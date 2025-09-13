Ai cũng từng nghe về chế độ ăn cân bằng, nhưng không phải ai cũng biết cách áp dụng sao cho vừa ngon miệng vừa có lợi cho sức khỏe. Bác sĩ Park Ji-young, chuyên gia Dinh dưỡng và Y học cổ truyền Hàn Quốc cho rằng bí quyết nằm ở màu sắc thực phẩm. Tương tự “chế độ ăn cầu vồng”, y học phương Đông còn có khái niệm “ngũ sắc nuôi ngũ tạng”. Mỗi màu tương ứng với một cơ quan quan trọng: tim, gan, lá lách, phổi, thận.

Dưới đây là 5 loại thực phẩm đại diện cho 5 màu sắc được bác sĩ Park khuyên dùng để bồi bổ nội tạng, kéo dài tuổi thọ:

1. Thực phẩm màu trắng bổ phổi: Quả lê

Lê vốn được người Á Đông coi là loại quả dưỡng phổi hàng đầu. Trong Đông y, lê có tính mát, giúp thanh nhiệt, nhuận phế, giảm ho và làm dịu cổ họng. Người hay bị viêm phế quản, ho khan hoặc hút thuốc lá có thể ăn lê để cải thiện tình trạng khô rát đường hô hấp. Nghiên cứu hiện đại còn cho thấy lê chứa nhiều vitamin C, chất xơ và các hợp chất chống oxy hóa giúp giảm viêm và hỗ trợ phòng ngừa ung thư phổi.

Tốt nhất nên ăn trực tiếp hoặc hấp lên, hạn chế cho thêm đường, bởi đường sẽ làm giảm hiệu quả thanh phế và gây gánh nặng cho cơ thể.

2. Thực phẩm màu xanh bổ gan: Rau chân vịt

Gan là cơ quan lọc độc tố, vì vậy rau xanh là “trợ thủ” không thể thiếu. Rau chân vịt (bina) nổi bật nhờ chứa nhiều glutathione, là chất chống oxy hóa mạnh mẽ có vai trò giải độc gan và trung hòa kim loại nặng. Hàm lượng vitamin A, C, K và axit folic trong rau còn giúp ngăn ngừa gan nhiễm mỡ, cải thiện tuần hoàn máu, đồng thời hỗ trợ da dẻ hồng hào, mịn màng.

Để giữ nguyên dinh dưỡng, rau chân vịt nên được luộc hoặc xào nhanh, không nấu quá lâu vì sẽ làm thất thoát vitamin. Người có tiền sử sỏi thận nên ăn vừa phải vì rau chứa nhiều oxalat.

3. Thực phẩm màu đen bổ tim: Hạt đậu đen

Trong nhóm hạt, đậu đen là lựa chọn lý tưởng cho tim mạch. Chúng cung cấp protein thực vật, chất xơ hòa tan, kali và folate... Đây là những dưỡng chất có tác dụng giảm cholesterol, ổn định huyết áp và hạn chế cục máu đông. Đông y cũng ghi nhận đậu đen có khả năng dưỡng tâm, bổ máu, giúp cơ thể bền bỉ hơn. Ngoài ra, màu đen của vỏ đậu chứa anthocyanin, hoạt chất chống oxy hóa mạnh, bảo vệ mạch máu khỏi viêm và tổn thương.

Nên ngâm đậu từ 6 đến 8 tiếng trước khi nấu để loại bỏ chất kháng dinh dưỡng, giúp hạt mềm hơn và dễ tiêu hóa.

4. Thực phẩm màu đỏ bổ lá lách: Thịt bò

Theo quan niệm Đông y, lá lách gắn liền với chức năng tiêu hóa và tạo máu. Thịt bò là thực phẩm giàu sắt, kẽm, vitamin B12 và protein, rất phù hợp để bổ sung khí huyết và tăng cường sức đề kháng. Những người hay mệt mỏi, thiếu máu, ăn uống kém thường được khuyên dùng thịt bò để hồi phục nhanh hơn. Các nghiên cứu hiện đại cũng chứng minh thịt bò nạc có thể giúp duy trì khối cơ, hỗ trợ chuyển hóa năng lượng hiệu quả.

Tuy nhiên, bác sĩ Park lưu ý không nên ăn quá nhiều vì thịt đỏ có thể làm tăng gánh nặng cho dạ dày và tim mạch. Nên kết hợp với rau củ và hạn chế chiên rán nhiều dầu mỡ.

5. Thực phẩm màu cam bổ thận: Cà rốt

Cà rốt là nguồn beta-carotene dồi dào, khi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành vitamin A có lợi cho mắt, da và đặc biệt là thận. Chất chống oxy hóa trong cà rốt giúp bảo vệ thận trước các gốc tự do, đồng thời hỗ trợ ngăn ngừa sỏi thận. Đông y cũng đánh giá cao cà rốt trong việc tăng cường lưu thông khí huyết, hỗ trợ hệ tiêu hóa và cải thiện sức khỏe chung.

Có thể uống nước ép cà rốt hoặc chế biến thành món hầm, xào để dễ hấp thụ. Tuy nhiên không nên uống quá nhiều một lúc vì có thể gây vàng da nhẹ do thừa carotene.

Bác sĩ Park khẳng định: “Ăn đa dạng thực phẩm theo màu sắc không chỉ tạo sự ngon miệng mà còn nuôi dưỡng từng cơ quan nội tạng. Đây là cách đơn giản nhưng lâu dài để giữ gìn sức khỏe và sống thọ”. Khi biết lựa chọn đúng và ăn điều độ, mỗi bữa cơm gia đình đều có thể trở thành “bài thuốc” quý giá.