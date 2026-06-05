Mới đây, fanpage Thông tin Chính phủ đăng tải bài viết chia sẻ về Nghị định số 192/2026/NĐ-CP - quy định mới liên quan đến chế độ phụ cấp đặc thù trong lĩnh vực y tế, dự kiến áp dụng từ ngày 15/7/2026. Trong đó có nội dung về mức phụ cấp phẫu thuật dành cho nhân viên y tế nên nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm.

Hình ảnh nam bác sĩ xuất hiện trên fanpage Thông tin Chính phủ mới đây nhận về nhiều lượt tương tác. Ảnh chụp màn hình.

Bên cạnh thông tin chính của bài đăng, dân mạng lại đặc biệt chú ý tới hình ảnh minh hoạ đi kèm. Trong ảnh, một bác sĩ nam xuất hiện trong phòng mổ với trang phục bảo hộ kín mít, chỉ để lộ đôi mắt. Dù không nhìn rõ gương mặt, anh chàng vẫn nhanh chóng gây chú ý vì thần thái và visual nổi bật, khiến cư dân mạng đồng loạt “xin info”.

“Nhìn ánh mắt thôi đã biết đẹp trai”, một cư dân mạng bình luận.

Nhiều netizen khác cũng đồng tình: “Thứ va vào mắt em đầu tiên là anh bác sĩ đẹp trai quá”, hay “Bác sĩ điển trai cỡ này thì đi bệnh viện không cần gây mê, tôi tự mê!”.

Nhiều người cũng nhanh chóng nhận ra danh tính nam bác sĩ. Đó chính là Trần Quang Lâm, sinh năm 1995, quê ở Tuyên Quang. Quang Lâm vốn đã nổi tiếng trên mạng xã hội từ nhiều năm nay nhờ ngoại hình nổi bật cùng công việc bác sĩ. Thậm chí, anh còn được nhiều người gọi vui là “bác sĩ đẹp trai nhất Tuyên Quang”.

Bác sĩ Quang Lâm.

Quang Lâm tốt nghiệp Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên và hiện công tác tại Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang. Hiện tại, anh đang trong thời gian được cử đi biệt phái tại Trung tâm Y tế khu vực Lâm Bình (Tuyên Quang).

Trong chiếc blouse trắng, Trần Quang Lâm gây ấn tượng với chiều cao khoảng 1m80 cùng ngoại hình được ví như “nam chính phim ngôn tình”. Trên mạng xã hội, anh thường xuyên đăng tải hình ảnh đời thường, chia sẻ công việc bác sĩ và thu hút lượng tương tác lớn nhờ visual nổi bật cùng vóc dáng chuẩn người mẫu.

Trung bình bác sĩ Quang Lâm khi làm việc, có những bức ảnh chụp vội mà cũng visual cỡ này.

Ngoài công việc tại bệnh viện, anh còn làm mẫu ảnh tự do, KOL và hợp tác với nhiều nhãn hàng thời trang, lifestyle.

Quang Lâm làm mẫu ảnh.

Quang Lâm còn từng lấn sân showbiz khi tham gia một số chương trình truyền hình. Cụ thể, năm 2020, anh xuất hiện trong show hẹn hò Người Ấy Là Ai mùa 3 và được ghép đôi với BTV thời tiết Thanh Tâm. Tuy nhiên sau chương trình, cả hai không tiến xa hơn trong chuyện tình cảm.

Đến năm 2022, Quang Lâm tiếp tục xuất hiện trong chương trình Tỏ Tình Hoàn Mỹ với vai trò khách mời, đồng thời tham gia casting The Face Vietnam.

Anh chàng từng tham gia chương trình Người Ấy Là Ai, The Face Vietnam,...

Tuy nhiên sau đó, anh không còn tham gia nhiều hoạt động giải trí mà tập trung cho công việc chuyên môn bác sĩ và làm mẫu ảnh.

Về chuyện đời tư, năm 2023, Quang Lâm từng công khai hẹn hò với hot girl phim Việt giờ vàng Nguyễn Quỳnh Trang (nickname Chang Mây, sinh năm 2001). Tuy nhiên đến khoảng tháng 4/2024, cả hai được cho là đã “đường ai nấy đi”.

Hiện tại, nam bác sĩ chủ yếu dành thời gian cho công việc tại bệnh viện, chụp ảnh và rèn luyện vóc dáng. Chính vì khá kín tiếng trong chuyện tình cảm nên trạng thái hẹn hò hiện tại của Quang Lâm vẫn khiến nhiều người tò mò.

Quang Lâm đang có khoảng 165 nghìn người theo dõi trên TikTok và hơn 163 nghìn follower trên Facebook.

Cùng xem thêm một vài hình ảnh đời thường của Quang Lâm:

Ảnh: FBNV.