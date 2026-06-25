Hôm nay, nền nhiệt ở Bắc Bộ sẽ giảm 2-3 độ C so với hôm qua (24/6). Như tại thủ đô Hà Nội, nắng nóng hạ 1 cấp độ. Nếu hôm qua là gần 41 độ C - mức nắng nóng đặc biệt gay gắt thì hôm nay dự báo khoảng 38 độ C - mức nắng nóng gay gắt. Đến tối nay, Hà Nội khả năng xuất hiện mưa dông giải nhiệt.

Với các nơi khác ở Bắc Bộ, hôm nay nắng nóng sẽ tập trung ở khu vực trung du, đồng bằng. Nhiệt độ cao nhất ở các phường phổ biến trong khoảng 36-38 độ C. Còn vùng núi, nhiệt độ hầu hết giảm xuống dưới 35 độ C.

Hà Nội ban ngày nắng nóng; tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông.

Về chiều tối và đêm nay, Bắc Bộ có mưa dông diện rộng với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Mưa xuống sau nắng nóng dù mang đến mặt tích cực là giải nhiệt, tuy nhiên người dân cần cảnh giác với các hiện tượng nguy hiểm như lốc, sét, gió giật mạnh.

Ở khu vực Trung Bộ, hôm nay vẫn là cao điểm nắng nóng. Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng, cùng với phía Đông tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp diễn nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37-39 độ C, có nơi vượt 40 độ C.

Một loạt phường như Tĩnh Gia, Thành Vinh, Đồng Hới, Đông Hà, Hội An, Cẩm Thành, Tuy Hòa có mức nhiệt từ 39-40 độ C.

Trong thời tiết nắng nóng khắc nghiệt, người lao động ngoài trời cần chủ động bổ sung nước, hạn chế làm việc dưới nắng gắt thời gian dài để phòng nguy cơ mất nước, kiệt sức và đột quỵ do sốc nhiệt.

Cao nguyên Trung Bộ sáng, trưa nay trời nắng, mây đan xen. Nhiệt độ các phường phổ biến 27-32 độ C.

Ở Nam Bộ, trời oi nóng hơn. Nhiệt độ cao nhất tại TP Hồ Chí Minh và các nơi khác từ 32-35 độ C.

Ngay từ sáng nay, Lâm Đồng có mưa dông cục bộ. Sang chiều và tối nay, mưa sẽ xuất hiện ở nhiều nơi khác thuộc cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, đề phòng có nơi mưa to trên 60mm kèm gió lốc, sấm sét.

Trên biển, dự báo hôm nay, vùng biển từ Lâm Đồng - Cà Mau, từ Cà Mau - An Giang, đặc khu Trường Sa có mưa dông kèm cảnh báo lốc xoáy và gió giật mạnh. Đặc khu Hoàng Sa mưa vài nơi, gió ổn định cấp 4-5.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 25/6:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Các tỉnh Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực trung du và đồng bằng có nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C; riêng vùng núi 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 28-31 độ C. Nhiệt độ cao nhất 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; riêng phía Nam có nắng nóng cục bộ; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất Phía Bắc 37-39 độ C; phía Nam 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.