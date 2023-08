Bà xã kém 17 tuổi của Hồ Quang Hiếu gây chú ý vì diện mạo xinh đẹp khi diện váy cưới

Sau lễ ăn hỏi cùng ca sĩ Hồ Quang Hiếu, Tuệ Như tiếp tục quay lại công việc người mẫu, và bất ngờ trở thành vedette trình diễn váy cưới 60 mét vải của NTK Kim Anh Lê. Bộ cánh vợ Hồ Quang Hiếu trình diễn được đánh giá là mẫu váy dài và lộng lẫy nhất show diễn.

Hồ Quang Hiếu và Tuệ Như đã đăng ký kết hôn vào tháng 5/2023. Vợ của Hồ Quang Hiếu sinh năm 2000, hiện đang là người mẫu tự do. Đầu tháng 8/2023, cả hai tổ chức đám hỏi tại Cà Mau. Người hâm mộ đang chờ đợi đám cưới của nam ca sĩ và người mẫu Tuệ Nhi.

Nằm trong khuôn khổ dự án “Be Princess As You Are”, NTK Kim Anh Lê lần đầu tiên mang BST mang tinh thần công chúa lên sân khấu. Và được trình diễn bởi loạt người mẫu nổi tiếng như Lâm Hoàng Oanh (The Face), Thanh Trâm (The Face), Thanh Tuyền (The New Mentor), và người mẫu Tuệ Như trong vai trò vedette.

Tuệ Như và NTK Kim Anh Lê.

Trong lần xuất hiện đầu tiên ở show diễn tầm cỡ, NTK Kim Anh Lê đầu tư nghiêm túc cho các thiết kế. Và váy cưới 60 mét vải được trình diễn bởi vợ Hồ Quang Hiếu trong vai trò vedette chính là thiết kế chính nhằm khẳng định vẻ đẹp công chúa mà nhà thiết kế dành tặng cho các cô dâu khi diện váy.

Người mẫu Lâm Hoàng Oanh (The Face team Vũ Thu Phương) giữ vai trò first face cho show diễn của NTK Kim Anh Lê. Đây cũng là lần đầu tiên học trò siêu mẫu Vũ Thu Phương trình diễn váy cưới sau chương trình.

Tiếp theo đó là người mẫu Thanh Tuyền (The New Mentor team Hồ Ngọc Hà) cũng xuất hiện trong show diễn.

Người mẫu Thanh Trâm (The Face team Anh Thư) góp mặt trong buổi trình diễn váy cưới, với hình ảnh một nàng công chúa đầy ngọt ngào với thiết kế trễ vai.