Lúc 9h sáng nay (19/9), bão số 4 mạnh cấp 8, giật cấp 11, cách đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) khoảng 90km về phía đông, cách Quảng Trị khoảng 120km.

Do ảnh hưởng của bão số 4, tại Cồn Cỏ đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; Hoành Sơn ( Hà Tĩnh ) gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; Đồng Hới (Quảng Bình) có gió giật mạnh cấp 7.

Đêm qua đến sáng nay (19/9), khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, như Bạch Mã (Thừa Thiên Huế) 270mm, Hương Phú (Thừa Thiên Huế) 249mm, Hòa Bắc (Đà Nẵng) 152mm, Đrăkrông (Quảng Trị) 112 mm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, bão số 4 sẽ di chuyển rất nhanh với tốc độ khoảng 25km/h. Trong chiều nay, bão đi vào các tỉnh Quảng Bình – Quảng Trị sau đó di chuyển sang Lào và suy yếu dần trong đêm nay và sáng mai ở khu vực Trung Lào.

Như vậy, bão số 4 đã đi theo kịch bản đầu tiên mà Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định từ ngày 16/9. Bão từ Hoàng Sa tiến thẳng về các tỉnh miền Trung, thay vì đi lên vịnh Bắc Bộ. Hướng di chuyển này kết hợp với việc bão đi rất nhanh khiến thời gian chuẩn bị cho công tác ứng phó rất ngắn.

Bão số 4 gây mưa lớn cho nhiều tỉnh miền Trung trong hôm nay và ngày mai.

Theo các chuyên gia, dù cường độ không mạnh, bão số 4 vẫn gây ra mối nguy hiểm rất lớn cho các tỉnh miền Trung, nhất là khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam .

Ngay từ sáng qua, vùng nhiễu động trước bão đã gây mưa lớn, gió giật mạnh cho các tỉnh Quảng Trị đến Quảng Nam, nhiều khu vực mưa rất lớn trên 200mm trong sáng qua.

Trong sáng nay, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng đất liền ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam có gió mạnh dần lên cấp 6-7, khu vực Quảng Bình – Quảng Trị là nơi vùng gần tâm bão đi qua có thể có cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10 (89-102km/h), sâu trong đất liền có gió giật cấp 6-7.

Vùng biển từ Nghệ An đến Quảng Ngãi sáng nay (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn, Cù Lao Chàm, Cồn Cỏ, Hòn Ngư) có gió mạnh cấp 6-7 (39-61km/h), sóng biển cao 2-4m, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10 (89-102km/h), sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Mưa kéo theo các loại hình thiên tai như ngập úng, lũ quét, sạt lở đất là mối nguy hiểm lớn nhất từ bão số 4.

Khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi đêm qua đến sáng sớm nay có mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa tính từ 19h ngày 18/9 đến 8h ngày 19/9 có nơi trên 150mm như Bạch Mã (Thừa Thiên Huế) 293.2 mm, Hòa Bắc (tp Đà Nẵng) 158mm.

Từ ngày 19/9 đến đêm 20/9, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng có mưa to đến rất to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 100-300mm, có nơi trên 500mm.

Khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Nam, Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 80-170mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Ngoài ra, ven biển các tỉnh từ Hà Tĩnh tới Đà Nẵng cần đề phòng nước dâng do bão cao từ 0,3-0,5m, kết hợp với triều cao và sóng lớn gây sạt lở đê, kè biển, ngập úng tại khu vực trũng, thấp vào chiều tối ngày 19/9.

Cơ quan khí tượng cũng lưu ý khả năng xuất hiện các ổ mây dông mạnh phía trước hoàn lưu bão, gây gió giật mạnh có thể làm gãy đổ cây xanh, bay các mái tôn, biển hiệu quảng cáo.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, các tỉnh miền Trung đang bước vào cao điểm của mùa mưa bão năm nay, dự báo trong các tháng 10-11, khu vực này có khả năng đối mặt với nguy cơ bão chồng bão, lũ chồng lũ.