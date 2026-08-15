Dù ở bất kỳ thời điểm nào trong năm, kem chống nắng luôn là vật bỏ túi thiết yếu để bảo vệ làn da khỏi tác hại của tia cực tím (UV). Bác sĩ Alexis Young thuộc Trung tâm Y tế Hackensack Meridian (Mỹ) nhấn mạnh, tia UVA/UVB không chỉ đẩy nhanh quá trình lão hóa mà còn là tác nhân chính dẫn đến sự phát triển của ung thư da.

Để đáp ứng nhu cầu nhanh gọn, các dòng kem chống nắng dạng xịt ngày càng được ưa chuộng. Tuy nhiên, nếu sử dụng thiếu cẩn trọng, dòng sản phẩm này có thể gây ra những hậu quả khôn lường cho sức khỏe.

Kem chống nắng dạng xịt tiện lợi nhưng phải dùng đúng cách (Ảnh minh họa)

Nguy cơ độc tính và tử vong do hít phải hóa chất từ kem chống nắng dạng xịt

Khác với các loại kem bôi truyền thống, kem chống nắng dạng xịt phân tán dưỡng chất dưới dạng các hạt sương siêu nhỏ mịn. Khi xịt trực tiếp lên vùng mặt hoặc dùng trong không gian kín, các hạt khí dung này dễ dàng đi sâu vào đường hô hấp và tích tụ tại phổi.

Bác sĩ Alexis Young cảnh báo, phương pháp phun khí dung làm tăng đột biến nguy cơ hít phải các thành phần độc hại như titan dioxide hoặc benzen. Trong đó, benzen là một chất hóa học cực kỳ nguy hiểm từng được phát hiện bị nhiễm bẩn trong quy trình sản xuất một số dòng xịt chống nắng. Việc hít phải benzen hoặc các dung môi khí nén trong thời gian dài có thể gây tổn thương phổi cấp tính, suy hô hấp, nhiễm độc máu và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh ung thư nguy hiểm.

Đặc biệt đối với trẻ nhỏ hoặc những người có tiền sử bệnh hen suyễn, thói quen xịt chống nắng thiếu cẩn trọng có thể dẫn đến co thắt phế quản cấp tính, gây ngạt thở và tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.

Dùng kem chống nắng dạng xịt sai cách có nguy cơ tổn thương phổi, nhất là với trẻ em (Ảnh minh họa)

Tác dụng bảo vệ của kem chống nắng dạng xịt dễ bị sụt giảm

Không chỉ tiềm ẩn rủi ro cho hệ hô hấp, kem chống nắng dạng xịt còn rất khó đạt được hiệu quả bảo vệ da tối ưu như chỉ số SPF ghi trên bao bì.

Bác sĩ Susan Masick công tác tại Trung tâm Y tế Wexner thuộc Đại học Bang Ohio (Mỹ) phân tích, nếu không xịt đủ liều lượng, lớp dung dịch trên da sẽ nhanh chóng khô lại, làm sụt giảm nghiêm trọng khả năng chống tia UV.

Hay khi xịt ngoài trời, yếu tố gió dễ dàng làm phát tán các hạt kem trước khi chúng kịp bám vào da. Nhiều người có thói quen xịt quá nhanh hoặc giữ khoảng cách quá xa, khiến dung dịch chỉ đọng lại thành một lớp sương rất mỏng.

Bác sĩ Alexis Young cho biết, để đạt chỉ số SPF chuẩn, kem chống nắng bắt buộc phải được phủ một lớp đủ dày trên bề mặt da. Việc phủ không đều tạo ra những "lỗ hổng" khiến tia UV dễ dàng xuyên thấu, gây cháy nắng, tổn thương DNA tế bào và gia tăng nguy cơ ung thư da.

7 lưu ý để sử dụng kem chống nắng dạng xịt an toàn

Cả bác sĩ Alexis Young và Susan Masick đều nhấn mạnh, những nguy cơ trên không có nghĩa là bạn không nên dùng kem chống nắng dạng xịt. Tuy nhiên, cần lưu ý vài điều khi sử dụng để đạt hiệu quả và an toàn cho sức khỏe:

- Không xịt trực tiếp lên mặt: Tuyệt đối không xịt thẳng dung dịch lên vùng mặt hay đầu cổ, bạn nên xịt kem ra lòng bàn tay trước rồi mới thoa đều lên da mặt để tránh hít phải hóa chất.

- Giữ khoảng cách xịt chuẩn xác: Khi xịt cho vùng cơ thể, hãy giữ vòi xịt cách bề mặt da khoảng 10 đến 15cm để lượng dung dịch trải đều và không bị thất thoát ra không khí.

Tuyệt đối không để trẻ em tự dùng kem chống nắng dạng xịt (Ảnh minh họa)

- Dùng tay thoa lại sau khi xịt: Sau khi xịt một lớp đủ dày hiện rõ trên da, bạn phải dùng tay vỗ nhẹ và thoa đều để kem thẩm thấu hoàn toàn chứ không nên để tự khô.

- Thao tác ở nơi thoáng khí: Luôn sử dụng xịt chống nắng ở không gian thoáng mát, tránh xịt trong phòng kín hoặc những nơi có gió quá mạnh khiến hạt khí dung bị phân tán.

- Tránh xa các nguồn dễ cháy nổ: Dung dịch trong bình xịt thường chứa cồn và khí nén dễ cháy, do đó tuyệt đối không xịt gần ngọn lửa, nguồn nhiệt cao hoặc khi đang hút thuốc.

- Lựa chọn sản phẩm an toàn: Ưu tiên chọn các dòng xịt chống nắng có ghi rõ thông số không chứa benzen, không chứa hương liệu hóa học và có chỉ số phổ rộng (Broad Spectrum) từ SPF 30 trở lên.

- Những đối tượng không nên dùng: Trẻ em dưới 6 tuổi, người mắc bệnh hen suyễn, viêm phế quản mạn tính hoặc các bệnh lý đường hô hấp nên ưu tiên dùng kem chống nắng dạng bôi truyền thống để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Nguồn và ảnh: The Sun, Chosun