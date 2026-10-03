“Mẹ ơi hôm nay bố có về không”: Hành trình giữ lửa ấm cho mái nhà của người mẹ 3 con ở Bắc Ninh

Gần 22 giờ đêm, khi ngôi nhà nhỏ bắt đầu chìm vào khoảng lặng và ba em bé đã ngủ say, chị Lan Hương (sinh năm 1990) mới thực sự có khoảng thời gian dành riêng cho mình.

Chị skincare, pha một ly nước ấm, ngồi yên một chút và nhìn lại những việc đã làm trong ngày. Có hôm, chị nằm nghe một bản nhạc nhẹ, lướt điện thoại vài phút rồi đi ngủ. Khoảng lặng nhỏ bé ấy chính là lúc người mẹ tự "sạc lại năng lượng", để rồi sáng mai dậy sớm, lại tiếp tục hành trình chăm con và giữ ấm cho ngôi nhà.

Chị Lan Hương hiện sinh sống và làm việc tại Bắc Ninh, là mẹ của ba người con Gia Bảo (11 tuổi), Hà Linh (8 tuổi) và Vân Trang (3 tuổi). Chồng chị là một chiến sĩ Công an nhân dân, hiện công tác tại Hà Nội. Khoảng cách từ cơ quan về nhà không quá xa, nhưng do đặc thù công việc, khi không có nhiệm vụ, anh mới tranh thủ được thời gian về nhà.

Gia đình chị Lan Hương

Với gia đình chị Lan Hương, sự gắn kết vì thế không được tính bằng số ngày người bố có mặt ở nhà. Đó còn là cách hai vợ chồng cùng thống nhất chuyện dạy con, là những lời dặn của bố vẫn được các con nhớ và làm theo, là những ngày anh tranh thủ dành trọn thời gian cho gia đình, hay đơn giản là buổi tối hiếm hoi cả nhà ngồi lại, bố lần lượt ôm từng đứa trẻ và nghe con kể chuyện.

Câu chuyện ấy được đề cử tại hạng mục “Nhà mình có nhau” – WeFamily Awards 2026.

Nhịp sống "chạy deadline" và đêm trùm áo mưa đưa con đi viện lúc 2 giờ sáng

Nhịp sống thường nhật của chị Hương bắt đầu khi các con còn chưa ngủ dậy. Chị tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, sân vườn, chuẩn bị bữa sáng rồi gọi các bé dậy để đi học. Với ba em bé ở 3 độ tuổi khác nhau, mang 3 tính cách và lịch sinh hoạt riêng biệt, công việc của chị kéo dài từ sáng sớm đến tận đêm muộn: đi làm về lại bắt đầu guồng quay đón con, nấu nướng, tắm rửa, kèm học và chơi cùng con.

Trong hành trình ấy, cũng không ít lần chị phải trải qua những khoảnh khắc đuối sức và tủi thân. Kỷ niệm khiến chị nhớ nhất là khi bé Gia Bảo mới 4 tuổi và Hà Linh tròn 1 tuổi. Đêm hôm đó trời mưa rất to, chồng vắng nhà vì nhiệm vụ, Gia Bảo đột nhiên sốt cao. Mặc dù chị đã cho uống thuốc và lau người bằng nước ấm, con vẫn liên tục sốt, nôn trớ và người mềm đi vì mệt.

Làm mẹ có thể lấy đi của người phụ nữ một chút tự do riêng tư, nhưng đổi lại là một thứ tình yêu thương trọn vẹn và vô giá.

Ở quê lúc 2 giờ đêm không thể gọi được xe cấp cứu hay taxi, lòng người mẹ rối bời trong lo âu và sợ hãi. Chị vội gọi bà nội sang trông giúp bé Hà Linh, rồi hai mẹ con trùm áo mưa chở nhau đi bệnh viện. Đó là một đêm vừa dài, vừa mệt, vừa đong đầy nỗi sợ hãi. Đêm ấy, chị thấy mình cần có người bạn đời bên cạnh hơn bao giờ hết, nhưng lại chẳng dám gọi điện vì sợ anh lo lắng mà ảnh hưởng đến công việc.

