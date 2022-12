Bác sĩ da liễu giải đáp 5 thắc mắc thường gặp về sẹo rỗ

Sẹo rỗ là nỗi "ác mộng" với chị em phụ nữ bởi nó đem lại một làn da thô ráp, không đều, khiến khuôn mặt có phần kém thẩm mỹ, thậm chí là già nua hơn so với tuổi thật. Nguyên nhân dẫn tới sẹo rỗ thường là do quá trình điều trị mụn không đúng hoặc do bệnh thủy đậu để lại.

Để cải thiện tình trạng sẹo rỗ, nhiều chị em sẵn sàng bỏ ra vài triệu đến vài chục triệu đồng, tuy nhiên kết quả vẫn không hề khả quan. Vậy trị sẹo rỗ như thế nào mới đúng? Mời chị em lắng nghe chia sẻ của BSCKII Nguyễn Phương Thảo (Giám đốc chuyên môn hệ thống Phòng khám Da liễu – Thẩm mỹ Pensilia).

BSCKII Nguyễn Phương Thảo.

PV: Sẹo rỗ là gì thưa bác sĩ?

Sẹo rỗ (sẹo lõm) là tình trạng sẹo bị lõm sâu hơn so với bề mặt da xung quanh, xuất hiện sau quá trình da bị tổn thương nặng. Tình trạng này khi không xử lý đúng cách sẽ dẫn đến hiện tượng da không hồi phục đầy đủ làm cho bề mặt da trở nên gồ ghề, lồi lõm, dày bì, kém săn chắc, không đều màu.

Sẹo là dạng tổn thương vĩnh viễn, nằm sâu bên trong da, không thể tự đầy. Sẹo để càng lâu thì hiện tượng xơ hóa càng nhiều, các liên kết bị đứt gãy, chai sần, việc điều trị sẽ càng khó khăn hơn.

PV: Nhiều bạn trẻ sẵn sàng bỏ ra hàng chục triệu để trị sẹo rỗ nhưng không hiệu quả, nguyên nhân có thể đến từ đâu thưa bác sĩ?

Điều trị sẹo rỗ nhưng không đem lại hiệu quả như mong đợi, thậm chí còn bị sẹo nặng hơn là bởi vì các phương pháp áp dụng điều trị chưa phù hợp với tình trạng sẹo. Hơn nữa việc điều trị không được thực hiện bởi các bác sĩ da liễu thẩm mỹ có kinh nghiệm và được đào tạo bài bản.

Điều trị sẹo rỗ dựa trên khả năng đáp ứng của quá trình lành thương, kích thích quá trình tổng hợp collagen trong da, giúp làm đầy nền sẹo dần theo thời gian. Vì vậy, việc tạo ra đáp ứng lành thương không thích hợp sẽ dẫn đến việc cải thiện sẹo không như mong đợi và đôi khi có thể để lại hậu quả nặng nề hơn do điều trị không đúng phương pháp.

PV: Có nhiều lời quảng cáo rằng "điều trị sẹo không hề đau", điều này có đáng tin không thưa bác sĩ?

Thật ra khi điều trị sẹo thì xác định là sẽ có xâm lấn, sẽ có cảm giác đau ít nhiều. Do đó, điều trị sẹo mà không đau là không đúng.

Tuy nhiên, bệnh nhân sẽ được hỗ trợ giảm đau bằng các phương pháp như ủ tê, chườm lạnh, điện di lạnh,… giúp giảm cảm giác đau và dễ chịu hơn trong quá trình điều trị.



PV: Trị sẹo khoảng bao lâu thì có kết quả?

Điều trị sẹo là quá trình đòi hỏi sự kiên trì. Thời gian điều trị ngắn hay dài phụ thuộc vào tình trạng sẹo (hình thái, mức độ, thời gian), phương pháp điều trị, sự tuân thủ điều trị, qua trình chăm sóc da sau điều trị…



Tình trạng sẹo nhẹ có thể thấy kết quả rõ rệt sau khoảng 1 đến 3 tháng. Sẹo trung bình đến nặng cần mất nhiều thời gian hơn (3 đến 6 tháng hoặc lâu hơn).

PV: Cách điều trị sẹo rỗ nào hiện nay là hiệu quả nhất thưa bác sĩ?

Hiện nay, có rất nhiều phương pháp điều trị sẹo như lăn kim, PRP, laser vi điểm bóc tách hay không bóc tách… Mỗi phương pháp đều có những ưu điểm và khuyết điểm riêng. Việc chọn lựa phương pháp điều trị, đơn thuần hay kết hợp cho từng bệnh nhân cần có sự tư vấn của bác sĩ.

Cảm ơn Bác sĩ Nguyễn Phương Thảo đã chia sẻ những thông tin hữu ích về sẹo rỗ!