Ba vụ tai nạn trong một buổi sáng ở Bình Dương làm ba người tử vong tại chỗ

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9h ngày 1/10 trên đường ĐT743, đoạn qua phường Bình Hoà, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương.



Thời điểm trên, xe container mang BKS: 51C-986.63 lưu thông trên đường ĐT743 theo hướng từ quốc lộ 13 đi TP.Dĩ An, khi đến đoạn ngã tư Cửu Long, phường Bình Hoà thì một bảo vệ đi xe đạp điện song song bị giật mình, ngã xuống đường tử vong tại chỗ .

Trước đó, một vụ tai nạn khác xảy ra lúc 2h30 sáng cùng ngày trên đường ĐT743 đoạn qua phường Bình Hòa, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Thời điểm trên, nam thanh niên điều khiển xe máy biển số: 47C1-395.25 lưu thông trên đường ĐT743 theo hướng từ ngã 6 An Phú đi TP.Dĩ An. Khi xe chạy tới đoạn thuộc khu phố Đồng An 3, phường Bình Hòa thì tông vào đuôi xe container đang dừng đỗ trên đường ĐT743. Cú tông mạnh khiến nạn nhân ngã đập đầu xuống đường, tử vong tại chỗ.

Hiện trường ba vụ tai nạn sáng nay tại Bình Dương làm 3 người tử vong tại chỗ

Cũng trong sáng nay, một vụ tai nạn giao thông khác xảy ra vào khoảng 4h cũng trên địa bàn thành phố Thuận An (Bình Dương) . Thời điểm trên, thanh niên 25 tuổi điều khiển xe máy mang BKS: 62G1-452.95 lưu thông trên đường Bùi Thị Xuân hướng từ TP.Thuận An đi TP.Thủ Dầu Một.

Khi đến đoạn thuộc phường An Phú, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương thì xe mất lái, bất ngờ tông vào trụ đèn chiếu sáng trên vỉa hè, sát mép khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau tai nạn, xe máy bị hư hỏng nặng, phần đầu xe cắm vào trụ điện, thi thể nạn nhân nằm bên cạnh xe máy.

Nguyên nhân ba vụ tai nạn đang được công an điều tra làm rõ.