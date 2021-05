Bắc Giang ghi nhận thêm 4 ca dương tính

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội tối 12/5, ông Lê Ánh Dương - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Giang cho biết địa phương này vừa ghi nhận thêm 4 dương tính với SARS-CoV-2 nâng tổng số ca mắc lên 83. Hiện các ca bệnh phát sinh mới đang điều trị tại Bệnh viện Dã chiến và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang.



Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Giang, trong 3 ngày gần đây, bình quân mỗi ngày có hơn 10 ca dương tính mới đều nằm trong số những trường hợp được cách ly tập trung hoặc trong vùng cách ly y tế.

"Dự báo những ngày tới, Bắc Giang sẽ tiếp tục có thêm các ca dương tính mới là các trường hợp F1 đã cách ly. Tuy nhiên hiện tại các ca bệnh tăng vẫn đang trong tầm kiểm soát. Lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương truy vết, tăng tốc xét nghiệm phát hiện sớm nguồn lây, cách ly, khoanh vùng nhanh gọn, dập dịch triệt để, điều trị hiệu quả không để lây lan trên diện rộng", Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang thông tin.

Ngành Y tế Bắc Giang Lấy lời khai y tế của những trường hợp F1 mới rà soát. Ảnh: Sỹ Quyết

Liên quan đến các ca bệnh, toàn tỉnh Bắc Giang đã truy vết được gần 3.500 F1 và gần 10.000 F2. Tất cả những trường hợp này đều được cách ly y tế.

Cũng trong ngày 12/5, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành các quyết định thiết lập các vùng cách ly y tế tại một số khu vực của các huyện Tân Yên, Việt Yên, Sơn Động, Lạng Giang và TP Bắc Giang để thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, tại huyện Tân Yên, thiết lập vùng cách ly y tế tại thôn Bỉ, xã Ngọc Thiện; thôn Trại, xã Cao Xá. Thời gian thiết lập vùng cách ly y tế đối với thôn Bỉ, xã Ngọc Thiện là từ 0 giờ ngày 12/5; thời gian thiết lập vùng cách ly y tế đối với thôn Trại, xã Cao Xá là từ 15 giờ ngày 12/5 đến khi có thông báo mới.

Tại huyện Việt Yên, thiết lập vùng cách ly y tế tại khu ngõ Vôi (gồm 20 hộ gia đình, 150 người), thôn Bẩy, xã Tăng Tiến. Thời gian thiết lập vùng cách ly từ 13 giờ ngày 11/5 đến khi có thông báo mới.

Công nhân làm việc tại KCN Vân Trung ở trọ trên địa bàn xã Song Khê (TP Bắc Giang) khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm. Ảnh UBND xã Song Khê cung cấp

Tại huyện Sơn Động, thiết lập vùng cách ly y tế tại thôn Lái, xã An Bá; thực hiện giãn cách toàn xã hội đối với 5 thôn: An Bá, Hai, Vá, Đồng Dầu và Đồng Tàn, cùng ở xã An Bá. Thời gian thực hiện từ 12 giờ ngày 12/5 đến khi có thông báo mới.

Tại huyện Lạng Giang, thiết lập vùng cách ly y tế tại thôn Đồng Cống, xã Yên Mỹ; thôn Tân Mới, xã Tân Dĩnh; thôn Cầu Ván, xã Dương Đức. Thực hiện giãn cách toàn xã hội các xã: Tân Dĩnh, Dương Đức, huyện Lạng Giang. Thời gian thiết lập vùng cách ly y tế từ chiều 11/5 đến khi có thông báo mới.

Tại TP Bắc Giang, thiết lập vùng cách ly tế một phần thôn Song Khê 1 (từ số nhà 13 đến số nhà 46 đường xóm Đông), xã Song Khê và một số khu vực lân cận tiếp giáp với thôn Song Khê 1; thực hiện giãn cách toàn xã hội đối với xã Song Khê. Thời gian thực hiện từ 21h30 ngày 11/5 đến khi có thông báo mới.