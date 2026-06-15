Bác sĩ thú y bị tố lấy chó mèo đang bệnh làm content, netizen phẫn nộ

Với nhiều người nuôi thú cưng, việc gửi chó mèo đến phòng khám không chỉ đơn thuần là đưa vật nuôi đi chữa bệnh mà còn là trao gửi niềm tin đến các bác sĩ thú y và nhân viên chăm sóc. Chính vì vậy, bất kỳ hành động nào được cho là có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, cảm xúc hay sự an toàn của thú cưng đều dễ dàng trở thành tâm điểm tranh cãi.

Mới đây, trên Threads xuất hiện một bài đăng thu hút lượng lớn tương tác khi tố một bác sĩ thú y tại TP.HCM có hành động không phù hợp với chó mèo tại phòng khám để làm content. Người này có tên viết tắt là K., là chủ kênh TikTok hơn 52k lượt theo dõi.

Theo đó, bác sĩ này có những hành động tương tác mạnh với chó mèo ở phòng khám như vò đầu và hét lớn, xách lên xách xuống,... khiến các thú cưng lộ rõ sự hoảng sợ. Bên cạnh đó, nhiều thú cưng trong video được cho là đang trong quá trình điều trị hoặc hồi phục sức khỏe nhưng vẫn bị mang ra để quay clip, đưa vào các tình huống nhằm tạo yếu tố giải trí.

Người đăng bài bày tỏ quan điểm: "Làm content thú y cũng nên có giới hạn chứ nhỉ? Thú cưng đang trong tình trạng mệt mỏi, tâm lý không ổn mà còn lôi các em ra làm kiểu này? Thử hỏi ai có thú cưng có dám gửi em qua bên này không chứ tui là bye rồi đó".

Người này cũng cho rằng nhiều chủ nuôi xem thú cưng như thành viên trong gia đình, vì vậy việc chứng kiến những hình ảnh như vậy khiến họ không khỏi băn khoăn. Đồng thời đặt câu hỏi về trách nhiệm của những người đang làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe động vật.

Bài đăng nhanh chóng được lan truyền và nhận về hơn 313k lượt xem cùng hàng nghìn lượt tương tác. Dưới phần bình luận, nhiều cư dân mạng cho biết họ từng xem qua các video của bác sĩ thú y này và cảm thấy không thoải mái, thậm chí bức xúc.

Một số ý kiến khác cho rằng các nội dung chia sẻ kiến thức chuyên môn của bác sĩ thú ý xuất hiện khá ít, trong khi phần lớn video tập trung vào các tình huống mang tính giải trí với chó mèo. Nhiều người cũng đặt vấn đề về cảm xúc của những thú cưng đang điều trị hoặc vừa trải qua bệnh tật.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng mục đích ban đầu của các video có thể chỉ nhằm tạo sự vui vẻ và chưa chắc xuất phát từ ý định gây tổn thương vật nuôi. Dù vậy, đa số bình luận đều bất bình, cho rằng những người làm trong lĩnh vực thú y cần đặc biệt thận trọng khi xây dựng nội dung liên quan đến động vật.

Một số bình luận từ dân tình:

- Tui ngứa mắt lâu lắm rồi, chó mèo người ta tin tưởng mới gửi qua khám mà lấy làm content quay như đồ chơi vậy, có cả mèo con tí xíu cũng đem ra chơi. - Tui coi clip con chó màu nâu bị ổng gào vô trong mặt nhỏ hú hồn lùi lại thấy thương, mà up mí clip liền. Là yêu thương dữ chưa? - Tui có thể nghịch bé nhà tui như thế nhưng người lạ thì tui không cho phép nhé, nhất là người mà tui tin tưởng là sẽ cứu chữa được con của mình. - Chó nhà người ta chứ chó nhà bạn này đâu mà đòi nghịch? Mang đến khám chữa thì hãy chỉ khám chữa thôi chứ làm content làm gì vậy? - Nếu mình là chủ của mấy bé trong clip thì mình sẽ đón về và không bao giờ tới thú y đó nữa. - Tui block kênh của bạn này từ lâu luôn rồi vì coi clip đăng rất bực. Chia sẻ kiến thức thú y không có bao nhiêu, mà toàn đăng ba cái clip xàm xàm kéo giật mấy bé chó bé mèo, nhiều clip coi mà xót luôn. Chủ của mấy bé mà thấy không biết sẽ nghĩ sao. - Đợt trước mình lướt 1 clip là đã thấy không thích rồi. Chó mèo nó khoẻ thì có thể giỡn được chứ lưu chuồng ở phòng khám là biết nó cũng bệnh nặng hoặc đang hồi phục sau bệnh, mà giỡn như phát cuồng vậy đố con nào chịu được. Mình block từ clip đầu tiên nhưng mà vẫn không hiểu trong comment toàn giỡn hùa theo, không có ai nói phản biện ông bác sĩ thú y đó cả. - Hồi đầu xem thấy bạn này cũng vui vẻ dễ thương, sau thấy cảm xúc của bạn hơi cao trào nên tác động mấy em chó mèo hơi mạnh tay nên mình nghỉ coi rồi.

