4/4, tại khu vực ngõ 100 phố Trung Kính, một nam thanh niên đi xe máy tự ngã. Nạn nhân nằm sấp, chảy nhiều máu và rơi vào tình trạng bất tỉnh.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: BV 108)

Trong lúc nhiều người còn lúng túng, chưa kịp gọi cấp cứu, Trung tá Lự đang lái xe qua khu vực nhanh chóng dừng lại, tiếp cận nạn nhân. Trung tá Lự lập tức kiểm tra tình trạng, khai thông đường thở, sau đó đặt nạn nhân nằm nghiêng để tránh nguy cơ tắc nghẽn đường hô hấp, đồng thời theo dõi các dấu hiệu sinh tồn của nạn nhân trong lúc chờ người dân gọi xe cấp cứu 115 và báo lực lượng cảnh sát.

Hơn 10 phút sau, xe cấp cứu 115 có mặt tại hiện trường và đưa nạn nhân đến bệnh viện E cấp cứu và điều trị.

Trung tá Lự cho biết, anh không phải là bác sĩ, chỉ là người công tác trong ngành y tế. Trước đây, Trung tá Lự từng học Đại học Điều dưỡng, sau đó học thạc sĩ Y tế Công cộng.

“Bản thân tôi làm trong ngành y nên cũng được học và biết một số kỹ thuật sơ cấp cứu. Lúc đó thấy nạn nhân bất tỉnh, tôi chỉ nghĩ phải xử lý ngay, không kịp đắn đo gì nhiều. Những kỹ năng này tuy đơn giản nhưng nếu làm đúng lúc có thể giúp người gặp nạn vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Tôi cũng chỉ làm theo những gì mình đã được học và hướng dẫn trước đây. May mắn là đã có thể hỗ trợ nạn nhân kịp thời trước khi xe cấp cứu đến” - Trung tá Lự chia sẻ.

Trung tá chuyên nghiệp Lê Hữu Lự (Ảnh: BV 108).

Hành động kịp thời của Trung tá Lự không chỉ giúp nạn nhân có thêm cơ hội được cứu sống mà còn cho thấy ý nghĩa quan trọng của kỹ năng sơ cấp cứu trong những tình huống khẩn cấp ngoài cộng đồng.