Bác sĩ Cần Thơ không quản ngày đêm may 1.000 khẩu trang hỗ trợ thành phố ở Mỹ chống dịch Covid-19

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP Cần Thơ, Bệnh viện phụ sản TP Cần Thơ hoàn thành sản xuất 1.000 khẩu trang vô khuẩn hỗ trợ cho thành phố Riverside, bang California (Hoa Kỳ) giữa tình hình dịch bệnh đang bùng phát dữ dội ở nước bạn.

Riverside là thành phố kết nghĩa với TP. Cần Thơ từ năm 2015.

Lô 1.000 khẩu trang trong đợt này được bệnh viện cắt may với chất liệu dày, kích thước lớn hơn so với loại khẩu trang đang được may tại bệnh viện.

Để hoàn thành 1.000 chiếc khẩu trang, những ngày qua lực lượng viên chức – người lao động tại bệnh viện tích cực ngày đêm cắt may để đạt tiến độ đề ra.

Vào ngày 11/4/2020 sẽ bàn giao cho UBND thành phố, nhanh chóng chuyển đến người dân thành phố Riverside.

Đây là việc làm nhỏ nhưng đầy ý nghĩa trong tình hình tất cả các bang của Mỹ đều có ca nhiễm Covid-19.

Được biết, đến nay bệnh viện Phụ sản TP. Cần Thơ đã may gần 10.000 khẩu trang vô khuẩn và tiếp nhận trên 10.000 khẩu trang do các nhà hảo tâm đóng góp.

Những chiếc khẩu trang dùng phục vụ công tác khám chữa bệnh, hỗ trợ đều đặn cho khu cách ly tập trung Trường quân sự TP. Cần Thơ và cấp miễn phí cho bệnh nhân, khách hàng khi có nhu cầu.