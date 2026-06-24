Ngày 22/6, Văn phòng Cảnh sát hạt Hillsborough (bang Florida, Mỹ) cho biết đang điều tra vụ bé trai 3 tuổi tử vong sau khi được phát hiện bên trong một chiếc ô tô đỗ tại nhà riêng ở khu dân cư Riverview, gần thành phố Tampa.

Theo nhà chức trách, khoảng 22h40 tối 21/6 (giờ địa phương), người cha gọi điện tới số khẩn cấp 911 sau khi phát hiện con trai bất tỉnh trong xe đỗ ở lối vào ngôi nhà trên đường Emerald Shore Drive. Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường và đưa nạn nhân tới Bệnh viện St. Joseph's Hospital-South cấp cứu. Tuy nhiên, bé trai đã không qua khỏi.

Hiện cảnh sát vẫn đang làm rõ đứa trẻ đã ở trong xe bao lâu trước khi được phát hiện. Nguyên nhân dẫn đến vụ việc cũng chưa được công bố. Nhà chức trách chưa xác định liệu bé bị bỏ quên trong xe hay tự trèo vào bên trong.

Cảnh sát trưởng hạt Hillsborough, ông Chad Chronister, cho biết đây là lời cảnh báo đau lòng về những nguy cơ chết người từ nhiệt độ bên trong ô tô trong mùa hè.

"Bi kịch này cho thấy một mối nguy hiểm không bao giờ được xem nhẹ. Nhiệt độ trong xe có thể tăng lên mức gây tử vong chỉ trong vài phút. Chúng tôi kêu gọi các bậc phụ huynh và người chăm sóc trẻ luôn đặt vấn đề an toàn lên hàng đầu, không để trẻ ở lại trong xe dù chỉ trong thời gian ngắn", ông Chronister nói.

Theo dữ liệu thời tiết, nhiệt độ tại Riverview trong ngày xảy ra vụ việc đạt khoảng 35 độ C. Khi tính thêm độ ẩm, nhiệt độ cảm nhận thực tế vượt ngưỡng 38 độ C.

Các chuyên gia cảnh báo ô tô có thể giữ nhiệt rất lâu ngay cả khi mặt trời đã lặn, đặc biệt nếu phương tiện từng đỗ dưới nắng trực tiếp trong nhiều giờ.

Theo tổ chức an toàn trẻ em KidsAndCars.org, đây là trường hợp trẻ em tử vong do ô tô quá nóng thứ 8 được ghi nhận tại Mỹ từ đầu năm đến nay. Trong năm 2025, nước này ghi nhận ít nhất 37 trẻ tử vong trong các vụ việc tương tự.

Đây cũng là trường hợp thứ hai xảy ra tại bang Florida trong năm nay. Trước đó, một vụ việc tương tự được ghi nhận tại thành phố Winter Haven vào ngày 31/3.

Bà Amber Rollins, Giám đốc điều hành tổ chức Kids and Car Safety, cho biết phần lớn các vụ việc đều là những bi kịch ngoài ý muốn.

"Điều đau lòng nhất là trong nhiều trường hợp, người vô tình gây ra cái chết của đứa trẻ lại chính là người yêu thương và chăm sóc em nhiều nhất", bà Rollins chia sẻ với truyền thông địa phương.

Theo thống kê của tổ chức này, khoảng một nửa số trường hợp trẻ tử vong trong ô tô nóng là do bị người lớn vô tình bỏ quên. Trong khi đó, khoảng 25% số vụ xảy ra khi trẻ tự vào xe rồi không thể thoát ra ngoài.

Các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh nên hình thành thói quen kiểm tra hàng ghế sau mỗi lần rời xe, đồng thời sử dụng các vật nhắc nhớ như thú nhồi bông hoặc túi xách đặt cạnh ghế trẻ ngồi để hạn chế nguy cơ bỏ quên trẻ trong xe.

Nguồn: Daily Mail