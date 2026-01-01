Bác sĩ nói thẳng: Có 3 món tôi tuyệt đối không ăn, một loại còn bị WHO xếp vào nhóm gây ung thư bậc nhất

Áp lực công việc, nhịp sống căng thẳng khiến nhiều người chọn cách “tự thưởng” bằng đồ ăn nhanh. Tan ca làm một phần gà rán, thêm ly trân châu sữa mát lạnh, cảm giác như mọi mệt mỏi đều được xoa dịu. Nhưng với bác sĩ, những “niềm vui ngắn hạn” này lại là sát thủ sức khỏe âm thầm.

Bác sĩ chuyên khoa giảm cân Đài Loan (Trung Quốc) Trần Uy Long cho biết, có 3 nhóm thực phẩm mà bản thân ông gần như không bao giờ ăn . Không phải vì chúng không ngon, mà vì cái giá sức khỏe phải trả quá lớn. Đáng chú ý, trong số này có một loại đã được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xếp vào nhóm chất gây ung thư loại 1 .

1. Đồ chiên rán

Theo bác sĩ Trần Uy Long, gà rán, khoai tây chiên, đồ chiên ngập dầu là “bãi mìn” đầu tiên. Nhiều nghiên cứu cho thấy, ăn thường xuyên thực phẩm chiên rán có liên quan trực tiếp đến nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đái tháo đường type 2.

Nguyên nhâ0n nằm ở quá trình chiên ở nhiệt độ cao. Dầu mỡ bị oxy hóa, sinh ra axit béo chuyển hóa (trans fat) và nhiều hợp chất oxy hóa khác. Khi tích lũy lâu dài, chúng làm tăng nguy cơ tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu và các vấn đề chuyển hóa, những yếu tố nền tảng dẫn tới bệnh mạn tính.

2. Đồ uống có đường

Trân châu sữa, nước ngọt có gas, các loại nước uống pha sẵn đang được tiêu thụ rất phổ biến. Bác sĩ Trần Uy Long cảnh báo, chỉ một ly nước ngọt hoặc trà sữa đã có thể vượt quá lượng đường khuyến nghị cho cả ngày .

Đường lỏng dễ uống, khó tạo cảm giác no, khiến cơ thể nạp năng lượng dư thừa mà không hay biết. Béo phì từ đó hình thành, và béo phì lại là yếu tố làm tăng nguy cơ mắc ít nhất 13 loại ung thư khác nhau .

Một nghiên cứu theo dõi quy mô lớn tại Mỹ cho thấy, những người uống từ 2 ly đồ uống có đường mỗi ngày trở lên có nguy cơ béo phì và ung thư cao hơn rõ rệt. Việc tiêu thụ đường kéo dài còn làm tăng khả năng mắc đái tháo đường type 2 và bệnh tim mạch.

3. Thịt chế biến sẵn

Xúc xích, lạp xưởng, thịt xông khói, bacon… là nhóm thực phẩm khiến bác sĩ lo ngại nhất. WHO đã xếp thịt chế biến sẵn vào nhóm chất gây ung thư loại 1 , cùng nhóm với thuốc lá và amiăng.

Theo dữ liệu được trích dẫn, chỉ cần ăn thêm 50 gram thịt chế biến mỗi ngày , tương đương một cây xúc xích, nguy cơ ung thư đại trực tràng đã tăng khoảng 18% .

Nguyên nhân là do nitrit và nitrat được thêm vào trong quá trình chế biến. Khi vào cơ thể, các chất này có thể chuyển hóa thành nhiều hợp chất gây ung thư. Chưa kể, quá trình hun khói và nấu ở nhiệt độ cao còn tạo ra thêm các hóa chất gây hại, khiến đường tiêu hóa phải gánh chịu áp lực kéo dài.

Bác sĩ Trần Uy Long nhấn mạnh, việc tránh xa 3 nhóm thực phẩm này không phải vì chúng không ngon , mà vì tác động tiêu cực đến sức khỏe là điều đã được khoa học chứng minh rõ ràng.

Muốn bảo vệ cơ thể, không nhất thiết phải kiêng khem cực đoan, nhưng giảm dần đồ chiên rán, đồ uống có đường và thịt chế biến sẵn là bước đi căn bản và thực tế nhất. Những thay đổi nhỏ trong bữa ăn hằng ngày, về lâu dài, có thể tạo ra khác biệt rất lớn cho cân nặng, tim mạch và nguy cơ ung thư.

Đôi khi, từ chối một ly trân châu sữa hay một cây xúc xích không phải là bỏ lỡ niềm vui, mà là giữ lại sức khỏe cho những năm tháng sau này .

Nguồn và ảnh: ETToday