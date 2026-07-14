Bác sĩ kinh ngạc khi lấy ra “khối đá” gần nửa kg trong bàng quang bệnh nhân: Cảnh báo thói quen nhiều người mắc

Tại Khoa Phẫu thuật tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E, ê-kíp bác sĩ do bác sĩ Mai Văn Lực tham gia điều trị vừa thực hiện thành công một ca phẫu thuật đặc biệt cho bệnh nhân cao tuổi với khối sỏi bàng quang có kích thước hiếm gặp.

Theo bác sĩ Mai Văn Lực, bệnh nhân là một cụ ông 86 tuổi, nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, tiểu khó, dòng tiểu yếu, tiểu ngập ngừng và đau buốt khi đi tiểu.

Qua thăm khám lâm sàng cùng các phương tiện chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ phát hiện bên trong bàng quang của cụ tồn tại một khối sỏi kích thước rất lớn, gần như chiếm phần lớn thể tích cơ quan này.

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ quyết định phẫu thuật lấy sỏi. Ca mổ diễn ra thuận lợi, ê-kíp lấy ra một viên sỏi lớn cùng hai viên sỏi nhỏ hơn, tổng trọng lượng lên tới 420g.

“Bước ra khỏi phòng mổ, nhìn viên sỏi khổng lồ nằm trên khay, chúng tôi vừa kinh ngạc vừa thương cảm cho người bệnh. Đây không phải là khối sỏi hình thành trong một thời gian ngắn mà là kết quả của quá trình kéo dài nhiều năm”, bác sĩ Mai Văn Lực chia sẻ.

Viên sỏi kích thước lớn trong bàng quang bệnh nhân (ảnh BSCC).

Nguyên nhân sỏi hình thành

Theo chuyên gia, sỏi bàng quang thường hình thành do nước tiểu bị ứ đọng, tạo điều kiện cho các tinh thể khoáng chất kết tinh và phát triển dần theo thời gian.

Ở người cao tuổi, tình trạng này thường liên quan đến nhiều yếu tố như rối loạn chức năng đường tiểu, phì đại tuyến tiền liệt ở nam giới, nhiễm khuẩn đường tiết niệu hoặc thói quen ít đi khám khi có triệu chứng bất thường.

Điều đáng chú ý, nhiều người cao tuổi có tâm lý chịu đựng bệnh tật, chỉ đi khám khi triệu chứng đã nặng. Trường hợp của cụ ông 86 tuổi cũng là một ví dụ điển hình.

“Người già nhiều khi vì thương con cháu, sợ làm phiền gia đình, sợ tốn kém nên thường cố gắng chịu đựng. Những biểu hiện như tiểu buốt, tiểu rắt, tiểu khó kéo dài bị bỏ qua khiến bệnh âm thầm tiến triển”, bác sĩ Lực nói.

Các bác sĩ nhận định, khối sỏi lớn như trên có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được xử lý kịp thời. Khi sỏi gây tắc nghẽn đường tiểu, người bệnh có nguy cơ bí tiểu, nhiễm trùng đường tiết niệu, tổn thương chức năng bàng quang, thậm chí ảnh hưởng đến chức năng thận.

Đặc biệt, ở người cao tuổi, việc để bệnh tiến triển lâu ngày có thể khiến quá trình điều trị trở nên phức tạp hơn do cơ thể thường đi kèm nhiều bệnh nền, làm tăng nguy cơ trong quá trình phẫu thuật và hồi phục.

Từ ca bệnh trên, bác sĩ Mai Văn Lực khuyến cáo người dân, cần chủ động kiểm tra sức khỏe định kỳ, không nên bỏ qua những dấu hiệu bất thường khi đi tiểu.

Các bệnh lý sỏi đường tiết niệu nếu được phát hiện sớm thường có thể điều trị bằng những phương pháp nhẹ nhàng hơn, giảm đau đớn và hạn chế biến chứng. Không nên chờ đến khi sỏi phát triển thành khối lớn, gây bí tiểu hoặc nhiễm trùng mới đi khám, bác sĩ Lực khuyến cáo.

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh, bên cạnh việc người cao tuổi tự quan tâm sức khỏe, vai trò của gia đình rất quan trọng. Con cháu nên chú ý đến những thay đổi nhỏ trong sinh hoạt của cha mẹ, ông bà như đi tiểu khó, đi tiểu nhiều lần, đau buốt hoặc thay đổi dòng tiểu để đưa người thân đi kiểm tra sớm.