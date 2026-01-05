Bác sĩ cảnh báo xu hướng trẻ hóa bệnh tim mạch, nhiều ca biến chứng nặng

Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức (TP.HCM) ghi nhận số bệnh nhân mắc các bệnh lý tim mạch ngày càng trẻ hoá. Trước đây, các bệnh tim mạch do xơ vữa chủ yếu gặp ở người trung niên và cao tuổi, thì nay bệnh đã xuất hiện nhiều ở người từ 30 tuổi, thậm chí có bệnh nhân nhập 20 tuổi.

Bác sĩ Phạm Ngọc An, Khoa Nội Tim mạch - Lão học, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức cho biết: “Bệnh tim mạch xơ vữa là bệnh lý nguy hiểm, có thể tiến triển âm thầm và gây ra nhiều biến chứng nghiêm trọng như nhồi máu cơ tim, đột quỵ và suy tim.

Các yếu tố nguy cơ thường gặp bao gồm hút thuốc lá, tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, béo phì - thừa cân, căng thẳng kéo dài, lối sống ít vận động hoặc tiền sử gia đình có người mắc bệnh tim mạch”.

Tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM) cũng ghi nhận xu hướng trẻ hoá ở các bệnh lý tim mạch ngày càng rõ rệt. Mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận từ 3 - 4 ca bệnh cấp cứu do nhồi máu cơ tim. Nhiều trường hợp đã xuất hiện ở nhóm tuổi dưới 50, thậm chí có những người dưới 40 tuổi nhập viện do nhồi máu cơ tim.

Bác sĩ cảnh báo các bệnh lý về tim mạch có xu hướng trẻ hoá. (Ảnh: BVCC)

TS.BS Châu Đỗ Trường Sơn, Phó Trưởng Khoa Tim mạch can thiệp, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cho biết: “Nhiều người không biết mình có bệnh tim mạch do các yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, mỡ máu cao thường diễn tiến âm thầm, không triệu chứng. Khi biến cố xảy ra, bệnh nhân mới phát hiện thì đã ở giai đoạn nặng. Phần lớn bệnh nhân nhồi máu cơ tim đều đã có xơ vữa mạch vành từ trước, chỉ chờ thêm một yếu tố kích hoạt như thời tiết, stress hoặc gắng sức”.

Theo bác sĩ, nhiều người trẻ chủ quan vì cho rằng các bệnh lý tim mạch chỉ gặp ở người cao tuổi nên thường bỏ qua các triệu chứng cảnh báo, dẫn đến nhập viện trễ, làm giảm hiệu quả điều trị.

Trước đó, người bệnh có thể xuất hiện các dấu hiệu cảnh báo như nặng ngực, khó thở, đau tức ngực khi gắng sức, mệt bất thường, thậm chí đau vùng thượng vị dễ nhầm với đau dạ dày.

Bác sĩ lý giải, các bệnh tim mạch có xu hướng trẻ hóa xuất phát chủ yếu từ lối sống hiện đại thiếu lành mạnh. Việc ít vận động, áp lực công việc kéo dài khiến nhiều người rơi vào tình trạng căng thẳng mạn tính, làm tăng nguy cơ tổn thương tim mạch.

Bên cạnh đó, thói quen hút thuốc lá, thức khuya thường xuyên và chế độ ăn nhiều dầu mỡ, thiếu cân đối góp phần làm rối loạn chuyển hóa trong cơ thể.

Đáng chú ý, sự gia tăng các bệnh nền như tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu và đái tháo đường ở người trẻ cũng là yếu tố quan trọng thúc đẩy bệnh tim mạch xuất hiện sớm hơn so với trước đây. Khi các yếu tố nguy cơ này tồn tại song song và kéo dài, nguy cơ mắc bệnh tim mạch không chỉ tăng cao mà còn diễn tiến âm thầm, khó phát hiện, gây nhiều hệ lụy nghiêm trọng cho sức khỏe và chất lượng cuộc sống.

“Người trẻ không được chủ quan với các vấn đề về sức khoẻ, các dấu hiệu không điển hình thường diễn ra âm thầm và khó phân biệt giữa một số bệnh. Khi xuất hiện các triệu chứng như đau ngực, khó thở nghi ngờ liên quan đến tim, đặc biệt là cơn đau lần đầu hoặc khác với các cơn đau trước đó, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời. Nếu nhập viện trễ có thể dẫn đến các biến chứng nặng, thậm chí là tử vong”, bác sĩ Phạm Ngọc An nhấn mạnh.

Bác sĩ khuyến cáo, mặc dù xu hướng trẻ hóa bệnh tim mạch là thực tế đáng lo ngại, nhưng hoàn toàn có thể phòng ngừa và kiểm soát nếu người dân có ý thức chủ động bảo vệ sức khỏe.

Bên cạnh việc điều trị, chủ động xây dựng lối sống lành mạnh từ sớm giữ vai trò then chốt trong phòng ngừa bệnh tim mạch. Mỗi người cần duy trì chế độ ăn uống cân đối, ưu tiên rau xanh, trái cây tươi, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, nhiều dầu mỡ và muối. Việc tập thể dục đều đặn, phù hợp với thể trạng giúp cải thiện sức khỏe tim mạch, kiểm soát cân nặng và giảm nguy cơ bệnh tật. Đồng thời, người dân cần học cách quản lý căng thẳng, cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi để tránh stress kéo dài.

Bác sĩ cũng lưu ý, người dân. nên thăm khám sức khỏe định kỳ, thực hiện các xét nghiệm cần thiết như đo huyết áp, kiểm tra mỡ máu và đường huyết nhằm phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ, từ đó có biện pháp can thiệp kịp thời, bảo vệ sức khỏe tim mạch lâu dài.