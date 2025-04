Bác sĩ Nguyễn Thị Quỳnh: Nụ cười đạt chuẩn khi chuyên môn vững vàng "hòa quyện" sự tận tâm

"Cái răng, cái tóc là góc con người' - câu tục ngữ quen thuộc nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của vẻ ngoài, trong đó nụ cười rạng rỡ là điểm nhấn không thể thiếu. Vì thế, chăm sóc răng miệng, đặc biệt là niềng răng để khắc phục khuyết điểm ngày càng được nhiều người quan tâm. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả cao và đảm bảo an toàn, việc lựa chọn nha khoa uy tín và bác sĩ chỉnh nha giàu kinh nghiệm là yếu tố then chốt.

Với kinh nghiệm 15 năm về kỹ thuật chỉnh nha, bác sĩ Nguyễn Thị Quỳnh - Trưởng ban chỉnh nha tại Nha khoa Quốc tế Việt Pháp (cơ sở Hà Nội và Bắc Ninh) được biết đến với tay nghề cao, kỹ thuật, chuyên môn giỏi và đặc biệt là sự tận tâm với nghề. Hơn ai hết, bác sĩ hiểu rằng, một nụ cười đẹp là sự kết hợp giữa chuyên môn, kỹ thuật và tâm huyết của người bác sĩ nha khoa.

Bác sĩ Nguyễn Thị Quỳnh - Trưởng ban Chỉnh nha tại Nha khoa Quốc tế Việt Pháp

Bác sĩ niềng răng giàu kinh nghiệm và tận tâm

Bác sĩ Quỳnh tốt nghiệp Đại học Y Thái Bình, chuyên ngành Răng Hàm Mặt và hiện đang là Trưởng ban Chỉnh nha tại Nha khoa Quốc tế Việt Pháp - Hệ thống nha khoa có lịch sử phát triển trên 15 năm với 9 cơ sở tại Hà Nội và Bắc Ninh. Bằng tay nghề chuyên môn cao và kinh nghiệm điều trị lâm sàng, bác sĩ Quỳnh đã nhận được sự tin tưởng của nhiều khách hàng.

Chia sẻ về cơ duyên gắn bó với chuyên ngành chỉnh nha, bác sĩ Nguyễn Thị Quỳnh tâm sự, từ nhỏ đã nuôi dưỡng ước mơ trở thành một bác sĩ nha khoa giỏi. "Tôi từng chứng kiến nhiều người quen bên cạnh tự ti, thậm chí không dám cười thoải mái vì hàm răng khấp khểnh, thưa hoặc hô/móm. Những câu chuyện đời thường này càng thôi thúc tôi học tập, lựa chọn gắn bó với nghề", bác sĩ Quỳnh bộc bạch.

Bác sĩ Nguyễn Thị Quỳnh đang thăm khám răng miệng khách hàng

Suốt nhiều năm làm việc, bác sĩ Nguyễn Thị Quỳnh luôn không ngừng trau dồi kiến thức, cập nhật kỹ thuật niềng răng hiện đại qua các khóa đào tạo chuyên sâu về chỉnh nha. Với bác sĩ, chuyên môn và sự tận tâm sẽ tạo nên một nụ cười đạt chuẩn cho khách hàng.

Nhiều khách hàng chia sẻ sự an tâm khi được bác sĩ Quỳnh thăm khám và đưa ra kế hoạch điều trị. Dù đơn giản hay phức tạp, bác sĩ Nguyễn Thị Quỳnh cũng đều chú trọng nghiên cứu tỉ mỉ tình trạng răng của khách hàng, tư vấn và sau đó xây dựng phác đồ niềng răng chi tiết. Những lời chia sẻ, hướng dẫn tận tâm của bác sĩ Quỳnh đã giúp nhiều khách hàng kiên trì trên hành trình tìm lại nụ cười hoàn hảo cho chính mình.

