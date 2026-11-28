BSCKII Thân Trọng Vũ kiểm tra sức khoẻ bệnh nhân sau phẫu thuật.

Ngày 28/11, theo thông tin từ Bệnh viện Đà Nẵng, các bác sĩ Khoa Ngoại lồng ngực, của bệnh viện vừa phẫu thuật thành công một trường hợp u máu thể hang trung thất kích thước lớn (80 x 100 mm), tăng sinh mạch máu phức tạp và bao quanh nhiều mạch máu lớn. Đây là bệnh lý hiếm gặp, khiến quá trình phẫu thuật đối mặt với nhiều thách thức và nguy cơ chảy máu nghiêm trọng.

Theo đó, bệnh nhân N.T.V. (SN 1996, trú xã Hiệp Đức, TP Đà Nẵng) nhập viện sau khoảng một tháng xuất hiện triệu chứng đau tức ngực, tê tay trái.

Qua thăm khám, chụp CT Scan lồng ngực và PET CT, các bác sĩ phát hiện một khối u lớn ở vùng trung thất trước, kích thước khoảng 80 x 100 mm.

Đáng chú ý, khối u có tình trạng tăng sinh mạch máu mạnh, phát triển bao quanh và liên quan mật thiết với nhiều mạch máu lớn vùng trung thất như động mạch cảnh chung trái, động mạch dưới đòn trái, thân động mạch cánh tay đầu phải và tĩnh mạch vô danh.

Đây là những mạch máu quan trọng, có vai trò cung cấp máu cho vùng đầu, cổ và hai chi trên. Vì vậy, việc bóc tách khối u tiềm ẩn nguy cơ chảy máu nghiêm trọng, đòi hỏi phẫu thuật viên phải hết sức thận trọng.

Sau khi hội chẩn, đánh giá toàn diện tình trạng bệnh và mức độ phức tạp của khối u, các bác sĩ khoa Ngoại lồng ngực quyết định phẫu thuật cắt bỏ khối u bằng phương pháp mổ mở, đường giữa xương ức.

Ca phẫu thuật kéo dài gần 4 tiếng đồng hồ, với nhiều thách thức trong quá trình bóc tách do hệ thống mạch máu tăng sinh dày đặc, len lỏi và bao quanh các mạch máu lớn.

BSCKII Thân Trọng Vũ, Trưởng khoa Ngoại lồng ngực, Bệnh viện Đà Nẵng, người trực tiếp phẫu thuật cho bệnh nhân cho biết, tính chất phức tạp của khối u cùng tình trạng tăng sinh mạch máu khiến nguy cơ chảy máu trong mổ rất cao. Ê-kíp phải kiểm soát chặt chẽ từng bước bóc tách, phối hợp nhịp nhàng giữa phẫu thuật viên và ê-kíp gây mê hồi sức, đồng thời chuẩn bị đầy đủ phương tiện và nguồn máu để chủ động xử trí các tình huống phát sinh.

Đây là bệnh lý hiếm gặp khiến quá trình phẫu thuật gặp nhiều thách thức.

Với sự phối hợp đồng bộ của các ê-kíp và chuẩn bị kỹ lưỡng, các bác sĩ đã bóc tách, lấy trọn vẹn khối u, bảo đảm an toàn cho các cấu trúc mạch máu quan trọng.

Sau phẫu thuật, tình trạng người bệnh ổn định, phục hồi tốt, có thể ăn uống, đi lại và sinh hoạt bình thường. Sau 5 ngày, người bệnh được xuất viện. Kết quả giải phẫu bệnh xác định khối u là u máu thể hang.

BSCKII Thân Trọng Vũ cho hay, u máu thể hang là bệnh lý rất hiếm gặp, chiếm dưới 0,5% tổng số các khối u trung thất. Do số trường hợp mắc bệnh ít, y văn hiện nay chủ yếu ghi nhận qua các báo cáo ca bệnh và nghiên cứu về đặc điểm chẩn đoán hình ảnh, điều trị ngoại khoa. Việc chẩn đoán và điều trị bệnh lý này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa, đặc biệt trong trường hợp khối u có kích thước lớn, tăng sinh mạch máu và xâm lấn, bao quanh các cấu trúc giải phẫu quan trọng.