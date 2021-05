Bác sĩ Nhi giải đáp thắc mắc về khác biệt giữa 2 loại vắc xin phòng bệnh viêm màng não ở trẻ nhỏ

Hiện tại, ở Việt Nam có 2 loại vắc xin phòng bệnh viêm não mô cầu và trẻ cần tiêm đầy đủ cả 2:

1. Vắc xin VA- Mengoc BC

Được sản xuất bởi hãng Finlay Institue, Cuba, vắc xin VA-Mengoc BC có tác dụng phòng bệnh viêm màng não mô cầu Mengoc nhóm B và C.

Vắc xin này được dùng cho trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên và người lớn đến 45 tuổi.

Lịch tiêm: vắc-xin viêm màng não mô cầu Mengoc BC như sau: Tiêm cho trẻ từ 6 tháng trở lên. Bé cần tiêm 2 mũi, mũi 2 cách mũi tiêm đầu 6 – 8 tuần.

2. Vắc xin Menactra

Vắc xin Menactra phòng bệnh do vi khuẩn não mô cầu do 4 tuýp A, C, Y, W-135 gây ra, do hãng dược uy tín thế giới Sanofi Pasteur sản xuất.

Lịch tiêm: Menactra có thể tiêm cho trẻ từ lúc 9 tháng tuổi, trẻ từ 2 tuổi trở lên chỉ cần tiêm 1 liều duy nhất.

- Trẻ từ 9 tháng đến dưới 2 tuổi: Tiêm 2 liều cách nhau ít nhất 3 tháng.

- Trẻ Từ 2 tuổi đến 55 tuổi: Tiêm 1 liều duy nhất.