Người trong cuộc xin lỗi, phòng khám cũng có phản hồi chính thức

Trước làn sóng tranh cãi, chiều ngày 14/6, bác sĩ thú y K. đã đăng tải video xin lỗi.

Trong đoạn chia sẻ, K. cho biết mục tiêu ban đầu khi xây dựng kênh chỉ là đăng tải các nội dung liên quan đến thú y và những video mang tính giải trí mà bản thân cảm thấy vui vẻ. Theo lời giải thích, sự hài hước của kênh chủ yếu đến từ các tương tác với chó mèo và điều đó đã được duy trì trong thời gian dài.

Tuy nhiên, người này thừa nhận những video gần đây đã khiến nhiều khán giả cảm thấy khó chịu. Một số hành động như cầm nắm, tung hứng hoặc thực hiện các nội dung mang tính đùa vui với thú cưng đã không còn mang lại cảm giác tích cực như mong muốn ban đầu.

"Tui xin được gửi lời xin lỗi đến những bạn đã cảm thấy khó chịu về kênh TikTok của tui. Bởi vì những sản phẩm mà tui làm ra dạo gần đây đang bắt đầu đi chệch khỏi quỹ đạo mà tui mong muốn lúc ban đầu" , người này chia sẻ.

Trong clip này K. không đề cập đến việc xin lỗi vì hành vi chưa đúng của mình mà chỉ xin lỗi người xem cảm thấy khó chịu. Phải đến phần bình luận, K. mới bổ sung thêm cho lời xin lỗi của mình:

“Tui xin lỗi vì tất cả những hành vi tui làm, xin lỗi luôn những bé mà tui đã tương tác làm mấy bé hoảng sợ. Mục đích ban đầu tui quay clip chỉ quay vui chứ không có ý gì khác, tuy nhiên sau bài phốt thì tui nhận ra niềm vui đó chỉ xuất phát từ tui chứ không phải từ mọi người và niềm vui đó đã làm mấy bé bị hoảng sợ. Tui chân thành xin lỗi vì tất cả”.

Sau đó không lâu, tối ngày 14/6, phòng khám mà bác sĩ thú y K. đang làm việc cũng đăng bài thông báo chính thức liên quan đến vụ việc.

Phía phòng khám cho biết những nội dung gây tranh cãi được đăng tải trên tài khoản cá nhân của nhân sự, không phải kênh truyền thông chính thức và không nằm trong các nội dung do đơn vị xây dựng hoặc phê duyệt.

Phòng khám thừa nhận hình ảnh của nhân sự trong môi trường làm việc vẫn có thể ảnh hưởng đến cách cộng đồng nhìn nhận về phòng khám: “Chúng tôi hiểu rằng hình ảnh trong video đã khiến nhiều người cảm thấy khó chịu, lo lắng và thất vọng. Với những cảm xúc đó, chúng tôi xin được nghiêm túc tiếp thu. Dù mục đích ban đầu không nhằm gây tổn thương cho thú cưng, chúng tôi nhận thấy cách thể hiện trong video là chưa phù hợp với chuẩn mực mà cộng đồng mong đợi từ một đơn vị hoạt động trong lĩnh vực thú y” .

Đơn vị này cho biết đã làm việc trực tiếp với cá nhân liên quan, yêu cầu rà soát và chấn chỉnh nội dung đăng tải trên mạng xã hội.

Trong thông báo, phòng khám nhấn mạnh luôn đề cao phúc lợi động vật, sự an toàn của thú cưng và các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trong quá trình hành nghề thú y. Đồng thời cho biết đã “gỡ bỏ nội dung liên quan, làm việc với nhân sự tham gia và rà soát lại quy định về truyền thông nội bộ để tránh những tình huống tương tự trong tương lai”.

"Chúng tôi không mong nhận được sự bỏ qua ngay lập tức, mà mong được nhìn nhận thông qua những hành động cụ thể trong thời gian tới" , đại diện phòng khám cho biết.

Tuy nhiên, lời xin lỗi này cũng chưa thể xoa dịu làn sóng chỉ trích trên mạng xã hội vì nhiều lý do.

Họ cho rằng bài đăng xin lỗi của phòng khám gắn nhãn “có sử dụng AI” nên không thể hiện được sự chân thành, thực sự nhận ra vấn đề. Ngoài ra họ cũng khẳng định lời xin lỗi của phòng khám đang chuyển hướng vấn đề, không tập trung xử lý hành động đối xử không đúng với thú cưng, mà chuyển thành hành động “chưa phù hợp với chuẩn mực mà cộng đồng mong đợi”.

Đến tối muộn ngày 14/6, K. bất ngờ đăng clip vừa khóc lóc vừa nói những lời lẽ không rõ ràng, không nghe được nội dung.

Hiện tại cư dân mạng vẫn đang tiếp tục theo dõi sự việc.