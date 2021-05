Bắc Giang: Giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 một số khu vực tại huyện Lạng Giang, Việt Yên

Chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại thôn Đồng Thủy, xã Hương Sơn (Lạng Giang). Ảnh: Báo Bắc Giang

Theo đó, thiết lập vùng cách ly y tế tại thôn Đồng Thuỷ, xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang; thực hiện giãn cách toàn xã hội các xã: Hương Sơn, Quang Thịnh và thị trấn Kép, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang theo Chỉ thị số 16/CTTTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.



Thời gian thực hiện từ hồi 5h, ngày 9/5 đến khi có thông báo mới.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang tổ chức triển khai các hoạt động cách ly y tế và giãn cách xã hội tại các địa điểm trên.

Thiết lập vùng cách ly y tế tại xóm 6 và xóm 7, tổ dân phố My Điền 2, thị trấn Nếnh; giãn cách xã hội thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn 3 tổ dân phố My Điền 1, My Điền 2, My Điền 3, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Thời gian thực hiện từ 13h, ngày 9/5 đến khi có thông báo mới.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND huyện Việt Yên tổ chức triển khai các hoạt động cách ly y tế và giãn cách xã hội tại các địa điểm trên.