Bên cạnh những vất vả thể chất, chị Hương cũng không tránh khỏi những lúc chạnh lòng khi phải gác lại các sở thích cá nhân. Nhìn bạn bè tự do đi cà phê, mua sắm hay tận hưởng những chuyến đi bất chợt, chị đôi khi tủi thân tự hỏi bao giờ mới có thời gian cho riêng mình. Dù đi đâu hay làm gì, chị cũng luôn ưu tiên các con và đưa các bé đi cùng.

Nhưng rồi, nhìn ba đứa trẻ khỏe mạnh, hồn nhiên lớn lên từng ngày, chị lại tự xoa dịu lòng mình. Chị hiểu rằng những mong muốn cá nhân không hề mất đi, chỉ là chúng đang được tạm gác lại để chờ một thời điểm thích hợp hơn. Làm mẹ có thể lấy đi của người phụ nữ một chút tự do riêng tư, nhưng đổi lại là một thứ tình yêu thương trọn vẹn và vô giá.

Trăn trở lớn nhất của chị là làm sao để các con vừa rèn được tính tự lập, vừa giữ được sự gắn kết khăng khít.

Nghệ thuật nuôi dạy 3 con tự lập và bản lĩnh

Nuôi dạy ba đứa trẻ cùng lúc không tránh khỏi những thời điểm chị cảm thấy quá tải khi các con tranh giành sự chú ý của mẹ, khóc lóc và giận dỗi. Những lúc ấy, thay vì quát mắng, chị chọn cách giữ bình tĩnh, ôm từng con vào lòng, lắng nghe tâm tư và giải quyết từng vấn đề. Chị luôn nhắc nhở các con phải biết nhường nhịn, yêu thương và bảo vệ lẫn nhau.

Trăn trở lớn nhất của chị là làm sao để các con vừa rèn được tính tự lập, vừa giữ được sự gắn kết khăng khít. Chị chủ động giao cho các bé những việc nhà phù hợp với lứa tuổi. Hiện tại, hai bé lớn là Gia Bảo và Hà Linh đã có thể tự giác học hành, biết nấu cơm, rửa bát, quét nhà và trông em Vân Trang giúp mẹ.

Không chỉ ngoan ngoãn và tự lập, các con của chị còn gặt hái được những thành tích đáng tự hào. Cả Gia Bảo và Hà Linh đều học hành giỏi giang, bộc lộ năng khiếu bơi lội được thừa hưởng từ bố - người từng nhiều năm đoạt giải Ba môn bơi của Bộ Công an, Gia Bảo đã xuất sắc giành giải Nhì môn bơi khối 5, còn Hà Linh đạt giải Nhất môn bơi khối 2 cấp trường.

Đặc biệt, sự thiếu vắng thường xuyên của người cha không khiến các con xa cách hay thiếu định hướng. Chị Hương luôn là chiếc cầu nối khéo léo, mang hình ảnh và lời dạy của bố vào từng sinh hoạt nhỏ nhất.

Mỗi khi các con thắc mắc: “Mẹ ơi, hôm nay bố có về không?” hay chạnh lòng vào các dịp lễ tết vì thấy bạn bè được bố đưa đi chơi, chị nhẹ nhàng giải thích: “Bố đang làm nhiệm vụ để giữ bình yên cho mọi người, bố cũng nhớ và thương các con nhiều lắm. Mình thương bố thì cùng nhau ngoan, khỏe mạnh để bố yên tâm làm việc nhé!”.

Chị hay kể cho các con nghe những việc bố đang làm để các bé hiểu rằng mỗi lần bố vắng nhà là một lần bố đang nỗ lực hoàn thành trách nhiệm. Sự nghiêm khắc nhưng ấm áp của người cha thẩm thấu vào tâm hồn các con qua những bài học giản dị.