Hơn 1.500 ca niềng răng thành công không chỉ khẳng định tay nghề chuyên môn và kinh nghiệm của bác sĩ Nguyễn Thị Quỳnh mà còn là minh chứng cho tâm huyết của bác sĩ với nghề. Đó không chỉ là động lực mà còn thể hiện trách nhiệm và khao khát giúp khách hàng tái sinh nụ cười. 'Niềng răng là một quá trình dài, đòi hỏi sự kiên trì, hợp tác của cả bác sĩ và khách hàng. Sẽ có những giai đoạn nản chí vì đau nhức, khó chịu nhưng tôi luôn sẵn sàng đồng hành, động viên và có trách nhiệm đến cùng để giúp khách hàng vượt qua rào cản tâm lý, chạm đến nụ cười mơ ước.", bác sĩ Quỳnh nói.

Bác sĩ Nguyễn Thị Quỳnh đang tư vấn về quá trình chỉnh nha cho khách hàng

Niềng răng - kỹ thuật đòi hỏi chuyên môn

Chia sẻ về niềng răng, bác sĩ Nguyễn Thị Quỳnh luôn quan niệm rằng, kiến thức không bao giờ là đủ. Việc học hỏi, nâng cao kiến thức, áp dụng các kỹ thuật, công nghệ niềng răng mới nhất là cách giúp khách hàng có được nụ cười hạnh phúc.

Trong suốt quá trình làm việc tại Nha khoa Quốc tế Việt Pháp cơ sở Hà Nội và Bắc Ninh, bác sĩ Quỳnh đã luôn trau dồi kỹ thuật chuyên môn bằng việc tham gia nhiều khóa đào tạo chuyên sâu về chỉnh nha như: Invisalign Fundamentals Seminar, SEA Master Class, Invisalign Step Up Program của Invisalign, TAD Module của Ycompany, chứng nhận MEAW Concept and Philosophy appliances in comprehensive orthodontics của TPDent,...

Hơn 15 năm trong nghề, bác sĩ Nguyễn Thị Quỳnh đã không ít lần đối mặt với những ca điều trị phức tạp, thậm chí là niềng hỏng. Nhưng với tay nghề vững vàng, trách nhiệm và sự tận tâm, bác sĩ luôn tìm ra hướng điều trị tối ưu. Đúng như bác sĩ Quỳnh bộc bạch, yếu tố cốt lõi, quyết định thành bại của một ca chỉnh nha chính là bàn tay, khối óc, kỹ thuật và kinh nghiệm của người bác sĩ.

Bác sĩ Nguyễn Thị Quỳnh vệ sinh răng miệng cho khách hàng niềng răng

Niềng răng không phải là một "cuộc dạo chơi" thẩm mỹ, mà là một quy trình y khoa chuyên sâu. Sự thiếu hụt về chuyên môn, kinh nghiệm hay thậm chí là cái 'tâm' của người thực hiện, đều có thể dẫn đến những hệ lụy khôn lường, biến hành trình tìm lại nụ cười thành nỗi tiếc nuối. Chính những ca niềng hỏng đã trở thành động lực để bác sĩ Nguyễn Thị Quỳnh không ngừng trau dồi, nâng cao tay nghề, tạo nên những thành tựu nổi bật như ngày hôm nay.

Hạnh phúc của người bác sĩ chỉnh nha chính là tự mình nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của khách hàng sau quá trình điều trị. Hành trình "kiến tạo" nụ cười của bác sĩ Quỳnh vẫn sẽ tiếp tục và con đường đó sẽ luôn là sự đồng hành, chia sẻ bằng sự tận tâm và một chuyên môn vững vàng nhất.

Thông tin liên hệ:

Phòng khám chuyên khoa Răng hàm mặt trực thuộc Công ty Cổ phần quốc tế Nha Khoa Việt Pháp

Hotline: 0363.85.85.87

Email: info.vietphapdental@gmail.com

Website: nhakhoaquoctevietphap.vn