Anh dặn các con: “Con có thể mắc lỗi, nhưng phải biết nhận lỗi và sửa lỗi; mạnh mẽ không phải là không bao giờ vấp ngã mà là biết đứng lên sau mỗi lần vấp". Chính nhờ vậy, mỗi khi con mắc lỗi mà mẹ nhắc chưa nghe, chỉ cần chị bảo: “Để mẹ gọi bố nhé!”, các bé lập tức tự giác nhận lỗi và sửa sai.

"Nhà mình có nhau" - Khi khoảng cách địa lý không làm suy giảm tình thân

Dù công việc bận rộn, mỗi khi có quãng nghỉ hiếm hoi trở về nhà, anh đều dành trọn thời gian bù đắp cho bốn mẹ con. Hai vợ chồng luôn giữ thói quen trao đổi thường xuyên để anh nắm rõ tình hình học tập, nề nếp và những biến chuyển tâm lý của từng đứa trẻ. Chính nhờ sự đồng điệu đó mà mỗi lần trở về, anh có thể lập tức bắt nhịp vào việc dạy dỗ, và các con cũng không hề cảm thấy xa lạ mà ngược lại vô cùng háo hức, quấn quýt.

Những ngày được nghỉ, anh dành trọn thời gian đưa vợ con đi chơi, cùng ăn uống, đọc sách và trò chuyện. Gia đình chị duy trì một "nghi thức" đặc biệt vào mỗi buổi tối khi bố ở nhà: cả gia đình quây quần bên nhau, bố lần lượt ôm từng bé, hỏi hôm nay con vui hay buồn và chăm chú nghe các con kể chuyện đời thường.

Với chị Lan Hương, trở thành một người mẹ vững vàng không có nghĩa là lúc nào cũng phải tỏ ra mạnh mẽ mà là dù có mệt mỏi hay phải đối mặt với những ngày chồng vắng nhà, chị vẫn giữ được sự bình tĩnh để lắng nghe các con.

Có những ngày chờ đợi thật dài, nhưng chỉ cần gia đình luôn đồng lòng, yêu thương và sẻ chia, thì mọi khoảng cách đều có thể trở nên nhẹ nhàng.

Mỗi ngày, chị dành thời gian hỏi con hôm nay có vui không, có chuyện gì muốn kể không, để các con biết rằng mẹ luôn ở đây. Còn sự bao dung chính là học cách thấu hiểu hơn cho hoàn cảnh của chồng và tính cách của các con, không đòi hỏi mọi thứ phải hoàn hảo mà chỉ cần mỗi người cùng cố gắng vì mái ấm chung.

Khái niệm “Nhà mình có nhau” không nhất thiết phải là sự hiện diện 24/24 giờ mỗi ngày. Chỉ cần dù ở xa hay gần, các thành viên vẫn luôn hướng về nhau, cùng vun đắp và đồng hành thì khoảng cách địa lý cũng không còn là rào cản.

Gửi lời nhắn đến những người phụ nữ cũng đang làm hậu phương cho các chiến sĩ mang bộ sắc phục, chị Hương chia sẻ: “Hãy luôn tự hào về người mình thương và cũng đừng quên yêu thương chính mình. Có những ngày chờ đợi thật dài, nhưng chỉ cần gia đình luôn đồng lòng, yêu thương và sẻ chia, thì mọi khoảng cách đều có thể trở nên nhẹ nhàng. Mình cùng nhau giữ ấm một mái nhà, để người nơi tuyến đầu luôn yên tâm hoàn thành nhiệm vụ”.

Đến với WeFamily Awards 2026 ở hạng mục “Nhà mình có nhau”, câu chuyện của gia đình chị Lan Hương cho thấy, sự gắn kết đôi khi được tạo nên từ những điều rất nhỏ: một lời dặn của bố, một buổi tối cả nhà quây quần, một cái ôm trước khi đi ngủ. Những điều tưởng chừng giản dị ấy lại chính là sợi dây níu giữ các thành viên lại gần nhau, mặc cho nhịp sống ngoài cánh cửa nhà có hối hả và muôn vàn cách trở.